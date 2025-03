Alberto Undurraga (DC): “Cuando un gobierno está entre el 25 y 30%, apostar a la continuidad es perder. Punto”

Ha pasado por una alcaldía, por la Cámara de Diputados y por un ministerio. Ayer Alberto Undurraga, el actual presidente de la Democracia Cristiana (DC), aceptó dar un paso más en su carrera y asumió ser el abanderado de su partido. Su plan para llegar a La Moneda incluye una primaria lejos de los comunistas y junto a sus aliados de la ex Concertación.

Para él, dar una señal de continuidad no tiene sentido. “Este es un gobierno que tiene malos resultados en crecimiento económico, en seguridad ciudadana, en listas de espera”, sostiene.

¿Por qué postula a la Presidencia cuando al partido no le ha ido bien electoralmente?

He presentado mi candidatura porque Chile puede volver a tener crecimiento económico, ser un país seguro, enfrentar las desigualdades. Para ello se requiere construir una coalición que garantice crecimiento, buen gobierno y paz social. Y eso se logra en una coalición de centro y centroizquierda. No lo hace la derecha. Somos nosotros los que lo garantizamos.

Pero los números no lo acompañan.

En mi vida he enfrentado desafíos electorales que parecen difíciles y hemos quebrado los números. Los números tampoco me acompañaban cuando fui candidato a alcalde en Maipú y los di vuelta. El desafío es, con buenas propuestas y recorriendo el país, lograr la adhesión para ganar la Presidencia.

El riesgo de los candidatos que no marcan es que usan la plataforma de las primarias para otros fines, como llegar al Senado. ¿No es su caso?

Lo que queremos es darle un gobierno a nuestro país que pueda lograr crecimiento económico, paz social. Eso no se logra con la izquierda-izquierda, se logra en una coalición de centroizquierda.

Si pierde la primaria, ¿no va a postular al Senado?

Yo creo que vamos a ganar la primaria.

¿Pero y si pierde...?

No está en mis planes.

Usted ha sido el gran detractor de incluir al PC en una primaria y en una lista parlamentaria. ¿Cuáles son sus aprensiones con ellos?

Queremos ganar. Por ello planteamos dos primarias y ampliar la base de apoyo con sectores que hoy no son de gobierno. Para ganarle a la derecha hay que disputar el centro y eso no se logra con una primaria, eso no lo hace la izquierda. Hoy tenemos el mundo al revés: la gente tiene miedo, los delincuentes se han tomado las calles. El miedo tiene que cambiar de bando. Eso se hace enfrentando sin complejos los problemas de seguridad: más cárceles, militares e infraestructura crítica en todo el país, levantamiento del secreto bancario. Esas son nuestras propuestas.

14 MARZO 2025 DIPUTADO ALBERTO UNDURRAGA FOTO PABLO VÁSQUEZ R.

¿Ha podido hablar con Tohá?

Desde que salió del gobierno, no he podido. Pero yo he hablado muchas veces con ella.

Ella dijo que es partidaria de una primaria amplia. ¿Ve espacio para que cambie de opinión?

El objetivo es generar una coalición que le dé crecimiento, buen gobierno y paz social a Chile. Y eso se hace con el centro y centroizquierda. El segundo objetivo es ganarle a la derecha en las elecciones. Eso no se hace con la continuidad del gobierno. Estos argumentos los vamos a seguir desplegando para convencerlos. El mejor camino para ganarle a la derecha está en disputar el centro, generar dos primarias y converger en segunda vuelta.

Usted formó coalición con el PC en la Nueva Mayoría. ¿Le decepcionó esa experiencia?

La pregunta en una coalición de gobierno es quién gana en la primera vuelta. Si en la primera vuelta gana la centroizquierda, la centroizquierda pone la música. Si después se suman otros, bienvenidos.

¿Cómo fue la experiencia de tratar con ministros comunistas?

Este no es un asunto personal con una u otra persona. Esto tiene que ver con cuál es la mejor forma de ganarle a la derecha, que es no siendo continuidad del gobierno. Este es un gobierno que tiene malos resultados en crecimiento económico, en seguridad ciudadana, en listas de espera. No tiene sentido aspirar a la continuidad del gobierno.

14 MARZO 2025 DIPUTADO ALBERTO UNDURRAGA FOTO PABLO VÁSQUEZ R.

Usted habla de converger después de las primarias. ¿Apoyaría a un candidato del PC en segunda vuelta?

El candidato de centroizquierda que gane la primaria va a ser el que pase a segunda vuelta. Punto.

La vez pasada la centroizquierda no pasó a la segunda vuelta. Pasó el actual Presidente Gabriel Boric.

Hoy día no va a ser así. El país no confía en los extremos.

En caso de que usted gane la Presidencia, ¿invitarían al PC y al FA a su gobierno?

Nosotros vamos a gobernar con quienes adhieran a nuestro programa de gobierno. Por lo pronto, esperamos, y porque tenemos sintonía de propósito, con los partidos de centroizquierda.

¿Su postura sobre las primarias tiene que ver con quién sea el candidato del PC? Es distinto que sea Daniel Jadue o Jeannette Jara.

Ahí se equivoca Carolina Tohá cuando hace un juicio personal sobre una persona. Este no es un asunto personal. Esto tiene que ver con cuál es la mejor forma de ganarle a la derecha. Somos nosotros los que garantizamos crecimiento económico, paz social, no ellos. Somos nosotros los que enfrentamos las desigualdades, ellos ni siquiera la nombran.

14 MARZO 2025 DIPUTADO ALBERTO UNDURRAGA FOTO PABLO VÁSQUEZ R.

¿Es requisito que el PPD y el PS estén incluidos en la primaria de centroizquierda para que funcione?

Vamos a seguir conversando con ellos para convencerlos de que la mejor forma de ganarle a la derecha no está en una primaria, que es arrinconarse.

Si ellos se mantienen apegados al FA y el PC, ¿insistirá en una primaria aparte?

Yo soy optimista. Es posible que cosas que parecen muy difíciles después sean posibles.

En términos electorales, ¿cuáles son las ventajas que ofrece una lista de centro?

En la elección de concejales, la segunda lista que tuvo mayor votación fue la de la DC, el PS y el PPD. El Partido Radical tuvo una enorme votación yendo solo. Por lo tanto, hay antecedentes electorales que dan cuenta de que esto también es una buena estrategia. Con la misma claridad: cuando un gobierno está entre el 25 y 30%, apostar a la continuidad es perder. Punto.

¿Qué opina de Carolina Tohá como candidata?

Tohá tiene atributos importantes en su trayectoria, de alcaldesa, presidenta de partido, ministra, diputada. Va a tener la dificultad de cargar durante la campaña con los resultados en materia de seguridad que ha tenido el gobierno. Puede ser justo o injusto, pero es una realidad.

¿Cuál es el balance que hace del gobierno?

Tiene logros interesantes: la reforma de pensiones, 40 horas. Sin embargo, en tres materias muy sensibles tiene malos resultados, por eso decimos que no es un buen gobierno. Tiene malos resultados en crecimiento económico, en seguridad pública, en listas de espera. Esperaría que el gobierno se dedicara a gobernar hasta el último día y que no estuviera metido en la campaña.

¿Cree que se ha metido?

A ratos uno dice “oiga, Presidente, dedíquese a gobernar”.