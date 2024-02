Crisis en el fútbol: la soterrada pugna entre Constanza Martínez y Pamela Venegas que tensiona al oficialismo

La suspensión del partido entre Universidad de Chile y Cobresal fue catalogado al interior del Frente Amplio como un nuevo flanco en la relación entre la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez (CS), y la encargada de Estadio Seguro, Pamela Venegas (indep.).

Esto porque con la polémica reflejó, indican conocedores del caso, las discrepancias internas que existen entre ambas autoridades, quienes se deben coordinar semanalmente para la programación de la seguridad en los estadios de fútbol, instancias en las que también participan Carabineros y los representantes de los clubes deportivos.

El tema levantó una variada cantidad de críticas en contra de Constanza Martínez, quien se encontraba de vacaciones en el momento en el que se determinó suspender el partido entre la “U” y Cobresal, y cuya repartición está a cargo de confirmar si una actividad como esta es cancelada o no.

Santiago 28 de Abril de 2023 Entrevista a Constanza Martínez delegada presidencial Foto: Juan Farias / La Tercera

Consultados al respecto por el tema, desde la mesa de Convergencia Social -partido en el que milita el Presidente Gabriel Boric- defendieron la gestión de Martínez.

“El trabajo de la delegación presidencial ha estado marcada por la voluntad de que los eventos deportivos se desarrollen con el mayor aforo posible, siempre velando por la seguridad de las y los asistentes”, indicaron a La Tercera.

Al mismo tiempo, agregaron que “la decisión de la autoridad sobre la realización o no de un partido siempre considera la indicación técnica de Estadio Seguro y Carabineros. Por ello las críticas a la delegada Martínez nos parecen injustas, más aún considerando que se encuentra haciendo uso de su feriado legal”.

En la delegación y el FA aluden a que parte del problema se originó por la tardía suspensión del evento deportivo, cuya fundamentación se encontró en los informes que emitieron el pasado jueves desde Carabineros y Estadio Seguro.

En particular apuntan a esta última repartición, ya que en el frenteamplismo advierten que la política del equipo de Martínez estuvo en favor de que el partido entre la U y Cobresal se jugara, pero que era muy difícil no suspender el encuentro si es que Estadio Seguro, dependiente de la Subsecretaría del Interior -liderada por Manuel Monsalve (PS)- recomendaba no hacerlo, es decir, apuntan a que dicho documento los dejó de manos atadas.

Parte de estas discrepancias también se encontraron en el equipo de la delegación presidencial de la Región Metropolitana. De hecho, quien cargó parte de los costos fue Jaime Fuentes (CS), seremi de Justicia quien asumió la subrogancia del cargo tras las vacaciones de Martínez y quien debió informar la suspensión del partido el viernes en la tarde.

Esto no estuvo exento de polémica, ya que a las 14.54 de esa jornada, la autoridad gubernamental envió una resolución detallando los motivos de la cancelación del evento, sin embargo, casi 30 minutos después hicieron llegar por error la resolución exenta del miércoles 14 de febrero en la que se visaba su realización.

Sin apuntar a nadie en particular, el diputado del Partido Socialista, Tomás de Rementería, publicó ese día en su cuenta de X que “es una vergüenza que no se pueda jugar fútbol en el principal estadio del país”.

Tras ello, Fuentes recibió fuertes críticas y solicitó una reunión el viernes para abordar el tema, cita que habría contado con el jefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente, y Pamela Venegas como parte del elenco de asistentes.

En esa oportunidad, Fuentes habría manifestado sus críticas por cómo se resolvió la suspensión del partido entre Universidad de Chile y Cobresal, ya que parte de las recriminaciones más internas de la delegación son los horarios en los que Carabineros y Estadio Seguro (pasadas las 21.00 de dicha jornada) habrían hecho llegar sus informes, a menos de 72 horas de disputarse el duelo en el Estadio Nacional.

En el informe, Estadio Seguro se alineó con todos los puntos planteados por Carabineros en su propio documento. Esto quedó estipulado también en la declaración que entregó Venegas a ESPN, en donde comentó: “Hay partidos suspendidos por contingencia, pero por distintas contingencias. Y eso también hay que tomarlo en claro a la hora de analizar por qué se juega o por qué no se juega. Acá todos queremos que se juegue, y todos hemos estado empujando para que se juegue”.

Esto, por ejemplo, no ocurrió con el partido entre Colo Colo y Huachipato por la Supercopa Chile. En ese momento la delegación presidencial y Estadio Seguro se cuadraron para que sí se jugara dicha contienda, la que terminó de forma anticipada por disturbios al interior del Estadio Nacional. En el encuentro, de hecho, Martínez autorizó el ingreso de un lienzo -con la consigna “El orgullo del pueblo”- y un bombo por parte de las barras de Colo Colo y Huachipato.

Hoy, las fuerzas gubernamentales han encontrado una propuesta para solventar la crisis de seguridad en los estadios, la que comenzó a ser construida por la delegación, Estadio Seguro e Interior, desde el viernes pasado. Dicha idea fue comentada este viernes por Monsalve, quien desde La Moneda -tras una reunión con Venegas y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP)- informó que “de aquí a agosto vamos a pedirle a los delegados presidenciales que en aquellos partidos que se consideren de alto riesgo se exija como requisito para su autorización la aplicación del Registro Nacional de Hinchas”.

“Hemos oficiado, como Ministerio del Interior, a los delegados presidenciales para ser mucho más exigentes en materia de la matriz de riesgo que se utiliza para evaluar los partidos de fútbol”, agregó el subsecretario.

Pese a esto, ya se ha generado ruido en el Frente Amplio ante la permanencia de Pamela Venegas en Estadio Seguro. Algunos, de hecho, han advertido que en su lugar podría ingresar alguien que “flexibilice posiciones en la organización de eventos deportivos”. Las mismas fuentes que aseguran que esto debe ser “más allá de la militancia”.

El comentario no pasa desapercibido, ya que también hay quienes ven con buenos ojos el cargo en el que está Venegas, considerado como importante en materia comunicacional y que se encuentra en el Ministerio del Interior, un espacio al que ni el FA ni el PC han podido llegar con fuerza -salvo la subsecretaria Francisca Perales (CS), en la Subdere- desde que asumió como jefa de cartera Carolina Tohá.