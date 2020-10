$75.927 en el banco y con el departamento al borde del remate: La arremetida que evitó el desalojo de Francisco Frei

Ayer se debió haber rematado el departamento de Francisco Frei y su esposa Ana María Parada Quesada, ubicado en Las Condes. Sin embargo, esto no ocurrió debido a que un grupo de ex trabajadores de Almadena lo evitó por medio de una medida cautelar. Se trata de 11 trabajadores que temen que con los fondos de la empresa no se alcancen a pagar sus remuneraciones pendientes y por lo mismo, piden declarar la unidad económica de las empresas del grupo Frei Parada.