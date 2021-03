La arriesgada jugada del gobierno con el TPP11: Repuso su urgencia aunque hay dudas hasta en Chile Vamos

Nuevamente el Ejecutivo decidió apurar la votación del proyecto de acuerdo que Aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico conocido como TPP11, causando la incomodidad de los distintos sectores.

El martes pasado, con el inicio del trabajo legislativo, el gobierno envió al Senado un oficio calificando con urgencia 76 iniciativas. En ese documento quedaba consignado la decisión de tramitar con “suma urgencia” el TPP11 que ya cumplió su tramite en las comisiones y está listo para ser votado en la Sala, solo que hasta ahora no ha logrado los apoyos políticos suficientes.

En enero el gobierno hizo un primer intento por activar este tema que había quedado durmiendo después del estallido social, y le colocó “discusión inmediata”. En paralelo, el canciller Andrés Allamand presionó públicamente a votarlo favorablemente, apelando a la lealtad de la oposición con la ex presidenta Michelle Bachelet. “Votar en contra de este tratado es específicamente votar en contra de la Presidenta Bachelet”, dijo entonces el secretario de Estado, en un jugada que resultó infructuosa pues la mesa del Senado presidida por Adriana Muñoz (PPD) se rebeló y no lo colocó en tabla el proyecto.

La Moneda decidió no bajar los brazos e insistir. Fuentes oficiales, de hecho señalan que esta vez no lo calificaron con discusión inmediata para no apresurar un pronunciamiento, pero buscaban enviar una señal con la “suma urgencia” de que no abandonarán el tema .

La jugada del Ejecutivo de insistir con el proyecto ahora resulta incierta por si bien la iniciativa divide a la oposición, lo cierto es que el gobierno tampoco tiene los apoyos asegurados en su sector y además necesita tres votos de la oposición para tener mayoría.

“Si el gobierno está reponiendo la urgencia tiene que asegurar la totalidad de los votos de ChileVamos que son 19, y lo digo porque hay algunos senadores que tienen dudas. Debe tener esa certeza y también tener dos o tres votos de la oposición, pero si el gobierno no cuenta con esa certeza se expone a una derrota” señaló claramente el senador Iván Moreira (UDI) integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Efectivamente el senador Juan Castro (RN) confirmó a La Tercera PM que mantiene su voto en contra de este proyecto, tal como lo anunció en marzo cuando planteó: “No estoy de acuerdo con el Gobierno en el sentido de apurar para llevar a sala el TPP, no me parece correcto, pues el país hoy día no necesita este tratado. Chile tiene acuerdos bilaterales de comercio con todos estos países. Yo voto en contra del tratado TPP 11 que el gobierno quiere aprobar hoy día”.

Así también el senador José Durana (UDI), admitió que no ha decidido su voto y cuestionó la urgencia que quiere imponer el Ejecutivo: “no es el momento de que el Gobierno exponga a sus parlamentarios, considerando que fue el gobierno de la ex Presidenta Bachelet quien lideró y generó este acuerdo y no es justo que su sector político que hoy trabaja mirando la calculadora política decidan no apoyar este acuerdo solo con fines electorales”.

Otro que estaría en duda es el del senador Manuel José Ossandón (RN), quien no respondió el llamado de este diario.

Moreira recordó que en enero el gobierno esperaba contar con cuatro votos de la oposición de los senadores Felipe Harboe (PPD), José Miguel Insulza (PS), Ricardo Lagos (PPD) y Jorge Pizarro (DC). El primero dejó el Congreso para optar a constituyente y su reemplazante, Loreto Carvajal votó en contra cuando el proyecto se vio en la Cámara de Diputados.

Aunque Insulza y Lagos desestimaron referirse a este tema, el senador Pizarro admitió que la cancha está difícil. “No creo que este proyecto del TPP se apruebe antes de la elección de abril. El gobierno corre el riesgo de que se rechace”. Ante la pregunta de si el gobierno puede contar con su voto sostuvo: “Antes de la elección, lo veo difícil”.

Con este escenario ad portas, la mirada del senador Moreira es aplastante: “Insistir en el TPP es una decisión política que toma el gobierno, pero si nosotros no contamos con los tres votos de la oposición nos podemos exponer a un bochorno”.