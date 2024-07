¿De quién es el cupo? El dilema que enfrenta el oficialismo tras renuncias de candidatos a alcalde en la DC

En los últimos días de marzo, en medio de las tratativas por sacar a flote un acuerdo para enfrentar las elecciones municipales, los dirigentes de la Democracia Cristiana (DC) pusieron un nombre sobre la mesa negociadora que compartían con los partidos del oficialismo que llamó la atención: la animadora de televisión Katherine Salosny -conocida por su participación en programas como Buenos días a todos, Mucho gusto y Pelotón-, quien sería la carta de la falange para competir por la alcaldía de Algarrobo.

Sin embargo, pese a que finalmente su nombre quedó en la nómina del pacto y permitió que la DC llegue directamente a la papeleta -sin necesidad de primarias- en esa comuna, la candidatura de Salosny se diluyó. A principios de junio, ella anunció, a través de sus redes sociales, que declinó “por motivos exclusivamente personales”.

Salosny no es la única. El martes por la noche, la directiva de la Democracia Cristiana (DC) hizo un duro reconocimiento ante el consejo político de la colectividad: tres de sus candidatos a distintas alcaldías han renunciado.

“Hay tres o cuatro que se nos han caído. Se han anotado tres comunas donde teníamos candidato a alcalde, con nombre y apellido, hoy día han renunciado a ser candidatos. Y eso nos cuesta después conseguir candidato, sobre todo a alcalde”, expresó el vicepresidente Pedro Concha, en registros del consejo a los que tuvo acceso La Tercera. Además de Salosny, renunció a su candidatura el concejal Mauricio Saldías (en Antuco).

En la sesión del consejo nacional del martes, el presidente de la colectividad, el diputado Alberto Undurraga, dejó claro ante sus “camaradas” que las bajas no deberían convertirse en un problema para la DC. “Los cupos son del partido, no son de los candidatos. En aquellos lugares donde no hay candidato, lo podemos reemplazar por otro... En la medida que haya, porque en algunos lugares se han bajado candidatos y ha sido más difícil (...)”, planteó.

Esa postura, sin embargo, no es compartida por todo el pacto Contigo Chile Mejor. El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, dijo que “desde mi consideración, si un candidato a alcalde designado por la coalición se cae o renuncia, la coalición debiera determinar el mejor candidato para ese puesto, mucho más que el propio partido. Consideramos que tenemos que pensar en la gente, es decir, la mejor alternativa para esa comuna, que no necesariamente tiene que ser del mismo partido”.

31 DE AGOSTO 2023. JUAN CARLOS URZUA. PREIDENTE DEL PARTIDO LIBERAL FOTO PEDRO RODRIGUEZ

Lo cierto es que una baja luego de llegar a acuerdo es compleja, puesto de que detrás de cada nombre que finalmente llegó a la nómina hubo competencia entre los partidos. Por ejemplo, en el caso de Algarrobo, quedó fuera de la carrera por el sillón municipal el actor Reinaldo Vallejo, papá de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, afirmó que “las negociaciones se hicieron en función de las personas, buscando los mejores candidatos y también del equilibrio de los partidos. Por tanto los cambios deben responder a ambos criterios”.

30/09/2022 PAULINA VODANOVIC, PRESIDENTA DEL PARTIDO SOCIALISTA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En tanto, el líder de los radicales, Leonardo Cubillos, sostuvo que el reemplazo de los candidatos que renunciar “es un criterio que debe analizarse en el pacto antes de definir cualquier cosa. No nos cerramos a nada”. De todas formas, advirtió que “es de justicia construir y objetivizar electoralmente quién tiene la mejor opción. Esto no es una fiesta de cumpleaños en que se reparte la torta, y en eso hemos puesto criterio de responsabilidad política”. En el Frente Amplio, en tanto, son de la idea de que, como no hay algo definido para estos casos, habría que volver a conversar.

Flavia Torrealba, presidenta de los Regionales Verdes, es de la idea de que todo depende. Para ella, “los independientes apoyados por partidos le entregan a la negociación mucha incertidumbre”. En ese entendido, dijo, tomar una decisión “dependería de la fuerza de los liderazgos que presenten los candidatos nuevos”. Además, enfatizó que “siempre será un criterio la fortaleza electoral de los partidos en cada territorio y de las demandas más sentidas de las regiones”.