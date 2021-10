Diego Schalper, secretario general RN: “Sebastián Sichel tiene que cambiar el tono, dejar atrás la confrontación”

Reconoce que Chile Podemos Más se encuentra en momentos complejos y que los próximos días son cruciales para su abanderado, Sebastián Sichel. En esta entrevista, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, aborda el emplazamiento que anoche hizo Sichel a los partidos: si bien les dio libertad de acción, les pidió que se definan entre su proyecto político o el del candidato de Republicanos, José Antonio Kast. El parlamentario cree que el escenario aún está abierto y que Sichel puede lograr repuntar.

¿Qué le pareció la declaración de Sebastián Sichel?

Obviamente que nos habría gustado que el escenario fuera distinto, pero hay que reconocer que hay cosas más coyunturales y cosas de fondo. Lo coyuntural es que el cuadro político entre la migración desbordada en el norte, la violencia en La Araucanía, la violencia sistemática de los días viernes en la Plaza Italia se ha traducido en una polarización del ambiente y eso suele favorecer a ciertos liderazgos más ortodoxos. Ese cuadro complica la situación, porque hay en paralelo una elección parlamentaria y esta tensión se ha trasladado a los distritos y genera inquietudes contrapuestas. Y, en ese escenario, la verdad es que el candidato presidencial tomó la decisión de decir ´mire, para que no estemos en esta tensión más allá de lo razonable, les permito libertad de acción´. En ese sentido, creo que él reconoce una realidad compleja y toma una acción que busca aliviar el ambiente.

¿Pero le gustó el tono?

En lo personal, reconociendo eso, me hubiese gustado un tono distinto. Creo que Sebastián Sichel tiene que cambiar el tono, dejar atrás la confrontación y pasar a un tono de inspiración. Eso lo podría reproducir en que se necesita menos GPS y más bototos.

Es decir, ¿confrontar menos a José Antonio Kast?

En general, creo que Sebastián Sichel tiene una gran tarea: plantearle al país la necesidad de una coalición de centro y centroderecha que lidere una transición social en Chile. Por lo tanto, eso tiene que tener un tono inspirador, convocante, que lo aparte de la pelea chica, que lo aparte de los emplazamientos. Francamente, creo que todavía hay tiempo para que Sebastián Sichel recupere el tono que tenía.

¿Les avisaron previamente sobre la declaración que daría en la noche?

La verdad es que en la víspera de la declaración se nos llamó, reflexionamos sobre esta tensión que provoca la simultaneidad de la elección parlamentaria con la presidencial. Se nos comentó la decisión que había tomado el candidato presidencial y contestamos que RN cumple con sus compromisos y que, por lo tanto, vamos a cumplir la palabra empeñada. Pero, al mismo tiempo, le pedimos al candidato que, en lo que queda de campaña, abunde el trabajo territorial, el mensaje inspirador y lo que une. Sebastián Sichel tiene la tarea de lograr dar un discurso que congregue a una inmensa mayoría de chilenos, que inspire a la coalición y que impida que el Partido Comunista llegue al poder.

¿Las recomendaciones de RN, entonces, no fueron tomadas en cuenta?

Creo que ya tenía una decisión tomada y, en ese sentido, más allá de la declaración en sí -en que evidentemente Sebastián Sichel estaba hablando desde una molestia- nosotros estamos más preocupados de lo que sigue para adelante. Nosotros vamos a ser muy insistentes en que lo que tiene que predominar, más que un lenguaje de confrontación, es uno convocante. En ese sentido, estamos muy atentos a cómo se canaliza esa inquietud no solo por el candidato, sino que por el comando en general.

¿Y el “comando unido” seguirá operando? Se supo ayer que el candidato se salió del chat.

Nosotros creemos, y los que somos candidatos lo sabemos, que no hay nada peor que los candidatos jefes de campaña. Los candidatos de lo que tienen que estar preocupados es de convocar gente y no de la discusión logística. Acá se ha intentado instalar un conflicto donde no lo hay. Su salida responde a aislar al candidato de las discusiones de estrategia.

Pero, en la práctica, este “comando unido” ¿sirve de algo o es una instancia accesoria?

