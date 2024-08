Alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo (Ind), por cortes de luz:“Se está incubando mucha rabia y puede terminar mal”

Son cerca de 200 horas las que llevan miles de hogares sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana. Y ahí, una de las comunas más afectadas todavía es Pudahuel, con 4.774 clientes sin luz al cierre de esta edición según las cifras de la SEC, el segundo territorio más afectado después de Lampa. Por eso su alcalde, el independiente Ítalo Bravo, alza la voz. Dice estar angustiado por lo que ha presenciado en las calles de su comuna, que ya suma cinco días seguidos de protestas, lo que mira con preocupación por lo que se pueda desatar.

En ese sentido, apunta a la velocidad de reacción del gobierno. Pero también a Enel.

¿Cuál es el estado actual de Pudahuel?

La recuperación de suministro eléctrico va muy mal. Tenemos más de 5 mil hogares en sectores que se está reportando que regresó la luz, pero no ha regresado. Hay otras viviendas con un muy bajo voltaje, que apenas prende una bombilla. El escenario es crítico, la gente está cansada, aburrida y se siente abandonada. Para conseguir ayuda no saben a quién recurrir, porque nosotros ya no podemos dar más respuestas y nos reclaman porque somos a quienes tienen más cerca como autoridades. En las comunas se está incubando mucha rabia y creemos que esto puede terminar mal.

¿A qué se refiere?

Son al menos cinco noches en que los vecinos de mi comuna se han estado manifestando, con barricadas y prendiendo fuego en ciertos sectores. Durante la jornada de ayer, la empresa eléctrica Enel debía cumplir con la disminución de al menos 20 mil usuarios sin suministro eléctrico y se dijo que se había cumplido el ultimátum del Gobierno, pero luego de eso los vecinos comenzaron a reportar que sectores que en el mapa aparecían con luz, no la tenían, y que al momento de ingresar los reclamos, la página no se los permitía. Lo que nosotros sentimos es que finalmente ante la nula respuesta y engaño se puede desatar una nueva crisis.

¿Cuales son los problemas que usted ha podido evidenciar?

Tenemos más de 100 postes en el piso, 300 arboles caídos. Como municipio hemos ido retirando, pero ya no damos abasto porque hay cables que quedaron electríficados que requieren asistencia de cuadrillas de Enel. Además, hemos tenido que invertir cientos de millones en el levantamiento de generadores en centros hospitalarios y en una de las estructuras del municipio que actualmente está sin luz.

¿Cómo evalúa el despliegue del gobierno?

Es hora que el gobierno tome el control de la operación y todas las instituciones deben derechamente golpear la mesa y recuperar la emergencia. No basta con pedir plazos. Dónde están las cudrillas, que hablemos de porcentajes y no estoy hablando sólo de Pudahuel, donde efectivamente hemos tenido que perseguir a las cuadrillas para que no se vayan de nuestro territorio. El Ejecutivo debe dejar de ser un ente fiscalizar y tomar el timón de esta crisis. El lunes de esta semana el gobierno debería haber empezado a hablar de cifras, no el jueves, luego de muchas horas sin luz. En segundo lugar, hemos dado cuenta de la disparidad de las cuadrillas que ha desplagado la empresa eléctrica y el gobierno no lo ha exigido. En este momento el gobierno debe golpear la mesa y que se aboque a solucionar el problema.

¿Y Enel?

Creemos que Enel lo que está haciendo es demostrar que no le tiene miedo a nadie, que cualquier cifra que sea la compensación, no les afecta, que para ellos el drama social no les interesa, pero además está actuando con una insubordinación total a las instituciones del Estado. El gobierno ha estado desde el día uno confiando mucho en la capicidad de una empresa que ha estado mintiendo.

¿Su comuna ha sido discriminada?

A todas luces, se ha dejado a las comunas del norponiente de la Región Metropolitana en completo abandono. A nuestras vecinas y vecinos les ha llegado voltajes tan bajos que apenas prenden una ampolleta, eso es una realidad. La lentitud se ha expresado en el bajo número de cuadrillas desplegadas de Enel. Aquí hay una situación catastrófica social, la gente no sabe dónde ir o a quién acudir y eso es grave. Se ha hablado de la infraestructura crítica, y la principal es de los hogares que están sin luz. No podemos estar copiando y pegando datos que nos entrega la empresa sin corroborar que sean confiables.