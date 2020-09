Lucas: En busca de la cura de los dos millones de dólares

Recibieron el sobre el 24 de julio. Marcela Márquez y su marido, Álvaro Leiva, no se decidían a abrirlo por temor a los resultados. El duro diagnóstico que la Dra. Consuelo Gayoso les había entregado cuatro días antes solo sería real si la información contenida en esa hoja de papel así lo estableciera; ambos tenían la esperanza de que todo fuera un error. Cuando finalmente se envalentonaron, el estudio genético les confirmó que la neuróloga tenía razón: su hijo Lucas, de solo tres meses, tenía Atrofia Muscular Espinal (AME), una extraña enfermedad que afecta a uno de cada 10.000 niños en el mundo.

Hasta pocas semanas antes del diagnóstico, ninguno había escuchado hablar de esta patología, pese a que los dos son profesionales de la salud: Marcela Márquez es matrona y Álvaro Leiva es dermatólogo. Ambos se conocían desde 2008, como compañeros de trabajo del Hospital Regional de Iquique. Al poco tiempo, iniciaron una relación de pareja. Además de seguir profesiones similares, también tenían en común la afición por el running, que los llevaba a participar en carreras extremas por todo Chile.

La inquietud por ser padres solo apareció un par de años atrás, después de una beca de tres meses que Álvaro Leiva cursó en Sao Paulo. Su deseo se materializó a mediados de 2019. A las pocas semanas de embarazo, supieron que esperaban mellizos. Lucas y Victoria Leiva nacieron el 19 de abril de este año, en el Hospital San Juan de Dios de La Serena, lejos del hogar de sus padres en Iquique. Como el parto sería prematuro y en Tarapacá las camas críticas se estaban llenando rápidamente con pacientes Covid-19, la pareja decidió trasladarse a la Región de Coquimbo, una zona que, por entonces, estaba menos afectada por la pandemia. Decidieron quedarse ahí hasta que los contagios decayeran.

A fines de junio empezaron a notar que Lucas no era capaz de mantener la cabeza erguida y que estaba teniendo problemas para tomar la leche materna. Eran los primeros síntomas de la AME tipo 1, una enfermedad genética que le impide al cuerpo producir la proteína SMN-1, que es la que permite la sobrevivencia de las neuronas que controlan las funciones motoras. Este mal se manifiesta muy tempranamente y va deteriorando los músculos de manera progresiva, hasta que los pacientes ya no pueden moverse, comer o respirar por su cuenta. La gravedad de estos efectos reduce la esperanza de vida al mínimo: apenas dos años.

A nivel mundial, la AME es la primera causa genética de mortalidad infantil.

"Saber que un hijo se te puede morir de los dos años en adelante, no sé si existe más dolor que eso. Ahora puedo hablar sin llorar, pero hasta hace poco me quebraba”, dice Marcela Márquez. “Eran hijos tan deseados. Uno espera que ellos te entierren, que corran juntos… Pensar que no los vas a tener contigo es desgarrador”.