Alberto Espina: “Si no quieren aprobar este proyecto tendrán que asumir su responsabilidad política”

¿El proyecto de infraestructura crítica ha tenido problemas en su tramitación en el Congreso y se ve difícil su aprobación en la Cámara de Diputados. ¿Es un mal proyecto?

Todo lo contrario, es un muy buen proyecto. Es una herramienta muy importante que el Congreso debiera darle al Presidente para que cuando existan antecedentes graves de que la infraestructura crítica, fundamentalmente los servicios básicos, como la luz, el agua, la energía, las telecomunicaciones puedan ser atacadas, le permitan llamar a las Fuerzas Armadas para defender específicamente esa infraestructura crítica, sin vincularse a los temas de orden público. Esta es una norma que existe en la gran mayoría de los países y resultaría incomprensible que se le negara al Presidente una herramienta vital para mantener funcionando los servicios básicos. El Senado aprobó este proyecto, que requiere tres quintos de los parlamentarios, con una amplia mayoría, y yo agradezco la responsabilidad, madurez y seriedad con que el Senado trató este proyecto. En la Cámara de Diputados se ve más difícil, pero no existe ningún argumento que yo considere de fondo que justifique rechazarlo. Nosotros siempre hemos estado abiertos a perfeccionar los proyectos.

Una de las críticas que se le hacen al proyecto es que es muy amplia la definición de lo que se puede considerar infraestructura crítica. ¿El gobierno está disponible a restringir el tipo de instalaciones que serían custodiadas por militares?

Por supuesto que estamos dispuestos a hacer más nítida la norma, estamos abiertos a estudiar todas las indicaciones. Lo que no podemos hacer es crear un proyecto que después no sirva de nada. Aquí el gobierno no ha sido intransigente, pero lamentablemente hay sectores de izquierda más dura que se niegan a cualquier alternativa.

¿Usted acusa que hay sectores de oposición que prefieren forzar al gobierno a decretar el estado de excepción?

La gran diferencia entre este proyecto y el estado de excepción es que este es un proyecto que permite prevenir ataques a los servicios básicos. El estado de emergencia se decreta cuando ya se ha producido una grave alteración del orden público. Por eso, creo que hay una gran contradicción en los parlamentarios que no lo quieren aprobar, pues ellos argumentan que no son partidarios de que las Fuerzas Armadas participen del orden público. Y cuando les presentamos un proyecto que lo que hace es justamente establecer una etapa gradual, se oponen. Eso demuestra que algunos de ellos lo que quieren es simplemente rechazar cualquier proyecto que venga del gobierno. Los que rechacen este proyecto están forzando a que, si existe grave alteración del orden público, el Presidente tenga que recurrir de inmediato al estado de emergencia y, por lo tanto, sacar a las Fuerzas Armadas al control total del orden público. Todos sabemos que esa es una situación que es compleja y ellos tendrán su responsabilidad política si eso ocurre. Si el día de mañana no se aprueba este proyecto y hay una grave alteración del orden público, se empiezan a afectar los servicios básicos, no le va a quedar otra herramienta al gobierno que recurrir al estado de emergencia, que es algo que no queremos, porque es una anomalía. Por eso queremos esta herramienta intermedia.

El mayor problema hasta ahora es la falta de control del orden público y no los ataques o destrucción a instalaciones de servicios básicos. ¿El gobierno busca suplir con el uso de los militares la incapacidad de Carabineros de controlar la seguridad?

Tenemos un serio problema en materia de orden público y somos conscientes de ello, pero el orden público solo es posible si tenemos la colaboración de todos y se aprueban leyes como la de infraestructura crítica. Este proyecto de infraestructura crítica es precisamente para no tener a los militares en las calles. Con esta ley, las Fuerzas Armadas no van a tener facultades de orden público, pero nos va a permitir que 2.640 carabineros no tengan que ir a cuidar la infraestructura crítica y se puedan concentrar en el orden público. Entonces, yo no puedo entender que haya sectores que rechacen este proyecto. Creo que esto es una prueba de blancura para saber si se está a favor de lograr la paz social o no. Existen grupos de anarquistas, de narcotraficantes, de sectores de barrabravas y de grupos extremistas que quieren alterar el funcionamiento, o afectar e, incluso, quebrar nuestro sistema democrático. No hay ninguna justificación para no permitir que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura de servicios básicos, salvo el simplemente querer agravar la situación que se está produciendo.

¿Hay un sector de la oposición que busca bloquear proyectos del gobierno para que la situación se agrave?

