Heraldo Muñoz: “El PPD ya cumplió su ciclo vital y es hora de superarlo como instrumento político”

Cumplir un rol en la campaña de Paula Narváez, descartando de paso una aspiración senatorial, y escribir un libro sobre la demanda marítima de Bolivia contra Chile, son algunos de los desafíos, según él mismo dice, de Heraldo Muñoz, a pocas horas de que haya bajado su candidatura presidencial y que la centroizquierda fracasara en lograr una primaria amplia. Más allá de explicar los factores de la polémica semana opositora, el timonel del PPD en esta entrevista sorprende con un anuncio: se empeñara en impulsar un nuevo referente político que supere a su actual colectividad.

¿Cuál es su balance de la fallida primaria de la centroizquierda?

Fue una suerte de comedia de lo absurdo. Una pésima imagen y por eso la ciudadanía se siente tan lejana de los políticos y los partidos.

¿Existió un veto del Partido Comunista y el Frente Amplio al PPD?

Fue así. El veto tiene una explicación político-electoral y no es este discurso endeble de que nosotros habríamos excluido primero al PC y al FA. Yo nunca manifesté, a diferencias de otros, que no votaría por Jadue en segunda vuelta, por ejemplo. Reiteré que quería la primaria más amplia posible con propuestas programáticas. La explicación es que ellos vieron que la candidata del PS se había fortalecido con el apoyo del PPD, sumado al de Nuevo Trato, por eso que vetaron a ambas fuerzas, eso es evidente.

¿Fue solo eso?

(Daniel) Jadue me menciona a mí y francamente lo que hay ahí es más bien diferencias en políticas públicas y a principios. Él había agredido a la socialdemocracia declarándola neoliberal y diciendo que habíamos sido corresponsables del 18 de octubre y yo le respondí con firmeza respecto de cuestiones de contenidos. Quizá lo más de fondo puede haber sido mi discrepancia con él respecto a su apoyo a Maduro y a su furioso ataque en contra de Michelle Bachelet donde la calificó de golpista. Ahí creo que está lo más sensible para Jadue.

¿Jadue lo vetó más a usted que al PPD?

Es la impresión que yo tengo. Pero me resulta particularmente extraño porque estuve recordando que (Gabriel) Boric expresó que no era posible ganarle a la derecha con Jadue, debido a su estilo de liderazgo que genera distancia, esas fueron sus palabras. Eso si que me suena a veto. Y a escasas semanas se une al candidato que creía inviable para derrotar a la derecha. Entonces, esa falta de coherencia la gente la percibe.

Usted ha sido calificado de anticomunista.

Jadue debe tener respeto por alguien que luchó contra la dictadura, que se reunió reiteradamente con la dirección del PC en la clandestinidad , y que fue el enlace del Comando del No -designado con Aylwin- con la dirección clandestina comunista. Y siempre rechacé la exclusión del PC por la vía del binomial y apoye con entusiasmo que el PPD y demás partidos se omitiesen en ciertos distritos para abrirle presencia al PC en el Congreso.

Nunca hubo problemas en estar juntos a los supuestos neoliberales con ministros y subsecretarios comunistas durante el gobierno de la Nueva Mayoría y nunca tuvieron problemas en negociar conmigo embajadores y agregadurías para militantes del PC. Heraldo Muñoz, presidente del PPD

En FA y en el PC han apuntado al PPD como una colectividad neoliberal y el “partido de SQM”.

La descalificación no fue solo contra el PPD, fue contra el PS, contra la DC, todos los que participaron en gobiernos pasados. Ahora, nunca hubo problemas en estar juntos a los supuestos neoliberales con ministros y subsecretarios comunistas durante el gobierno de la Nueva Mayoría y nunca tuvieron problemas en negociar conmigo embajadores y agregadurías para militantes del PC.

¿El PPD exigió una lista de parlamentaria en las negociaciones?

Para nada. Nosotros no estuvimos involucrados en esa negociación. Las razones para apoyar a Paula Narváez fueron varias. Por ejemplo, si bien consideraba que era un grueso error concurrir al pacto con el PC y el FA sin un sustento programático claro, a mi juicio, el socialismo democrático se invisibilizaría si íbamos separados el PS y el PPD. Además con el PS me unen afectos antiguos. Optamos por la unidad de la centroizquierda. Ya que se estaba optando por este camino de ir al pacto con el PC y el FA, mi idea era fortalecer la opción del socialismo democrático. Además, el PS había tenido mejores resultados que nosotros en las elecciones del domingo y pensé que ese resultado les daba a ellos un mejor potencial.

