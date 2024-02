Crisis de seguridad: Cámara interrumpe vacaciones y convoca a reunión con jefes de bancada tras Cosena

“Estimados, podríamos hacer una reunión por Zoom miércoles por la mañana para que el presidente informe y veamos posibles cursos de acción”.

Ese fue el mensaje que este lunes, a las 19:37, envió el secretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros, al grupo de WhatsApp “Reunión de comités”, el que agrupa a los jefes de bancada de todos los partidos.

Landeros hizo alusión a una petición del jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, quien solicitó que el presidente de la corporación, Ricardo Cifuentes (DC), informara a los diputados sobre los detalles de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad (Cosena), en la que participó y lideró el Presidente Gabriel Boric.

El Mandatario convocó ayer en La Moneda al resto de los poderes de Estado y a representantes de las Fuerzas Armadas para abordar la crisis en materia de seguridad. En la instancia, se trataron temas como el proyecto de ley de infraestructura crítica y la posibilidad de que las ramas castrenses colaboren con el orden público, algo que fue descartado por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

De hecho, en el encuentro, los mismos generales pidieron garantías para actuar en la eventualidad de que fueran convocados para desplegarse en zonas urbanas. Sin embargo, dentro de la cita se trató la importancia de una agenda de seguridad, rol que le cabe para marzo al Congreso Nacional de vuelta del receso legislativo. De ahí que varios diputados estuviesen interesados en la instancia.

En ese sentido, es que se espera que Cifuentes les informe a los legisladores los detalles de la cita con Boric, los temas que se trataron y lo que fue la opinión de la Cámara Baja en esa instancia. Luego, la idea es que los representantes de cada partido puedan plantear sus dudas y prioridades legislativas para marzo.

En la oposición, por su parte, insisten en su planteamiento -que ha sido promovido especialmente por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI)- de que no basta con un par de proyectos de ley, sino que se tiene que hacer una agenda completa de seguridad que opere como un conjunto.

En esa línea, es que se han impulsado algunos proyectos de ley en particular, como por ejemplo la Ley de Inteligencia, mejoras a las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y entregarle mayores dotaciones a Carabineros. Sin embargo, en la misma oposición reclaman que sectores del oficialismo -y particularmente Apruebo Dignidad (Partido Comunista y Frente Amplio)- han votado en contra proyectos de seguridad.

Por lo mismo, insisten en que es necesario un gran acuerdo por la agenda de seguridad completa que comprometa varios proyectos a la vez y que sea concordado entre distintos sectores políticos. Esto, siguiendo la línea con lo que se hizo con el fast track legislativo en seguridad. De los 31 proyectos consensuados, se aprobaron 23, y, en términos generales de lo que va de esta administración, según el gobierno, van 51 iniciativas en seguridad que fueron visadas.

En la cita algunos además quieren abordar la catástrofe por los incendios en la Región de Valparaíso, aunque se espera que no sea el tema principal.

Si bien algunos han comentado sobre la posibilidad de legislar en febrero por el tema, se descarta por varios motivos. Esto, porque creen que no es mucho lo que pueden hacer los diputados, ya que, recalcan, que no tiene sentido distraer a ministros de las labores principales que aquejan hoy, y que tampoco se vería muy efectivo citar una sesión para que solo algunos vayan y no se haga nada más que emitir discursos que no contribuirían con los incendios.

En el Senado, en tanto, la comunicación fue más directa y, entre el lunes y martes, Coloma contactó por teléfono a cada uno de los jefes de bancada de senadores para comentarles sobre la reunión del Cosena.