Hay sectores de la oposición que están poniendo todos los obstáculos para debilitar al gobierno y eso es algo que, efectivamente, trae como consecuencia un debilitamiento de nuestro sistema democrático.

¿Tiene sentido insistir en este proyecto de ley, si es que, como advirtieron algunos parlamentarios, se dejarían fuera las instalaciones del Metro, pese a que fueron las más afectadas tras el estallido social?

Hay que distinguir. Con el Metro en horario de atención al público es muy complejo tener a militares custodiando, porque lo que se produce ahí son alteraciones al orden público y los que tienen que intervenir en esas situaciones son los carabineros. Pero en la noche, cuando las estaciones del Metro están cerradas al público, o los talleres donde se guardan los carros, ¿que razón hay para que en esos periodos en que no hay público esas instalaciones no puedan ser custodiadas por los militares?

¿Vio el video de la golpiza de un carabinero a un adulto mayor tras la marcha del 8M en Santiago?

No me voy a pronunciar sobre la situación de Carabineros en cada uno de los casos puntuales que tenga. Ya el gobierno fijó su posición a través del ministro Blumel.

Le pregunto su parecer respecto de la gradualidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza…

Nosotros estamos entrenando desde hace cuatro meses a todo nuestro personal, que ya venía entrenado desde antes en el uso gradual y sobre todo racional de la fuerza. El Código Penal habla de uso racional. Esto significa que, frente a cada hecho, el soldado, con el oficial, el comandante de esa unidad, tiene que hacer un uso racional. Y demostramos durante el estado de emergencia que se hizo un uso racional de la fuerza. Las Fuerzas Armadas han actuado con total responsabilidad, seriedad y en este sentido no puede haber ninguna crítica en contra de la actuación de ellos. Efectivamente, se presentaron unas 30 o 40 querellas, pero han pasado cuatro meses y no se ha acreditado ninguna responsabilidad de un miembro de las Fuerzas Armadas. Durante nueve días tuvimos en total a más de 90 mil efectivos militares en las calles y tenemos solo dos funcionarios formalizados, uno por un enfrentamiento armado que está aún bajo investigación y otro por un cuasidelito de homicidio por accidente del tránsito.

El domingo pasado, durante la marcha del 8M, fue detenido en Santiago un funcionario militar y el Ejército reconoció que estaba recogiendo información para prevenir eventuales ataques a cuarteles militares. ¿No es eso irregular? Los militares no pueden realizar labores de inteligencia interna.

Le pedí al comandante en jefe que me entregue la información del caso, le envié un oficio y conversé con él. Y voy a esperar la respuesta que me dé el comandante en jefe antes de pronunciarme.

¿Le preocupa lo que está pasando con Carabineros?

Me preocupa el desgaste que Carabineros está sufriendo. Y encuentro un acto de cobardía que a mil mujeres de Carabineros les griten asesinas cuando no han matado a nadie.

Usted conoce lo que son las instituciones jerarquizadas, ¿Qué cambios haría en Carabineros?

Lamentablemente, no es mi área. A mí no me parecería correcto que el ministro del Interior me empezara a decir a mí sobre la modernización de las Fuerzas Armadas.

Ministro, se ha vuelto a hablar de la necesidad de un cambio de gabinete, ¿cree que es necesario?

Es absolutamente imprudente que yo como ministro pautee al Presidente el cambio de gabinete. Él toma las decisiones.

¿Estaría dispuesto a irse a La Moneda?

Soy ministro de Defensa, me parece que el rol que estoy cumpliendo aquí es el correcto. Y hay un ministro de Interior que le ha tocado muy duro. Ese ministerio es muy difícil, porque tiene una falla geológica. El ministro del Interior no puede estar a cargo al mismo tiempo de ser jefe político y del orden público. Siempre he sido partidario de que la seguridad ciudadana debiera ser un ministerio propio, porque es un problema de tal envergadura que requiere una concentración absoluta. El ministro Blumel ha hecho todo lo humanamente posible por avanzar en la modernización del sistema de seguridad ciudadana, con Carabineros, con la PDI y, por lo tanto, creo que acusarlo constitucionalmente no solo es una injusticia, sino que es hacer abuso de una herramienta cuando lo que requerimos hoy día es unirnos todos para lograr recuperar la paz social. Pero, particularmente, yo llamo a los que son parte de nuestro sector, que votaron por Piñera, a que en vez de gastar tiempo criticándolo, apoyen al gobierno. Estamos viviendo un momento difícil. Entonces, no se puede ser partidario del Presidente Piñera o apoyarlo cuando el país estaba en un excelente momento, y cuando el país vive momentos difíciles, darle la espalda y ser crítico.

¿A qué tipo de críticas se refiere?

