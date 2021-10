Críticas al “neoparlamentarismo”, la “bonitis” y dura respuesta a Piñera por Pandora Papers: las definiciones de Sichel en el ciclo Presidenciales en la UC-La Tercera

Este martes se realizó la primera edición del ciclo “Presidenciales en la UC”, organizado por La Tercera y el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, en el que serán entrevistados cuatro de los candidatos a La Moneda: Sebastián Sichel, Yasna Provoste, Gabriel Boric y José Antonio Kast.

El primero en participar, Sichel, candidato de Chile Podemos Más, abordó diferentes materias, entre ellas, los roces con los partidos políticos de su coalición -acusando que se ha instalado una suerte de “sensación de neoparlamentarismo”-, la irrupción de Kast en las encuestas, su propuesta para las pensiones -reiterando su rechazo a los retiros-, la crisis migratoria y la investigación periodística Pandora Papers, donde afirmó derechamente que se requiere una aclaración del Presidente Sebastián Piñera luego de que se revelara que la familia del Mandatario y Carlos Alberto Délano concretaron una millonaria compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas.

Roces con los partidos y “neoparlamentarismo”

Ha sido una de las dificultades de su campaña: la relación con los partidos políticos de su sector. Y si bien en los últimos días hubo reuniones para afinar ese aspecto y se llegó a un compromiso mutuo como centroderecha, en el ciclo Sichel fue crítico con las colectividades.

“Cuando uno postula a ser Presidente, lo que postula es a liderar un país y ser Presidente de todos los chilenos, y hay una sensación de una especie de neoparlamentarismo”, señaló, puntualizando: “Han hablado de parlamentarismo de facto en algún minuto, que parece ser que la verdadera misión del Presidente es gobernar a los parlamentarios simplemente (...). Si yo me estoy presentando como candidato a Presidente de la República es para liderar al país por mis convicciones y no simplemente para administrar lo que pasa en los partidos”.

En la misma línea, el también expresidente del BancoEstado aseguró que dentro del debate respecto de la gobernabilidad, los partidos deben ser capaces, internamente, de ordenar sus propias decisiones. Además, subrayó que, en caso de ganar en las elecciones, “yo voy a defender lo que creo mejor para Chile, no necesariamente lo que es el mejor resultado para un partido, y eso significa muchas veces que va a haber puntos de fricción“.

El domingo en la tarde hubo una reunión en casa del generalísimo de la campaña de Sichel, Cristóbal Acevedo, con el objetivo de “implementar una estrategia conjunta con los partidos de la coalición y establecer lineamientos para el trabajo estratégico, comunicacional y territorial que potencie las campañas parlamentarias, de Cores y presidencial”, en medio de los roces del candidato con la coalición.

Los frutos de tal cita comenzaron a reflejarse la mañana del lunes, cuando la directiva de RN y el candidato realizaron un acto público reafirmando su compromiso mutuo como centroderecha.

“A veces nos vamos a enfrentar y vamos a tener contradicciones naturales, lo que agradezco mucho a los partidos de Chile Vamos es que en su comité político todos aprobaron esta medida. Efectivamente, teníamos un lineamiento como partidos en esta posición y en la campaña”, dijo Sichel al respecto.

También destacó nuevamente su condición de independiente, reforzando en cuanto a las dificultades que se han generado, que “obvio que hay una fricción, porque ganó un independiente frente a tres partidos. Es primera vez que pasa y ha sido poco analizado”. Así, planteó que “tenemos una crisis de instituciones en general, donde los más golpeados son los partidos políticos. Tiene que haber una evaluación hacia arriba del rol que juegan los partidos, más que clubes de participación individual”.

Kast y las encuestas

Esta semana la última entrega de la encuesta Pulso Ciudadano mostró a Boric (Frente Amplio) liderando las preferencias, seguido de Kast (Partido Republicano) y, en un empate en la tercera posición, a Sichel y Provoste (Nuevo Pacto Social).