Hubo declaraciones de dirigentes del PPD que fueron tomadas por el PC y el FA para decir que ustedes excluyeron primero.

Hubo una declaración de Francisco Vidal que a mi juicio fue desafortunada y yo la enmendé. Pero él no estaba hablando de un veto, era una suerte de análisis de lo que estaba pasando y que las alternativas se habían estrechado.

¿Por qué el PPD toma la decisión de negociar una primaria con el PC y el FA y descarta a la DC y al PR?

Porque el PS anuncia -todo esto transcurre en muy corto tiempo- que irá a la primaria junto al PC y el FA. Entonces si el PS iba en esa dirección y nosotros habíamos dicho que por una cuestión estratégica era fundamental estar con el PS para fortalecer nuestras posibilidades como socialismo democrático teníamos que tomar esa decisión. Ir con la Unidad Constituyente con la DC y sin el PS, se hacía inviable políticamente para el PPD. Yo no estaba dispuesto a ir a una primaria solamente con la DC, probablemente ni el PR estaría en esa primaria.

¿Son las únicas razones suyas para dejar la carrera presidencial?

Me faltaron escuderos en el PPD, yo creo que algunos no supieron superar la derrota que sufrieron cuando gané esta inédita primaria ciudadana del partido. Fueron pocos pero vociferantes, la inmensa mayoría estuvo detrás mío, pero eso no ayudó.

¿Quiénes fueron?

No, prefiero no dar los nombres para que no piensen que fueron significativos en mi decisión, pero no uno tiene que decir, cuando algunos no respetan el resultado democrático.

¿Existe la Unidad Constituyente ahora?

Creo que ya la Unidad Constituyente en la práctica no existe, fue un pacto electoral específico.

¿Usted volvería a subir su candidatura?

No, yo cumplo mi palabra empeñada. Mantengo mi apoyo a Paula Narváez, además dije que es tiempo de mujeres, no voy a cambiar de opinión de manera oportunista, así que para mí eso es algo zanjado.

¿Tendrá un rol el el comando de Narváez?

Ella me llamó por teléfono para que juegue el papel que yo desee en el comando y vamos a estar conversando la próxima semana sobre la materia.

¿Podría ser el generalísimo de la campaña?

Esto hay que preguntárselo a la candidata, yo estoy disponible para ayudar.

¿Debería haber una primaria convencional con Yasna Provoste (DC) y Carlos Maldonado (PR) por ejemplo?

Le he escuchado a Carlos, que me llamó por teléfono por lo demás, que él iría a la primera vuelta. Entonces, esas son opciones que tendrán que analizarse, una primaria convencional no hay que descartarla aunque tiene muchas desventajas.

¿Hay alguna posibilidad de recomponer lazos con el PC y el FA de cara a una segunda vuelta , por ejemplo?

Creo que el PC y el FA deben reflexionar sobre el futuro, porque la unidad no es solo palabra, es acción y lo que hemos visto hasta ahora por parte del PC y del FA ha sido un doble discurso.

¿Participaría en un gobierno del PC?

Yo no me pongo ni siquiera en esa hipótesis porque lo que vamos a hacer es trabajar por la candidatura de Paula Narváez para que llegue a segunda vuelta, entonces no tengo por qué especular.

¿Tras todo lo ocurrido que viene para el PPD?

Creo que el PPD ya cumplió su ciclo vital y es hora de superarlo como instrumento político y por eso me empeñaré en impulsar la creación de un referente amplio, de izquierda democrática y verde que pueda agrupar a fuerzas políticas y a muchos independientes. Este es un proyecto muchas veces postergado, no es primera vez que hablamos de esto, pero creo que ya llegó su hora y me voy a empeñar en impulsar este proyecto unitario que supere al PPD.

¿Una unión del PPD con el PS?

No, tiene que ser mucho más amplio. Agrupar a fuerzas políticas, pero atraer a independientes, atraer a personas que no se sienten identificadas con los partidos. Puede parecerse a lo que es el Frente Amplio de Uruguay donde hay partidos que lo componen, pero también independientes que no necesariamente deben pasar a través de los partidos políticos para ser parte de ese conglomerado. A mí me anima mucho decir que el PPD ya cumplió el ciclo vital, ahora hay que ir a algo distinto. Un nuevo referente que aprenda de sus errores y sea humilde al cambio profundo de la sociedad. D