Hay gente que me dice “saquen las Fuerzas Armadas de inmediato”. Pero si sacar a las Fuerzas Armadas es una situación de excepcionalidad, de último recurso. Me gustaría saber si estuvieran los militares en las calles y se produjera un enfrentamiento, cuántos de los que andan gritando que saquemos a los militares van a salir a apoyarlos. Seguro que muy pocos.

¿El gobierno ha fallado en trasladar a la oposición el costo por el lento avance de la agenda social?

El gobierno se ha abierto a enriquecer las propuestas que ha hecho. Hay tres áreas claves en las que el Congreso puede ir mucho más rápido, como el aumento de las pensiones, lo que significa un ingreso mínimo garantizado, o la reforma a la salud. Hay que entender que este es un problema de Estado. Entonces, yo pido a los opositores que salgan de la guerrilla y la trinchera de las descalificaciones, que se sumen a las palabras que con mucho talento ha dicho el Presidente Lagos, que lo que hay que hacer es diálogo, pero con resultados. Lo que ha pedido el Presidente es que todos los chilenos lo ayuden a sacar adelante al país de la crisis que estamos viviendo en los últimos meses. El Parlamento tiene un 2% de popularidad, me parece un muy mal argumento invocar la popularidad del gobierno y del Presidente en las encuestas en momentos de crisis, que son muy complejos, para tomar decisiones de Estado.

¿Cómo ve el ambiente dentro de Chile Vamos?

Encuentro muy mala la polémica entre los presidentes de la UDI y RN. Nos hace daño. No puedo entender que si hay diferencias no las puedan resolver en privado y, en cambio, se cae en esa espiral de dimes y diretes. Es todo lo contrario de lo que espera la gente de nuestro sector, la gente nos pide unidad. Yo fui presidente de partido. Si hay diferencias, por qué no las plantean en privado, se reúnen hasta alcanzar puntos de consenso.

¿Y la situación en RN, su partido, dividido entre el “apruebo” y el “rechazo” a una nueva Constitución?

Por supuesto que hay una situación muy compleja. Me parece bastante inédito que un mismo partido esté dividido en dos posiciones. Espero que las diferencias que hay se lleven adelante de manera concordada, en términos de amistad, de trabajo en conjunto.

Como militante de RN, ¿hoy día se siente más cerca de las posiciones de Mario Desbordes o de Andrés Allamand?

Tengo, por supuesto, una posición. Pero el Presidente nos pidió neutralidad y yo, como ministro de Defensa, tengo además un problema. Yo soy el conductor político de las Fuerzas Armadas de Chile, cuyo rol será ser garante de asegurar la normalidad de este proceso. Me parecería una imprudencia absoluta que yo en este rol me abanderizara con una posición determinada.

Si la opción “apruebo” y convención constituyente llegasen a ganar por una diferencia muy amplia en abril, podría tener consecuencias electorales para Chile Vamos en las próximas elecciones?

Yo creo que son procesos distintos. Tengo la impresión de que hoy día hay una crisis de tal envergadura, que los partidos van a tener que hacer un esfuerzo gigantesco por recuperar la confianza en la ciudadanía. Y mi impresión es que esto requiere posiciones de liderazgo responsable. La ciudadanía está esperando a gritos que seamos capaces de resolver los problemas, de ponernos de acuerdo, y quien lo haga primero, quien sea capaz de eso, va a ser quien va a tener mejor resultado electoral.

Hace dos años, Chile Vamos llegó al gobierno pensando que tendría a lo menos dos administraciones en la mano. Se habló de un programa de ocho años. ¿Qué tan realista sigue siendo esa expectativa?

Depende de cómo vaya terminando el gobierno. Si el gobierno saca adelante el plebiscito en orden, si hay un pacto constitucional, ya sea por el actual sistema o por uno nuevo, y esa Constitución representa a la mayoría de los chilenos, que no significa un cambio del sistema, que garantice el desarrollo del país, que mantenga el rol subsidiario, incorporando el rol solidario en la Constitución. Si se refuerzan los derechos, las personas, si logramos hacer una economía más justa, el gobierno tiene muchas posibilidades de salir adelante y tener una segunda administración para nuestro sector. Pero esto significa resiliencia, capacidad de enfrentar estos momentos difíciles y, sobre todo, respaldo de nuestro sector, porque encuentro que nuestro sector no ha actuado correctamente. Aplausos cuando al gobierno le iba regio y cundo le va mal, entonces lo dejan de lado por circunstancias que no son fáciles. ¿O alguien puede creer de verdad que el Presidente y el gobierno no quieren controlar el orden público?