Antony Beever: “Un triunfo de Trump en las elecciones sería absolutamente desastroso para Ucrania”

Sabe más que nadie cómo ha funcionado el Ejército ruso y lo que es capaz de hacer. A una semana del segundo aniversario del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, el historiador británico Antony Beevor, considerado el mayor experto en la historia militar del siglo XX, dice a La Tercera que los ucranianos “no han podido mantener el moméntum que llevaban”. En la siguiente entrevista, Beevor analiza la posición que ha ido tomando Occidente, a medida que la guerra se estanca, así como los dispares momentos políticos que enfrentan Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky.

El año pasado, en este mismo momento, había cierto optimismo en el lado ucraniano, sobre todo luego de las victorias de Kherson y Kharkiv. Con la situación actual, ¿cuál es el balance entre Rusia y Ucrania en la guerra?

Bueno, la situación en Ucrania no es ni cercanamente tan buena como lo era en 2023, parcialmente porque los rusos han tenido tiempo para excavar y preparar sus defensas, y la culpa de esto, en muchos sentidos, es por el nerviosismo de Occidente, particularmente Alemania y Estados Unidos, a la hora de proveer las armas que Ucrania necesitaba rápido. Y temo que esta renuencia ha hecho una gran diferencia, así que, como resultado, aun cuando los ucranianos han venido trabajando bien, ya no han podido mantener el moméntum que llevaban.

La diferencia ahora, claro, es la cuestión del número de efectivos. Lo que quiero decir es que las tropas ucranianas han estado en el frente por, en total, casi un año, incluso casi dos años. Desde ese punto de vista, ya están exhaustas. El problema con eso es que, en promedio, estamos hablando del Ejército más viejo que se ha desplegado en Europa durante el último siglo, sobre todo porque han querido salvar a los jóvenes. Y ahora hay todo un debate en Ucrania alrededor del reclutamiento.

Un militar ucraniano dispara un obús autopropulsado Bohdana 2S22 hacia las tropas rusas, en una posición cerca de la ciudad de Bakhmut en la región de Donetsk, el 5 de julio de 2023. Foto: Reuters

En una entrevista reciente con el periodista Tucker Carlson, el Presidente ruso, Vladimir Putin, se ha querido mostrar “abierto al diálogo” respecto de la guerra. ¿Qué significaría este diálogo para Occidente y Ucrania?

Bueno, lo dije el año pasado y lo mantengo: estamos enfrentando una posición muy difícil en todas las negociaciones geopolíticas, y eso, porque hoy por hoy simplemente no podemos confiar en la palabra ni de los líderes rusos ni de los líderes chinos. En la Guerra Fría, la diferencia era que uno podía, con cierta certeza, creer en la garantía o acuerdo al que se llegaba con un líder comunista chino o ruso: uno podía saber que mantendrían su palabra.

Lo que sabemos hoy con Putin, desde el punto de vista de lo que ha venido haciendo en cada parte de las negociaciones en las que ha tomado parte, es que sigue cambiando su posición todo el tiempo y que no puedes confiar en eso.

Y por eso mismo, Ucrania tiene todo el derecho a mostrarse escéptica respecto a cualquier oferta de Putin para negociar. Sabemos perfectamente bien que lo que él quiere es un quiebre en los combates, una pausa, que le sirva para redesplegar a sus tropas y rearmarlas, y llevar más tropas al frente. Y esa situación es una muy difícil de igualar en el caso de Ucrania.

El problema es que, a pesar de esto, Ucrania esta bajo presión de Estados Unidos, en parte por la amenaza de que Donald Trump gane las elecciones, y desde esa perspectiva están en una posición casi imposible. Y la clave central va por dos cuestiones: una es el fracaso de Occidente a la hora de aumentar su producción de municiones, sobre todo de proyectiles de artillería. La otra es el miedo de que haya presión desde ciertos países, y no aquellos en la línea con Rusia –Finlandia, Polonia o los países bálticos–, sino principalmente, Alemania o Francia, que querrán motivar a Ucrania para que negocie.

El historiador británico Antony Beevor, considerado el mayor experto en la historia militar del siglo XX.

Entonces, ¿Francia y Alemania estarían teniendo más problemas para continuar apoyando a Ucrania?

Sí, y de hecho Pew Research y muchos otros centros han dicho que Alemania es el país más “antiguerra” dentro de Europa occidental. Y aunque, incluso, las cosas estén mejor de lo que estaban debido al impacto de la invasión de Ucrania, una vez más me temo que estamos viendo que el apoyo a Ucrania comienza a disminuir en Alemania. Y Alemania también tiene sus propios problemas económicos en este momento.

Así que llega, digamos, un momento muy malo del ciclo económico, mientras que a los países se les dice que aumenten su gasto en armamento como porcentaje del PIB cuando realmente no pueden encontrar el dinero para sus propios problemas internos, para las necesidades sociales. Y Francia, en ese caso, ha mostrado un apoyo realmente fuerte al caos ucraniano en el primer momento. Pero el problema con Francia es que, uno, Macron está bajo presión, y dos, Macron nunca es consistente de ninguna manera.

Él sigue cambiando su posición respecto de Ucrania, o en su relación con Rusia y el resto de los países. Pero el problema es que está bajo presión desde la derecha, y no sabemos si el partido de Marine Le Pen o de Éric Zemmour, u otros, apoyarán a Ucrania en el futuro. Así que, desde esa perspectiva, Francia también tiene sus problemas internos, y particularmente la reacción al aumento en el costo de la vida.

