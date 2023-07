Activistas y organizaciones de DD.HH. alertan sobre dramático aumento de mujeres encarceladas en el mundo

Con casi 250 firmantes y 115 organizaciones distintas apoyando la misiva, activistas y organizaciones de DD.HH. de todo el mundo enviaron este lunes una carta abierta a las máximas autoridades de Women Deliver y del Foro Generación Igualdad solicitando que se trate en los foros de alto nivel de un tema preocupante: la inclusión de la situación de todas las mujeres en la discusión, especialmente de aquellas “criminalizadas, encarceladas y expresidiarias”.

La solicitud no es antojadiza. Según datos proporcionados por las autoras de la carta, si se comparan las cifras actuales de mujeres y niñas encarceladas con las que había en 2000, es posible observar un aumento del 60%, lo que significa casi el triple que el crecimiento registrado en los datos de hombres, el que ha subido un 22% en el mismo período. Y agregan que “la población reclusa femenina ha aumentado en más de 100.000 personas en los últimos 10 años”, donde “existen numerosas pruebas que demuestran que el encarcelamiento de mujeres está estrechamente relacionado con la violencia de género, la pobreza y las leyes discriminatorias”.

El reclamo radica en que, si bien aseguran que se ha avanzado en la promoción de los derechos de la mujer, como lo fue con la creación en 2021 del Foro Generación Igualdad bajo el alero de ONU Mujeres, no se incluyó a las excarceladas y encarceladas.

Sesión inaugural del Foro Generación Igualdad, un encuentro mundial por la igualdad de género convocado por ONU Mujeres, en junio de 2021. Foto: Reuters

Dicha instancia, considerada como el mayor foro sobre los derechos de la mujer en los últimos 25 años, “puso en marcha una serie de acciones ambiciosas para avanzar en la igualdad de género y miles de millones de dólares fueron prometidos por filántropos y gobiernos para apoyar esta agenda”, aseguraron. Sin embargo, “un grupo clave de mujeres y niñas quedó al margen de este proceso: las criminalizadas, encarceladas o expresidiarias”.

Al quedar fuera de estos programas, argumentaron, las reclusas e incluso los niños encarcelados junto a sus progenitoras han quedado sin financiamiento en los proyectos mundiales de asistencia a las mujeres, obviando el fuerte aumento de la población penal femenina registrada en los últimos años.

Fue en el Foro Generación Igualdad, organizado entre ONU Mujeres y los gobiernos de Francia y México en 2021, donde filántropos y gobiernos prometieron miles de millones de dólares para intentar salvar la brecha de género, recordó The Guardian, instancia en la que este grupo no habría sido considerado. “Las mujeres con experiencia de vida en el sistema de justicia penal fueron invisibles en todo el foro”, aseguran en la misiva.

Women Beyond Walls, que estuvo a cargo de la coordinación de la carta, aseguró en una investigación que más del 60% de las organizaciones que trabajan con mujeres encarceladas lo hacen con una situación económica precaria, y más de una cuarta parte de ellas dijeron no poder continuar funcionando por la falta de fondos, detalló el mismo medio. Además, sobre el 70% de las agrupaciones afirmó no recibir apoyo económico de ninguna fundación feminista o de defensa de los derechos de la mujer.

Entre las firmantes se encuentran la premiada escritora zimbabuense Tsitsi Dangarembga, la poetisa y defensora de los derechos humanos ugandesa Stella Nyanzi y múltiples académicas, abogadas y altos cargos en organismos de defensa de la mujer. Entre los organismos que respaldan la carta destacan Amnistía Internacional, Human Rights Watch y organismos de todos los continentes. Desde Chile, firmaron organizaciones como Fundación Latinoamérica Reforma, LEASUR ONG y Mujeres Libres.

En la carta denuncian que a pesar de las “estadísticas flagrantes”, el tópico del encarcelamiento de mujeres y su exponencial crecimiento no fue parte de “ninguna de las seis Coaliciones de Acción para la Igualdad de Generación”, áreas de trabajo clave seleccionadas por la comunidad internacional como ejes del desarrollo para los próximos cinco años que fue impulsado en el Foro Generación Igualdad. Pese a que existen dos centradas en la Violencia de Género y la Justicia y los Derechos Económicos, el aumento del 60% en el número de mujeres encarceladas no pesó en la inclusión del problema, acusan.

Con esto en mente, y aprovechando que este lunes se inició la conferencia Women Deliver en Kigali, capital de Ruanda, solicitaron que se “garantice que estos foros de alto nivel sobre los derechos de las mujeres incluyan a todas las mujeres”. Según The Guardian, esta instancia se ha convertido en una de las más destacadas de su tipo en cuanto a la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres y niñas se trata.

El crecimiento en las cifras de mujeres encarceladas no es nuevo, detallaron Niki Monazzam, politóloga e historiadora de la Universidad de Berkeley, y Kristen M. Budd, doctora en Filosofía, en un artículo de The Sentencing Project, organización que estudia el encarcelamiento. En su estudio, las académicas recabaron que en el último cuarto de siglo se ha producido un cambio significativo en la relación entre las mujeres y el sistema judicial, el que, en parte, ha sido posible debido a “leyes de condena por drogas más severas y barreras a la reinserción posteriores a la condena que afectan de manera singular a las mujeres”.

Esto ha generado que la población femenina encarcelada sea “seis veces mayor que en 1980″, donde más del 58% de las presas en centros de reclusión estatal de Estados Unidos “tienen un hijo menor de 18 años”, detallaron.

Mujeres caminan por una cárcel. Foto: Reuters

Según las académicas, “entre 1980 y 2021, el número de mujeres encarceladas aumentó en más de un 525%, pasando de un total de 26.326 en 1980 a 168.449 en 2021. Mientras que en 2020 se produjo una reducción sustancial debido a la pandemia de Covid-19, esta tendencia se invirtió con un aumento del 10% en 2021″.

Si bien hay muchos más hombres que mujeres en prisión, continuaron en su artículo, “la tasa de crecimiento del encarcelamiento femenino ha sido el doble que la de los hombres desde 1980″, cerraron.

Para septiembre está programada una segunda instancia global, cuando se celebre el Punto Medio de Igualdad Generacional, mientras que en marzo próximo se realizará la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, momento en que las firmantes esperan que se “garantice que el encarcelamiento de las mujeres se incluye como tema prioritario”, puesto que no fueron aceptadas las peticiones de las “organizaciones abajo firmantes para celebrar un evento oficial sobre este tema en Women Deliver”.