Consultado por los últimos sondeos -el comando de Sichel ha reconocido impacto en la campaña-, el candidato desdramatizó los resultados y recordó su experiencia al respecto previo a la primaria oficialista. “Nunca he sido intérprete de encuestas, salvo las que hacemos nosotros por una cosa muy obvia: si fuera por las encuestas de primarias, yo perdía”.

Además, enfatizó en un punto que retomaría a lo largo del ciclo: una crítica al “populismo”.

“Miro las encuestas, pero no las tomo mucho en cuenta. Las encuestas no son determinantes para hacer política. Se necesita liderazgo para gobernar, no popularidad. Kast está creciendo, pero yo voy a defender mis convicciones. Si esto se convierte en ejercicio de popularidad, vamos a caer en populismo”, planteó. Al respecto, aseguró que para él “esta es la elección más importante del siglo XXI, porque es entre la democracia y el populismo. Si veo la encuesta de la semana, seguramente habrá un tema crucial para mí, como los retiros (del 10% de los fondos de las AFP) en el caso de la semana pasada. Los chilenos van a tomar una decisión al final del día: si quieren popularidad o liderazgo. Yo me la juego por liderazgo”.

Sobre su contendor del Partido Republicano, se negó a responder si lo apoyaría en caso de que Kast llegara a segunda vuelta: “Algo que no hago en política es hacer hipótesis”.

Contra la “bonitis”

Consultado respecto de mantener o no el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una medida aplicada en el marco de la crisis sanitaria que se extiende hasta diciembre de este año, Sichel aprovechó de cuestionar a una supuesta política social que se ha instalado en base a la entrega de “bonos”, apuntando incluso a su propio sector.

“¿Qué hacen economías del tamaño de la nuestra cuando efectivamente tienen crisis de justicia? La derecha muchas veces ha sido indolente, tenemos un problema de justicia con las clases media y media baja”, expresó Sichel, agregando: “Lo que hemos hecho muy mal es transformar la política social en ‘bonitis’, que el Bono Marzo, el Bono Bodas de Oro, etc.”. Esta última medida fue implementada por el Presidente Piñera durante su primera administración.

Continuando con su diagnóstico, expresó que “el problema de los bonos es que generan dependencia. Nosotros proponemos un paquete de ayudas sociales cuando se cumplen ciertas condiciones. Quienes venden que se va entregar el IFE permanente son populistas”, acusó el exministro, sentenciando que él propone “el pago de pensiones alimenticias a las madres e hijos, y persecución del deudor por parte del Estado, un seguro de vivienda, un seguro de cesantía usado de forma diferente al actual, que se pueda sostener por tres meses, un seguro de salud, etc. La política social correcta es dejar de vender ilusiones, esta idea de rentas universales no son sostenibles”.

Del 10% al 100%

Este miércoles el Senado comenzará la discusión del cuarto retiro de los fondos previsionales, medida frente a la cual el abanderado de Chile Podemos Más ha sido un férreo detractor, y que también le ha valido enfrentamientos con sectores del oficialismo. El tema, además, le abrió un flanco la semana pasada, cuando después de algunos días de mantener la incógnita al respecto, sinceró que había realizado un retiro de fondos.

“Voy a insistir en que el cuarto retiro, que es la discusión hoy día, es una mala decisión. De ocurrir el cuarto retiro creo que tenemos que discutir en serio que la gente pueda cuidar sus cuentas personales hacia adelante (...). Vamos a tener peores pensiones en los próximos 30 años de lo que teníamos hoy día”, dijo, en el marco de la declaración que hizo la semana pasada, cuando también planteó que si el Congreso aprobaba, el único camino” es extraer el 100% de los fondos.

Sichel mencionó también tres principios en el marco de las propuestas para mejorar las pensiones. El primero, que “debe haber solidaridad en un sistema con fondos estatales comunes, que establece un cajón al que todos accedemos al pensionarnos (según línea de la pobreza)”. El segundo apunta a los APV, “creo profundamente en las cuentas personales de ahorro, creo en la existencia y posibilidad de que con tu trabajo aumentes tu ahorro. Y, el tercero, respecto de la administración, en que propuso que sea de elección: “Puede ser un administrador privado, un administrador estatal, una organización sin fines de lucro”.

