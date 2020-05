Cuando las manos escasean: Hospital El Carmen suspende cuarentenas preventivas por contacto estrecho y ordena el regreso de funcionarios

El viernes las jefaturas del Hospital El Carmen recibieron un correo, que entregó la primera señal grave de los efectos que está teniendo los contagios por Covid-19 en los trabajadores de la salud. El mail fue despachado por la jefa de la Brigada Epidemiológica Aislamiento Social, Macarena Escobar, y fijaba nuevos criterios en relación a las cuarentenas de sus funcionarios.

“En el caso de funcionarios con PCR positiva para Covid-19, se iniciará cuarentena de 14 días desde la fecha del diagnóstico. Finalizado este periodo, si el funcionario se mantiene asintomático, deberá retornar a sus funciones habituales, sin control de PCR de por medio. En caso de persitir sintomático, deberá consultar en médico UST o extrasistema, según corresponda”, se lee en uno de los primeros párrafos.

Luego se agregó lo siguiente: “En el caso de contactos estrechos de funcionarios positivos, se suspenderá la cuarentena preventiva que se estaba indicando hasta el día de hoy. Sin embargo, debe mantenerse aviso y reporte detallado desde las jefaturas a PCI y BEAS, con el fin de mantener vigilancia estricta de estos funcionarios”. De esta forma, se estableció que “los funcionarios clasificados como contactos de alto riesgo y que actualmente se encuentren cursando cuarentena preventiva, se indica que deberán retornar a sus funciones habituales a las brevedad. Esto, deberá ser coordinado por la jefatura de cada unidad”.

La determinación llegó justo cuando los contagios a nivel de trabajadores de la salud han ido aumentando. Hoy el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que a la fecha hay 2.400 funcionarios contagiados.

Este correo termina haciendo referencia a que esta nueva medida tomó como fundamento “nuevas evidencias emanadas desde el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en las que señalan cambios recientes a las estrategias dentro de los programas de salud ocupacional y funcionarios de salud pública sobre el regreso al trabajo para el personal de atención médica con Covid-19 confirmado o con sospecha de Covid-19”. En esa línea se agregó que el “CDC manifiesta que dentro de las estrategias para mitigar la escasez de personal sanitario, se aconseja que es necesario mantener una dotación de personal adecuada en las instalaciones de atención médica, por lo que se sugiere permitir que los funcionarios expuestos y asintomáticos al virus no cumplan con el periodo de cuarentena preventiva, debiendo cumplir este obligatoriamente con las medidas de resguardo como son el uso de mascarilla, escudo facial dentro de un periodo de 14 días desde la exposición”.

La falta de trabajadores de la salud

Escobar confirma el contenido del correo que envió el viernes y dice a La Tercera PM que lo que motivó este nuevo criterio es la escasez de trabajadores de la salud de ese recinto asistencial, debido a las bajas por Covid-19. “Para poder mantener esta institución necesitamos gente trabajando. ¿Queremos gente trabajando que no esté enferma? Por su puesto, pero si tenemos más ventiladores, más camas críticas y si nuestros vecinos y usuarios requieren que nuestro hospital les dé camas y atención, no nos sirven de nada las camas y los ventiladores si no tenemos personal que los atienda”, reconoce Escobar.

La jefa de la Brigada Epidemiológica agrega que “al mismo tiempo estamos cuidando a los funcionarios que están trabajando porque esos funcionarios están desgastándose en estos turnos eternos para cubrir al compañero”.

Respecto de la suspensión de los confinamientos, Escobar dice que “hemos comprobado que el personal que se va en cuarentena preventiva no se ha enfermado”. La autoridad añade que “en relación el historial de casos que tenemos en el hospital, de todos los contactos estrechos que en este tiempo enviamos a domicilio ninguno de ellos presentó síntomas ni diagnóstico de Covid-19 positivo, ninguno. Es por eso que nos dimos cuenta de que si se mantienen con elementos de protección personal en el hospital no hay ningún riesgo de contagio”. Por ejemplo en marzo de los 200 funcionarios que estuvieron en esa situación, ninguno presentó síntomas.

Cuando estos funcionarios regresen a trabajar, el hospital les hará un monitoreo diario que incluirá un exhaustivo control de síntomas y ante cualquier señal de Covid-19 serán derivados a la unidad que atiende funcionarios para que se le aplique el examen PCR. “Pero si se mantiene asintomático puede seguir trabajando con sus elementos de protección personal permanentemente. Estos elementos son distribuidos y entregados por la institución. Todos los funcionarios de este hospital los tienen a su disposición, todos”, asegura Escobar.

Con todo, la autoridad aprovecha de desmentir algunos malentendidos generados por esta nueva instrucción: “Eso que se dice que en el fondo estamos haciendo trabajar a personas con Covid-19 positivo es absolutamente falso y soy tajante en eso. Además a los funcionarios que son población de riesgo no se les ha tocado. Bajo ningún punto de vista hemos hablado de ellos”.

Desde el recinto aclaran que este retorno no será “inmediato” y que debe ser coordinado por cada jefatura. Ayer el director del hospital, Juan César Kehr, envió un correo a los gremios del establecimiento en que clarificó el punto. “La modificación que se propone es que a los funcionarios que se identificaron como contacto estrecho, y se encuentran en cuarentena preventiva les realizaremos prueba de PCR, la cual puede tomar hasta 48 horas en espera del resultado. De ser el resultado negativo, implicará el regreso del funcionario antes del término de la cuarentena”. Además, Kher indicó que le solicitaron al Servicio de Salud Metropolitano Central “que basado en últimas evidencias internacionales, se modifique la normativa actual sobre cuarentena preventiva toda vez que la actual indicación está generando un déficit de funcionarios, a nuestro juicio innecesario, lo que no permite asegurar un funcionamiento hospitalario razonable”.

La recepción de los trabajadores de El Carmen

El médico Matías Libuy, que trabaja en la Urgencia Adulto y es representante del capítulo médico del hospital, dice que “los funcionarios reciben esta nueva instrucción con mucha preocupación debido a que sienten un riesgo de trabajar en condiciones que no son seguras, que aumentan su riesgo de contagiarse y contagiar a otros”.

A juicio de Libuy, estas “medidas deben ser implementadas como último recurso” y que se “se deben agotar todas las instancias” antes de llegar a este criterio: “La medida no es necesariamente incorrecta, toda vez que responde a una situación de máxima escasez de personal, pero creemos que todavía hay medidas que se pueden implementar que pueden mitigar la falta de funcionarios en algunos turnos de unidades críticas como son Urgencia, Unidades de paciente Crítico u otras. Antes de llegar a este tipo de medidas, podemos redoblar los esfuerzos en aumentar la contratación de nuevos trabajadores, de redistribuir funcionarios de otras unidades para que hagan cobertura y de extremar los esfuerzos para cumplir todas las medidas de protección”.

Desde el Colegio Médico (Colmed) están concientes de esta situación, no consideran que “sea una medida del todo disparatada", pero piden que este tipo de criterios sean aplicados a nivel central desde la cartera de Salud. “No hay que descartar que estas medidas se puedan tomar en algún minuto dado que probablemente debido a los contagios vamos a tener una disminución de personal que es relevante, pero es importante que estos lineamientos se hagan a nivel ministerial. Ha faltado una definición por parte del ministerio de cuál va a ser la política de recursos humanos”, dice Francisca Crispi, integrante del Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colmed.