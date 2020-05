Crisis amenaza la continuidad de Radio Nuevo Mundo, asociada al PC: Se acoge a Ley de Protección del Empleo

“Está bastante complicada la posibilidad de seguir funcionando en esas condiciones, con dolor lo digo. Ya tuvimos una crisis bastante fuerte, pero ahora es muy difícil seguir”. La frase es de Julio Ugas, expareja de Gladys Marín y director de Radio Nuevo Mundo, emblemática estación ligada al Partido Comunista.

La crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus extremó la ya delicada situación financiera del medio de comunicación que hoy registra en Dicom deudas por 3.600 millones de pesos. Eso sumado a los conflictos financieros del PC, su principal avisador, obligaron a la empresa a seguir un camino que ha sido fuertemente cuestionado por los parlamentarios comunistas: acogerse a la Ley de Protección del Empleo.

Hace 10 días, la Compañía de Radio y televisión Nuevo Mundo S.A informó a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) la decisión en la modalidad de rebaja de un 50% de la jornada laboral.

Tal como lo confirma Ugas, la empresa aun está a la espera de la respuesta de la AFC. Hoy la estación funciona con una planta de 15 trabajadores, de los cuales 3 son reporteros.

Durante la tramitación del proyecto enviado por el Ejecutivo, los diputados PC fueron abiertos críticos de la iniciativa, aunque accedieron a aprobarla tras su paso por la comisión mixta como una fórmula para evitar despidos masivos.

Las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola fueron activas participantes del trámite legislativo en la comisión de Trabajo, donde interpusieron una serie de indicaciones que no fueron acogidas, como establecer que el recurso solo fuera viable con acuerdo de los sindicatos y poner límites a las grandes empresas.

“Pactos de suspensión laboral de “mutuo acuerdo” legalizarán no pagar remuneraciones! El trabajador deberá pagarse sueldo con cargo a su seguro de cesantía. Grave!!” dijo el 27 de marzo la diputada Vallejo a través de su cuenta en Twitter.

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, también ha sido pública detractora de la fórmula propuesta por el Ejecutivo. “Como Central Unitaria de Trabajadores, no podemos valorar un proyecto como éste, pese a entender la urgente necesidad de proteger los empleos y el gran temor que existe en los trabajadores y trabajadoras de perder el empleo, pues con medidas como las que sanciona esta iniciativa, lo que se hace es mantenernos en la máxima precariedad”, dice una declaración pública que la multisindical dio a conocer en 4 de abril, cuando se aprobó la iniciativa.

Frente a la decisión de Radio Nuevo Mundo, Figueroa sostiene que “este no es el instrumento que nos gusta como CUT”, aunque señaló que existen empresas de menor tamaño que no han tenido otro camino que acogerse a la ley.

“Lo que nos hubiese gustado como CUT es que la primera medida del gobierno es haber exigido que las empresas no tocaran las condiciones laborales de sus trabajadores ni afectaran su salario y que con ese compromiso el Estado generara políticas de apoyo económico para que las empresas no se vieran en una situación crítica y no tuvieran que optar a estos mecanismos. Lamentablemente, el gobierno optó por abaratarle el costo por la vía de los salarios a las empresas lo que ha generado abuso de las grandes y a puesto en una situación complicada a las pymes”, dijo la presidenta de la CUT

El diputado Daniel Núñez, en tanto, lamentó que una empresa de menor tamaño como esa debiera tomar ese camino.

“No sabía de esta situación, a mí no me gusta que las empresas se acojan a esta norma. Pero ellos tendrán sus motivos. No me gusta que se llegue a estos niveles pero muchas empresas pequeñas se están viendo obligadas. Sí, hay que establecer que existe una gran diferencia entre una empresa de menor tamaño como la radio Nuevo Mundo y lo que hizo Cencosud”, recalcó el parlamentario.

Este medio contacto a las diputados Vallejo y Cariola para conocer su opinión sobre la decisión de Nuevo Mundo pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Servel retiene fondos del PC

Aunque es una empresa independiente, la situación financiera de la Radio Nuevo Mundo está íntimamente ligada al Partido Comunista.

Desde hace tres años, la estación radial ocupa un piso en un edificio en la calle San Pablo que le fue otorgado en comodato por el PC. Adicionalmente, el partido aportaba parte importante de los fondos de financiamiento de la estación a través de un contrato establecido a cambio de espacios de difusión estables.

“El Partido Comunista siempre ha sido un cliente importante para nosotros. Tenemos un contrato por espacios radiales. Ellos tienen programas estables. En tiempos normales se facturaban entre 7 y 9 millones de pesos mensuales”, dice Ugas.

En estos meses la situación financiera del Partido Comunista pasa por un momento complejo debido a que los últimos dos balances presentados ante el Servicio Electoral han salido con observaciones, de modo que los últimos pagos fueron retenidos.

Según confirmó La Tercera PM, en enero el Servel retuvo $89.364.020 a la colectividad que encabeza el diputado Guillermo Teillier. En abril tampoco se aceptó el balance del partido, de modo que el Servel volvió a retener el aporte estatal que en esa oportunidad llegada a los $ 88.569.377. En total, el PC mantiene $177 millones retenidos.

La colectividad está en periodo de subsanar las observaciones realizadas por el Servel, por ende, no ha perdido ninguna cuota de su aporte, hoy están “retenidas”. Una situación distinta a la que atraviesa el PRI que hoy es el único partido que ha perdido dos cuotas trimestrales por haber tenido sus balances rechazados. Así, perdió los $22.179.560 de enero y $22.090.842 del mes de abril.

El ex diputado Lautaro Carmona, actual secretario general de la colectividad, aseguró que el PC está trabajando en responder las observaciones del Servel, de modo de regularizar los aportes estatales al partido en el próximo balance del mes de julio.