¿Ahora será movimiento político? Lista del Pueblo realizará congreso para deliberar si participará en las parlamentarias

Este sábado, los 27 convencionales electos por la Lista del Pueblo se reunirán en el marco de un congreso que será definitorio para su futuro político.

El encuentro se realizará a solo días de que 20 electos del grupo abrieran un intenso debate político por adherir a una carta pública (firmada por 34 constituyentes en total) en que plantean que la convención no se debe subordinar a las reglas fijadas en el acuerdo político del 15 de noviembre que abrió el proceso constituyente.

Si bien tras la elección del 15 y 16 de mayo los convencionales independientes se han reunido semanalmente para coordinarse de cara a la Convención Constitucional, el encuentro de este fin de semana tiene otro carácter y será ampliado.

En la reunión -que será vía Zoom- esperan reunir a más de 300 personas. Y, aparte de los 27 convencionales electos, están convocados los 115 postulantes de la lista que no lograron un escaño en la Convención Constitucional, además de representantes de las organizaciones sociales que promovieron y apoyaron a las candidaturas independientes. También estará ahí el comité ejecutivo de la lista, integrado por Rafael Montecinos, Evelyn Godoy, Daniel Trujillo, entre otros.

¿Cuál será el tema en tabla? El anterior Congreso se efectuó antes de las elecciones y se centró en la competencia. En esa oportunidad quedó pendiente la discusión de si estructurarse o no como un movimiento político posterior. Por tanto, ese será uno de los principales asuntos de debate.

Junto con determinar si avanza a la construcción de un movimiento político, la Lista del Pueblo también abordará si participa o no en las elecciones parlamentarias. La apertura de espacios para independientes es uno de los temas que se levantaron las tras megaelecciones y que ha sido motivo de debate en el Parlamento por los proyectos de ley que se presentaron posteriormente para facilitar la entrada de candidatos extrapartidos en las elecciones de noviembre.

En el Congreso Nacional hay dos proyectos de ley que buscan limar el camino para que los independientes puedan competir en los comicios de fin de año, cuando deberá definirse el nuevo perfil de la Cámara de Diputados y de la mitad del Senado.

Fuentes de la lista advierten que esta será una decisión compleja, pues un sector importante quiere mantener su condición de “apartidistas”, sin replicar las prácticas políticas tradicionales. Así, un miembro del grupo advierte que este encuentro será uno de varios para definir el tema.

“En esta oportunidad se tomará la visión, una exploración, no será algo definitivo, porque lo definitivo debe darse en la orgánica de base, los cabildos, hay que comunicarse con ellos para saber si ellos quieren que llevemos parlamentarios se hará así, y si ellos no quieren, no se hará. Es una decisión horizontal”, admite Montecinos.

Otros temas a abordar será lo que esperan para la instalación de los constituyentes electos, su estructura de funcionamiento y cómo incluir en los debates a las personas que votaron por este espacio, mediante un diseño de democracia participativa en los 27 de los 28 distritos en que obtuvieron un representante.

Esperan terminar el domingo con una declaración pública sobre las definiciones de este megaencuentro.

Sin puentes en el Congreso

Los convencionales independientes agrupados en la Lista del Pueblo que consultó este diario aseguran que, aunque en el encuentro del sábado se abordará el tema de las elecciones de noviembre, no ha habido ningún puente con los parlamentarios del PC y el FA que hoy empujan los proyectos que buscan facilitar la entrada de independientes al Congreso.

Tras las elecciones, los diputados comunistas y del FA (incluido el candidato presidencial Gabriel Boric) presentaron una moción para incorporar escaños reservados a pueblos originarios, garantizar la paridad de sexos y la incorporación de independientes y personas con discapacidad en la conformación del Congreso Nacional. Fue enviado para su discusión a la Comisión de Gobierno, donde no ha tenido ningún avance.

Previamente, el 3 de marzo se había incorporado a tramitación una iniciativa similar de los senadores Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, Yasna Provoste y Jaime Quintana, la que se comenzó a analizar en la Comisión de Gobierno el 24 de mayo, oportunidad en que se determinó invitar a expertos.

Sendos proyectos causaron bastante revuelo en la oportunidad, al punto que el senador Quintana quitó su firma de la iniciativa, y la presidenta del Senado, Yasna Provoste, indicó que estaba reflexionando sobre si seguir igual camino.

Otra declaración de constituyentes llama a no aprobar el TPP11

La carta dada a conocer ayer por los 34 convencionales, que llama a “hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente”, no es la primera declaración transversal de los convencionales, ya que el fin de semana circuló otra carta a propósito del medioambiente que fue suscrita por 32 constituyentes, de los cuales la mitad corresponde a la Lista del Pueblo.

En ella se establecen 16 puntos como compromiso a incluir en la nueva Constitución ecológica, como proteger como “bien intocable” los glaciares y sus ambientes (periglaciar y permafrost) y que se " logre la desprivatización de todos los elementos vitales naturales (agua, glaciares, semillas, aire, bosques, mar, subsuelo, entre otros), por sobre todo el agua. En ese sentido, la nueva Constitución debe garantizar este vital elemento como un bien común inapropiable”.

También solicitan al gobierno no insistir con el proyecto que ratifica el TPP11, y que la nueva Constitución “se escriba sin la presión ilegítima del fantasma constante de la firma del TPP11 y las reiteradas urgencias establecidas por el Presidente. Llamamos al Ejecutivo a someterse a la soberanía popular y a no afectar las condiciones para el ejercicio del poder constituyente”.