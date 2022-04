Crónica de un saqueo: la compleja noche en Talagante

Imágenes que no se veían desde octubre del 2019 fueron las que se vivieron la noche de este lunes 25 de abril en Talagante. Durante horas de la noche, un grupo indeterminado de personas saqueó un supermercado, además de un servicentro de esa comuna de la Región Metropolitana. En total, fueron 48 los detenidos en esa jornada.

A las 20.30 horas, una serie de llamados al fono de emergencia de Carabineros alertó lo que ocurría en el supermercado Tottus de la calle Eyzaguirre 715, a metros de la plaza de la comuna. El hecho generó que los funcionarios policiales de la 23ª Comisaría de Talagante concurrieran hasta el lugar.

Si bien el local a esa hora ya se encontraba cerrado, aún permanecían en su interior 13 trabajadores. Al ser alertados del ingreso de los saqueadores, se resguardaron al interior de unas oficinas del recinto, con el fin de evitar ser agredidos por el grupo que intentaba robar.

Ante el peligro que corrían los trabajadores del supermercado, además del saqueo que se estaba produciendo, Carabineros concurrió al lugar para controlar la situación y rescatar quienes a esa hora trabajaban en el local comercial. Las medidas de seguridad del local, entre las que se encontraba la dispersión de humo blanco para evitar robos, permitió que los trabajadores permanecieran a salvo.

El alcalde de Talagante, Carlos Álvarez, calificó lo ocurrido como “un hecho delictual puro y simple, que genera calamidad pública en nuestros vecinos y vecinas, genera la intranquilidad, genera molestia, genera malestar. En definitiva, un grupo reducido, 100-200 personas, sigue siendo reducido, nosotros somos más de 87 mil habitantes, cometen esta tropelía que a mi juicio no tiene ninguna justificación”.

La Delegación Presidencial Provincial de Talagante, además, reportó que durante la jornada se registró una serie de incidentes en esa provincia, principalmente barricadas. A nivel nacional, y según cifras de Carabineros, durante este lunes ocurrieron 34 hechos relacionados a orden público. De estos, 18 se situaron en la Región Metropolitana y 16 en el resto del país. En total, se registraron 50 personas detenidas, de las cuales 42 corresponden a lo ocurrido en Talagante, el resto fue por desórdenes en el resto del país.

Un grupo organizado

Previo al ingreso de los sujetos que saquearon el lugar, se realizaron barricadas en el exterior del recinto comercial. Esto motivó el actuar de la sección de Control de Orden Público de Carabineros (COP), quienes llegaron al lugar a dispersar al grupo.

El prefecto de la prefectura Costa, coronel Carlos Rojas, explicó que en una primera instancia entraron al supermercado unas 50 a 70 personas. “Aquí se produce el efecto de la catarsis colectiva. Mientras la gente que, no estando concertada para robar, ve esta situación y se suma”, agregó.

Pero, además, Rojas explicó que los hechos se dieron en un contexto de “factor sorpresa”, apuntando a que “aquí claramente existe una organización por parte de estos sujetos de irrumpir en contra de este supermercado, y que lamentablemente causa un efecto bastante nocivo para toda la gente”.

El grupo de personas saqueó principalmente artefactos electrónicos. Respecto a aquello, el alcalde de la comuna señaló que se “entendería que fuera ayuda social si estuvieran llevando el arroz o el aceite, pero se estaban llevando electrodomésticos”.

En un comienzo los funcionarios policiales lograron la detención de 17 personas, aunque se fueron sumando nuevos detenidos en las inmediaciones del lugar y a medida que la policía uniformada controlaba la situación. Finalmente, fueron 42 personas las detenidas. Junto con eso, Carabineros logró evacuar a los 13 trabajadores del recinto, sin registrar ninguna persona lesionada.

Además del saqueo, se detuvo a otras personas por el saqueo de un local comercial de una bencinera. En total, fueron 48 las personas detenidas por hechos que se dieron en el contexto de desórdenes públicos en Talagante. Del total de detenidos, 40 eran hombres, el resto mujeres y además se detuvo a tres menores de edad. Además, entre las personas arrestadas se encontraron cuatro extranjeros, dos de ellos ecuatorianos, un venezolano y un colombiano.

De los detenidos, tres fueron bajo el delito de saqueos, otros tres por robo en lugar no habitado y el resto por receptación.

Al cierre de esta edición se estaba llevando a cabo el control de detención de las personas.

“No tengo la información en este momento”

Como todas las mañanas, a las 6.30 de la mañana Carabineros envía un reporte de todos los hechos ocurridos a nivel nacional, durante el día y la noche anterior. Este informe es enviado a la Subsecretaría del Interior y a la División de Seguridad Pública.

A pesar de eso, la ministra el Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches consultada respecto de posibles acciones judiciales de parte del Ejecutivo por los hechos ocurridos durante la noche, la ministra señaló que no tenía información al respecto.

“Voy a consultar, no tengo la información en este momento. Hemos estado al calor de las manifestaciones. Consulto y les transmitimos la información”, sostuvo la ministra durante el punto de prensa en el Palacio de La Moneda.

Durante la misma noche de los hechos, la delegada presidencial provincial de Talagante, Stephania Duarte, señaló que “se están tomando todas las medidas y las acciones legales para proceder, porque además tenemos que seguir fiscalizando otros supermercados de la provincia que hemos tenido informaciones y también de unas barricadas en el sector de Peñaflor, por ejemplo”.

Consultados por La Tercera PM, la empresa Tottus señaló que condenan “los hechos ocurridos anoche en nuestro local Tottus Talagante. Realizaremos todas las acciones necesarias para colaborar con la autoridad en el cumplimiento de sus tareas”.

“Nos tranquiliza que nuestros trabajadores y clientes no hayan sido afectados. Estamos evaluando los daños y el local no se encuentra operativo”, concluyó la compañía sosteniendo que el local no está operando actualmente.