Alcalde de Renca, Claudio Castro (Ind): “Tohá representa una buena síntesis de la izquierda democrática”

Durante la tarde de ayer se desarrolló la actividad “Renca tierra de lideresas”, el primer hito donde participó la exministra del Interior Carolina Tohá como presidenciable. El alcalde de esa comuna, el independiente Claudio Castro, manifiesta su preferencia por la otrora jefa de gabinete. Acá sus razones.

Carolina Tohá eligió Renca para su primera actividad. ¿Es ella su candidata?

Carolina Tohá es mi candidata, representa una buena síntesis de la izquierda democrática que entiende que no basta con que soñemos un país mejor, sino que lo importante es plantear una ruta para construir ese país mejor. Dice que busca encabezar un proyecto nacional de cohesión, seguridad y progreso, yo coincido que ella es quien lo puede sintetizar de mejor manera. Es una líder política que nos puede convocar a dos cosas al mundo del progresismo: plantear una ruta para ganar la próxima elección presidencial y construir las bases de lo que puede ser una gran coalición para las próximas décadas.

Más allá que las primarias dependen de cada decisión partidaria, ¿cree que el Partido Socialista debería consolidar su apoyo a Tohá como rostro del socialismo democrático?

El Socialismo Democrático tiene que tener una candidatura única en la primaria del progresismo. No me parece una buena idea mandar mensajes al Partido Socialista por la prensa, se tiene que generar es una dinámica de conversaciones donde las decisiones orgánicas son fundamentales. El Partido Socialista ya tiene una decisión en su orgánica, van a tener una candidatura de su fila.

En esta lógica de llamar a la unidad, ¿espera que el PS la apoye?

Tengo la mejor valoración de las características del liderazgo de Carolina Tohá y creo que el PS tiene grandes liderazgos en sus filas también. A mí me gustaría que terminen apoyando a Carolina Tohá en esta candidatura, pero soy muy respetuoso de las decisiones que tomen.

¿Cree que tiene el respaldo suficiente dentro del oficialismo, que llegaría a convocar incluso a la DC, que busca elevar candidatura propia, por ejemplo?

Sin ninguna duda, me parece que las distintas identidades que pueden confluir en una gran primaria del progresismo tienen legítimamente su derecho a aspirar tener un candidato o una candidata de sus filas. Yo no les pediría que apoyen hoy a Carolina, eso es decisión de ellos e igual que con el PS, quiero ser muy respetuoso de las decisiones internas.

¿Ve margen para que su liderazgo crezca, considerando que marca un 3% en encuestas?

Sin ninguna duda, ser ministra del Interior y enfrentar todos los días los temas más urgentes de nuestro país, era una piedra de tope para un crecimiento electoral. A partir de su renuncia comienza una nueva historia, no tengo dudas de que va a crecer en su popularidad y su cercanía una vez que se empiezan a escuchar sus propuestas. Además, pareciera un escenario posible que ella gane una primaria amplia en el mundo del progresismo, eso la va posicionar como candidata competitiva.

Considerando que le gustaría que Carolina Tohá ganara una primaria y eventualmente fuera la primera vuelta. ¿Cree que le gana a Evelyn Matthei?

Sin ninguna duda, Carolina Tohá siendo la candidata única del mundo del progresismo, entrando en un debate de propuestas y de trayectoria, ese escenario se abre inmediatamente.

Su cercanía con Tomás Vodanovic, a quien el FA impulsa como figura presidenciable, ¿podría eventualmente empañar su apoyo a Tohá?

No, al contrario, Tomás, igual que la Presidenta Bachelet, ha declarado con mucha fuerza, que no es ni será candidato. Quienes legítimamente aspiran a que él sea candidato, tiene que empatizar con la responsabilidad que él tiene, pero no es candidato, así que no lo empañaría. Voy un paso más allá, si Tomás llegara a ser candidato presidencial del Frente Amplio y compite en una primaria, mi apoyo irrestricto seguiría siendo a Carolina Tohá.

06/03/2025 - CLAUDIO CASTRO, ALCALDE DE RENCA - Mario Tellez / La Tercera

¿Es una señal que su primera actividad sea con un alcalde independiente?

Es valorable. Ella renunció al gobierno hace días, ha tenido un tiempo para poder planificar cómo va a ser esta nueva etapa y esta era una invitación que venía de antes, pero finalmente termina instalada como su primera actividad. Que esta sea, en su diseño, la primera actividad a la que va como candidata, habla también del nivel de conexión que va a tener durante toda su campaña con esta realidad, y en este caso en particular, con mujeres de Renca.