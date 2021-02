¿Cómo sobreviviremos a una semana sin Festival de Viña?

27 de Febrero del 2020/Viña del Mar Escenario ,durante la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2020 realizado en la Quinta Vergara. FOTO: FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Por primera vez en una historia que empezó en 1960, Viña no tendrá Festival. Con ello, no sólo se esfumará por 2021 el evento artístico más importante del país: también el tema de conversación y el panorama nocturno muchas veces ineludible de la última semana de febrero, en el cierre de las vacaciones. Pero no todo está perdido: aquí, una serie de alternativas que en algo reemplazarán a esas noches en la Quinta Vergara que tanto vamos a añorar.