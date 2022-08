Columna de Matías Petersen: Lo que Ikea releva sobre nosotros

Ikea nos revela, a través de algo tan sencillo como el armado de muebles, que los cambios estructurales que promueve el gobierno no se pueden hacer a la ligera. El mismo ministro Marcel hizo reír a los asistentes a la inauguración recomendando a todos leer con atención las instrucciones para no “tener que volver a empezar como me tocó hacerlo un par de veces”. Armar un mueble es muy distinto a llevar adelante una serie de reformas sociales estructurales, pero la analogía es sugerente.