Ahí la gente reacciona y piensa: “Bueno, este no es el momento de mandar dinero a Ucrania”. El problema de conseguir una unidad real en Europa para apoyar a Ucrania se va a volver cada vez más difícil. Y la propia Unión Europea está bajo una presión muy, muy fuerte.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, escucha al comandante de las Fuerzas Terrestres, coronel general Oleksandr Syrskyi, mientras visita una posición de militares ucranianos en la ciudad de Kupiansk, en la región de Kharkiv, el 30 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

¿Cómo ve el hecho de que Ucrania haya resistido y peleado esta guerra durante dos años, contra el gigante militar que es Rusia?

Bueno, creo que es un triunfo que Ucrania haya resistido del modo que lo ha hecho. Y eso es, en parte, porque no tienen ilusiones, y pueden ver rápidamente cómo es la vida bajo la ocupación rusa. Ya han visto atrocidades.

Y quiero decir que, respecto a la espantosa y absolutamente impactante entrevista de Tucker Carlson con Putin, donde nunca le hizo una sola pregunta sobre las atrocidades llevadas a cabo por las tropas rusas, y donde sin duda le habrán dicho que si mencionaba algo así sería el final de la entrevista, aun así creo que Carlson mostró cobardía primero, y deshonestidad intelectual. Pero quiero decir, el problema es, básicamente, que Ucrania ha luchado tan bien como lo ha hecho, en parte por indignación, en parte por un sentimiento de nacionalidad y también, sobre todo, por el conocimiento de la brutalidad del Ejército ruso.

O sea, uno de los grandes debates o discusiones que han tenido muchos historiadores es ¿de dónde viene la brutalidad de los ejércitos rusos? ¿Hasta dónde se remonta en la historia? ¿Y esto sigue siendo parte del mismo patrón? Vemos la misma forma de atrocidades, violaciones masivas y todo lo demás en Ucrania, lo mismo que vimos con el Ejército Rojo en 1945. Entonces es tan horripilante, que Ucrania tiene que luchar, hay una motivación para luchar.

El presidente ruso Vladimir Putin visita la planta de Locomotoras Urales en la ciudad de Verkhnyaya Pyshma en la región de Sverdlovsk, Rusia, el 15 de febrero de 2024. Foto: Reuters

El año pasado dijo que estábamos en un momento donde la “diplomacia convencional” se estaba terminando, más que nada, por el fin de la confianza hacia Rusia y China. ¿Han empeorado, o mejorado, las cosas este último año?

Hemos visto que Putin dio la espalda a acuerdos, acuerdos pasados, como el Memorando de Budapest y todo lo demás, cuando se convenció a Ucrania de que entregara todas sus armas nucleares a Rusia, a cambio de una garantía rusa para proteger la independencia de Ucrania. Bueno, eso se ha roto por completo y se sigue rompiendo en este momento. Entonces, quiero decir, no hay absolutamente ninguna razón para que Ucrania confíe en Rusia por el momento.

Putin va por la reelección en marzo y el mandato de Zelensky termina ese mes, pero la vigente Ley Marcial prohíbe la celebración de comicios. ¿Cómo ve la situación doméstica para ambos, en ese contexto?

Bueno, para Rusia, no hay manera de que quienes se oponen a la guerra o al régimen de Putin puedan hacer algo al respecto. Eso, por la sencilla razón de que es una dictadura bastante eficaz. No veo ninguna posibilidad de que Putin sea reemplazado, excepto quizás por, ya sabes, una de las personas de su círculo más cercano. Pero no va a mejorar la situación en absoluto. Y no hay esperanzas, como él mismo ha asegurado, de que alguien realmente lo desafíe en las elecciones. Así que me temo que eso no va a cambiar nada en absoluto.

En Ucrania, por supuesto, hay mucho descontento. Zelensky ya no tiene tanto apoyo como antes. Esto, en parte, por la pelea y el despido de su jefe de gabinete, o del jefe del Estado Mayor, general Valery Zaluzhny. Y, por supuesto, habrá descontento porque esperaban pelear la guerra sin reclutamiento masivo. Pero ahora, obviamente, tendrán que recurrir al reclutamiento masivo. El problema es que no deben dejarlo para muy tarde, porque de lo contrario las tropas de primera línea estarán muy agotadas. Y cuando se trata de traer reclutas, hay que entrenarlos poco a poco y no simplemente tirarlos al combate, porque de lo contrario los matarán a todos por eso.

Donald Trump y su entonces homólogo ruso, Vladimir Putin, en una conferencia en 2018, en Helsinki. Foto: Reuters

Por último, respecto de las posibilidades de que Donald Trump gane las elecciones de noviembre, ¿cómo podría eso cambiar el escenario de la guerra ucraniana? Sobre todo, considerando lo que dijo el expresidente respecto a que Estados Unidos no protegería a los países de la OTAN que no pagasen…

Bueno, eso sería absolutamente desastroso. Y quiero decir, Trump, enfrentémoslo, probablemente va a ganar, porque me temo que Biden mantendrá su egoísmo. Es obvio que Biden no puede ganar y, de hecho, a medida que pasa cada día, es evidente que Biden ya no es capaz de realmente ser presidente. Y la gente tampoco va a votar por Kamala Harris. Así que creo que tal como van las cosas en este momento, a menos que haya una sorpresa, y seamos realistas, a menudo hay muchas sorpresas en una elección estadounidense, así que bien podría haber una sorpresa, pero al menos por el momento, realmente parece que Trump va a ganar. Y como dije, eso sería absolutamente desastroso para Ucrania y para la OTAN y, de hecho, para la democracia en su conjunto. Entonces me temo que soy bastante pesimista.