Nosotros venimos reclamando hace bastante rato que queremos que los partidos tengan una participación predominante. Creo que no es una novedad reconocer que al inicio de la campaña la puesta en escena era de la distancia, pero progresivamente, hablo por RN, nos hemos sentido cada vez más escuchados, al punto de que hemos permanecido apoyando al candidato.

“Kast y Sichel tienen que entender el trance en que estamos”

¿Pero los partidos seguirán aportando o Sichel hará lo que quiera? Él ayer dijo que no aceptaría chantajes...

La candidatura de Sichel solo va a ser exitosa en la medida en que sea capaz de congregar a los partidos.

Usted hablaba del riesgo de las candidaturas parlamentarias en un escenario en que José Antonio Kast ha ido creciendo. ¿Cómo van a manejar eso?

Creo que el electorado en esto debe tener claro que la repartición poco inteligente de los votos al único que beneficia es a (Gabriel) Boric. Si el electorado de derecha lo que busca es un Congreso que pueda hacerle peso a la Convención Constitucional, donde evidentemente necesitamos las ideas de la centroderecha, la invitación es que voten por los candidatos de Chile Podemos Más, porque son los que están mejor aspectados para alcanzar las mayorías.

¿Pero cuánto daño puede hacer la figura de Kast a los candidatos oficialistas y beneficiar a los del Partido Republicano?

Me remito al tuit de José Antonio Kast en el cual, en el fondo, también invita a votar por aquellas candidaturas de Chile Podemos Más. Tengo la sensación de que hay un consenso tácito en la derecha de que acá tenemos que votar de manera inteligente la parlamentaria.

¿Y qué le pareció ese gesto de Kast?

Me parece que Kast y Sichel tienen que entender el trance en que estamos, donde nos enfrentamos a una posición que les ha hecho mucho daño a otros países en el continente. Espero que todos tengamos la generosidad de entender que acá hay una posibilidad real de ganar en segunda vuelta.

¿Usted ha hablado con Kast?

No.

“Vamos a apoyar al candidato que compita contra la izquierda radical”

¿Van apoyar a Kast si pasa a segunda vuelta?

Vamos a apoyar al candidato que compita contra la izquierda radical por el daño que le hace a Chile. Si es Kast, por supuesto que sí.

¿Y Sichel debería apoyarlo?

Quiero creer que todos partimos de la base de que podemos tener muchos matices, pero una cosa común: que si gana la izquierda radical se le haría mucho daño a Chile. Sea cual sea el candidato del sector que pase, va a necesitar al otro, por eso, poner el énfasis en qué los diferencia es un error desde el punto de vista político.

¿Si pasa Kast a segunda vuelta sería tan terrible para RN? Sichel en su discurso da cuenta de que sería el peor de los escenarios...

Quiero creer que si José Antonio Kast gana, va a convocar a una amplia mayoría de gente y va a entender que cuando uno construye coaliciones amplias, obviamente uno busca mínimos comunes. Creo que hay muchas coincidencias con el mundo de Kast que harían perfectamente viable algo como eso.

¿Cuáles son esas coincidencias?

En tres cosas fundamentales: la primera, que el motor de la sociedad está en las personas y no en el Estado; segundo, que creemos que el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés, y lo tercero es que creemos que la libertad y la justicia social son parte de la misma ecuación y no una contraposición como cree la izquierda.

¿Cree que Sichel puede lograr repuntar o ya desfondó?

Si Sebastián Sichel se enfoca en aquello que lo hizo atractivo en la primaria, abandona el conflicto pequeño y se involucra de lleno en la propuesta que le permita sintonizar con los sectores independientes, de centro y derecha, no me sorprendería que pudiera hacer una diferencia. Lo que tengo claro es que hoy día el escenario es tremendamente incierto.

¿Qué responsabilidad tiene la directiva de RN de que haya parlamentarios de su partido descolgándose hacia Kast?

Creo que heredamos un proceso donde hemos sacado muchos aprendizajes que esperamos que en el proceso que viene podamos corregir.

¿Se refiere a la directiva de Mario Desbordes? ¿No hace una autocrítica?

A lo que heredamos, a la directiva anterior.