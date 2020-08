“Bravo es el mejor portero del mundo”: La conceptuosa relación entre Pellegrini y el histórico de la Roja

Manuel Pellegrini espera a Claudio Bravo. La trayectoria del capitán de la Selección en la obtención de la Copa América de 2015 y la Copa América Centenario parece suficiente garantía para que el Ingeniero le confíe el arco del Betis. El oriundo de Viluco es la pieza que necesita el Ingeniero para ponerle bases a su Betis en construcción. Su inminente arribo también es el desmentido más reciente a una creencia popular poco fundada: que el entrenador no les da posibilidades a sus compatriotas en las escuadras que dirige.

Pellegrini y Bravo se respetan mutuamente. En varias ocasiones se ha declarado respeto, casi rozando la admiración. Las negociaciones para que el guardameta se transforme en refuerzo del equipo andaluz han intensificado las referencias del entrenador hacia Bravo. “No voy a hablar de nombres, pero es una posición que necesitamos reforzar. Conversé con Antonio Cordón. Joel es un portero de garantías, pero necesitamos otro. Dani será de gran ayuda en el futuro, pero ahora necesita más tiempo”, declaró hace cuatro días. Su mesura habitual lo frenó a la hora de referirse al vilucano.

En diciembre de 2016, cuando el portero iniciaba con dudas y críticas su paso por el Manchester City, en el que no alcanzaron a coincidir, el ex defensor de Universidad de Chile no vaciló para darle un espaldarazo potente. “Claudio Bravo es el mejor portero del mundo”, declaró para llamar a la calma a los aficionados del club al que le había dado un título, pero que terminó rindiéndose a la tentación de reemplazarlo por Josep Guardiola. “La prensa inglesa es dura con él, pero lo es con el mundo entero. Y si Bravo pasó de la Real Sociedad al Barcelona y del Barcelona al City, es porque es el mejor portero del mundo”, amplió. Por esos días, ilustres como Gianluigi Buffon, David De Gea, Keylor Navas y Manuel Neuer vivían momentos de plenitud, que en algunos casos, como el del alemán perduran hasta hoy.

Marca registrada

De parte del arquero también ha habido intervenciones igualmente conceptuosas dirigidas al director técnico, pese a que nunca han coincidido en una práctica. En abril de 2013, en la antesala de un partido entre el Málaga de Pellegrini y la Real Sociedad que integraba, Bravo llenó de alabanzas al estratega. “Es muy metódico, muy completo y moderno también en el hecho de lo que quiere de sus equipos. Tiene una marca registrada”, lo definió.

Hace algunos días, con la opción de llegar al Betis y de unirse por primera vez en su carrera con el técnico chileno más exitoso de la era moderna, menos iba a dudar a la hora de llenarlo de reconocimientos. “Es una institución que tiene una gran historia en España, muchos aficionados; son clubes que a cualquier jugador le llaman la atención. Imagina lo que significa el Betis ahora con un gran técnico como Pellegrini”, explicó en la entrevista que le concedió a Mujeres con Opinión, en Instagram, su última intervención pública antes de partir de vacaciones a España y de ponerse a analizar las propuestas que recibió para continuar su carrera.

Sí quiere a los chilenos

“Pellegrini no quiere a los chilenos”. La tajante sentencia dice relación con la escasa preferencia que el entrenador les ha dado a los jugadores nacionales en su paso por el Viejo Continente. Y más precisamente aún, con el poco protagonismo que le dio a Matías Fernández. Sin embargo, la sola mención al fichaje del calerano en el Villarreal al que dirigía desacredita esa percepción. Por Matigol, a quien el Submarino Amarillo fichó a fines de 2006, cuando el calerano era considerado el mejor futbolista de América, el Ingeniero avaló una operación que se cifró en US$ 8,8 millones.

El Málaga, otro de los clubes en los que Pellegrini hizo historia, también supo de presencia nacional. En los boquerones, tuvo a su cargo a otros dos jugadores criollos: Manuel Iturra y Pedro Morales. Ambos supieron de su cercanía. “El profe, dentro de su templanza, la forma de comunicarse y de entrenar,me ayudó no solo en el fútbol, sino que en la vida”, explicó Morales a La Tercera hace un par de semanas. “Si fuera el presidente, pondría a Pellegrini en la Roja”, había sentenciado Iturra en 2018 para resumir la importancia que le atribuye.

Otros jugadores que han pasado por la conducción de Pellegrini en el exterior han sido Marcelo Salas y Alejandro Escalona. A ambos los tuvo en River Plate.