Cuando se le preguntó por qué no había sincerado que personalmente procedió a un retiro del 10%, el abanderado aseguró: “Yo había dicho que lo diría después de la votación, ¿por qué no decirlo antes?, es porque había una discusión moralizante de aquellos que querían votar apruebo justificando con lo que hicieron otros con la ley”. Insistiendo en el punto agregó: “Si mañana se aprueba el cuarto retiro, que nadie ande persiguiendo al que lo sacó. Si alguien lo sacó por necesidad o por cuidarlo, no es discusión moral”.

Crisis migratoria

El pasado sábado 25 de septiembre, un día después de que autoridades desalojaran a migrantes de la Plaza Brasil de Iquique, se convocó a una marcha en contra de la migración en esa ciudad, que terminó con la quema de pertenencias de ciudadanos extranjeros y generó respuestas del mundo político.

La crisis migratoria, precisamente, fue uno de los últimos puntos del conversatorio, y el candidato inició diciendo que “no podemos tener aquí una política de puertas abiertas en materia de inmigración, porque tenemos flujos migratorios en un país al cual están llegando todos porque el resto de los países han tenido políticas restrictivas respecto de la inmigración” y que “tenemos una crisis humanitaria y política en una dictadura en Venezuela, lo digo abiertamente”.

Ante eso agregó que “esto no es una inmigración como pasa en otros países del mundo, es una inmigración por oportunidades sociales, es una inmigración que tiene harto de características de refugio político”, y que la situación se debería resolver entre todos los países involucrados. “Aquí hay tres países que están viviendo esta ola migratoria, Perú, Colombia y Chile, con venezolanos que arrancan de este régimen del terror que hay allá. No hemos tenido la capacidad diplomática de tener una política común para ver cómo tratamos el tema de migración”.

Pandora Papers y Piñera: “Se requieren más aclaraciones”

El pasado domingo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló la investigación denominada Pandora Papers -que en Chile contó con la participación de Ciper y LaBot-, donde se dio cuenta de que la familia del Presidente y Carlos Alberto Délano -amigo del Mandatario- concretaron una millonaria compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas.

El exministro y abanderado del oficialismo había escrito un breve mensaje a través de Twitter para abordar la polémica, solicitando “las explicaciones necesarias”. Una declaración que profundizó durante el conversatorio de este martes.

“¿Cómo toma, como exministro y candidato presidencial, las revelaciones de los Pandora Papers que involucran al actual Presidente Sebastián Piñera y su eventual conflicto de interés que tuvo al hacer esa compraventa?”, preguntó a Sichel la editora de La Tercera Domingo, María José O’Shea.

“Lo primero, y lo digo honestamente, me cuesta entenderlo, porque nunca he tenido ni de cerca un patrimonio así. Y, por lo tanto, creo que lo que necesitamos es transparencia total, una buena explicación”, respondió el abanderado, quien fue titular de Desarrollo Social durante el segundo gobierno de Piñera.

“Los conflictos de interés son la principal tragedia que tenemos en la élite y la política chilena. Por tanto, creo que se requieren más aclaraciones incluso de las que ha habido hoy día. No basta decir que aquí la justicia aclaró algo, sino que se requiere una aclaración concreta acerca de por qué pudo haber espacio para un conflicto de interés que nunca debería existir en quien toma decisiones”, agregó.

Consultado por un eventual costo en su propia campaña a la Presidencia, Sichel puntualizó: “Al final está en juego la credibilidad del sistema político, en general todos los días me encantaría que seamos lo más transparentes respecto de conflicto de interés en el mediano plazo. Todas las personas que están en el poder, antes, ojalá, hayan ejercido también en el mundo privado. Soy de aquellos que creen que uno no puede ser Presidente saltando del patio de la universidad, de dirigente, al Congreso, a La Moneda, porque te falta experiencia práctica. Pero lo que no puede pasar es que cuando estés en el Estado tengas intereses fuera de la política pública”.

