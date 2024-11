Francisco Orrego: “Es muy deshonesto apoyar a Irací Hassler y luego usar rostros de la derecha en su campaña”

Francisco Orrego (38) recuerda que, en su calidad de encargado nacional de estudiantes secundarios del Ministerio de Educación, acompañó a Harald Beyer cuando fue acusado constitucionalmente destituido de su cargo “injustamente” -señala-, el 17 de abril de 2013.

“Fue una experiencia muy triste, inesperada y hasta último minuto estábamos súper convencidos de que no lo iban a destituir, porque era un tremendo ministro”, recuerda el abogado de la U. de Chile, quien hoy busca hacer historia en la derecha, arrebatándole la gobernación metropolitana al oficialismo.

Sin duda, ese fue un momento que fue forjando un fuerte estilo de hacer política de Orrego, que antes le había servido para enfrentarse, en desventaja, a los dirigentes del Frente Amplio es la Escuela de Derecho de la U. de Chile, entre ellos, el actual Presidente Gabriel Boric, quien fue compañero de generación y con quien -dice- mantiene una “relación cordial”

Su contendor ha reiterado que su estilo “polarizado” y “fuerte” carácter no es ad hoc para el cargo de gobernador, quien debe trabajar con alcaldes de todos los sectores. ¿Qué le responde?

Durante toda esta campaña me he dedicado a transmitir un mensaje de alegría esperanza, propuestas, soluciones concretas y que se viene un cambio para la RM. Nada de ataques y polémicas. Y lo que hemos visto han sido ataques de carácter personales por parte de él (Claudio Orrego), por parte de su comando, ninguneo hacia mi persona, ninguneo hacia los votantes de la RM al repetir que la gente no sabe distinguir en el voto entre un Francisco Orrego y Claudio Orrego.

Francisco Orrego, pasó al balotaje con 1.176.628 votos, un 27,6% de los votos. FOTO: PEDRO RODRIGUEZ.

Entonces, ¿se arrepiente de ese estilo de choque que lo caracterizó, y para muchos catapultó, en el programa Sin Filtro?

Yo soy una persona directa, apasionada, que se prepara para los debates, estudia y argumenta siempre en base a antecedentes y con esa misma pasión voy a defender a todos los vecinos RM. Lo que les molesta a mis adversarios políticos no es mi tono, es que yo les diga la verdad y eso yo lo voy a seguir haciendo porque creo firmemente en la defensa de las ideas con argumentos y con pasión.

Usted se impuso en sólo seis de las 52 comunas de la RM, ¿cómo busca ganar el próximo domingo?

La elección vuelve a jugarse en todas las 52 comunas y estoy difundiendo mi esperanza de esperanza y de cambio desde una visión del mundo de las oposiciones, porque la RM está peor que hace tres años. Y hablándole a esas 770 mil personas que decidieron no optar por ningún candidato que estaba en la papeleta.

¿Qué hay de verdad y de impostura en que la RM está peor que en 2021?

En todos los indicadores locales está peor. En seguridad, sin duda, está a la vista. En educación, hay falta de cobertura y un alto promedio de deserción escolar. En salud, estamos con la lista de espera más grande en la historia, en vivienda, han aumentado los campamentos a más de doscientos. Y en los indicadores macroeconómicos, ni decir, el 0.0 del último Imasec (Indicador Mensual de Actividad Económica) es un fiel reflejo de lo que significa la realidad económica de la capital en estos días. Y yo como gobernador puedo hacer mucho para mejorar esa situación.

Ha dicho que, de ser gobernador, una de sus primeras medidas será una auditoría general. ¿Desconfía del manejo financiero de la actual administración?

Tengo legítimas dudas y, por ello, creo que lo que hay que hacer es utilizar las herramientas que me otorga la Ley Orgánica Constitucional 19.175 y hacer una auditoría externa de cada año, para poder analizar en qué se han gastado los recursos de la gobernación metropolitana. Eso tiene que ser aprobado por el nuevo Consejo Regional de los cuales 21 de sus 34 miembros son del mundo de las oposiciones.

¿Cuál es su opinión de Claudio Orrego?

No muy buena. No le creo. Ha sido ha sido muy deshonesto en esta campaña. Es muy deshonesto apoyar a Irací Hassler, en Santiago; Emilia Ríos, en Ñuñoa, con Fares Jadue, en Recoleta, etc. y luego usar rostros de la derecha en su campaña, como Matthei, Carter y Palacios, con la intencionalidad de confundir al electorado. Y eso es primera vez que lo veo en política.

¿Cuál es su principal propuesta para convencer a los más de cinco millones de electores?

Seguridad, que es la demanda principal de los vecinos. Queremos replicar el modelo de Buenos Aires, que ha sido exitoso a nivel latinoamericano, dotando de mayor implementación a nuestros guardias de seguridad ciudadana que hoy cumplen una labor fundamental en ser coayudante a la labor de nuestros carabineros; instalando cámaras de vigilancia con inteligencia artificial que tengan la capacidad de reconocimiento de conducta, instalación de pórticos lectores de patentes a fin de tener anillos de ingresos y salidas de las distintas comunas de la RM.

“Soy partidario de una primaria ampliada, desde republicanos a Ximena Rincón”

A propósito de Buenos Aires, ¿le gusta el estilo Milei, en el sentido de apelar a la emotividad, a la meritocracia?

No soy libertario, pero todo lo que signifique la defensa de las ideas de la libertad, las sociedades libres, la economía social de mercado y defender los intereses de los vecinos, va en la línea de lo que yo creo y quiero promover para RM, ya que empíricamente han demostrado que cuando se aplican logran sacar a millones de familias de la pobreza, salir del estancamiento generacional y dar oportunidades a esas familias como por ejemplo la mía.

Continúa subrayando su origen social, que creció en un barrio de clase media baja, que fue el primer profesional de su familia y partió trabajando a los 16 años en el McDonald’s. ¿Cree que eso hoy le da reedito ante su contendor?

Me siento profundamente orgulloso de mi historia de vida y si la puedo divulgar en cuanto espacio tenga, lo voy a hacer con mucho orgullo, porque es la historia de millones de familias chilenas que estos últimos 30 años han logrado salir adelante a punta de esfuerzo, trabajo, sacrificio y soy un convencido de que hay que equiparar la cancha. Y que en la medida en que tenemos oportunidades, los chilenos las aprovechamos.

¿Cómo ha sido el apoyo de Kast y los republicanos en esta segunda vuelta?

Están 100% comprometidos con esta causa. El martes estuvimos en Peñaflor en el lanzamiento de nuestro equipo rural de alcaldes, donde estuvo José Antonio, los diputados y consejeros republicanos han estado completamente jugados y sin pedir nada a cambio.

Trabajó con Rodolfo Carter, en La Florida, ¿en la presidencial del próximo año está con él o con Evelyn Matthei?

Voy a estar con el candidato que designe mi partido, Renovación Nacional y que designe la coalición de Chile Vamos. Soy un militante de partido hace 19 años y soy muy respetuoso de la institucionalidad. Ahora, como mecanismo de elección en el sector, soy partidario de una primaria ampliada, ojalá desde republicanos hasta Ximena Rincón en Demócratas y tuviéramos un candidato único de todas las oposiciones, pero eso no me corresponde a mí decidirlo.