Diputado José Carlos Meza (republicano): “No podemos enfrentar la presidencial con quienes no comparten nuestros principios”

En una semana marcada por los emplazamientos de Chile Vamos para que el Partido Republicano se sume a un pacto de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias, el diputado de la colectividad José Carlos Meza aborda la decisión de que José Antonio Kast vaya directo a primera vuelta en la carrera por La Moneda. Al respecto, asegura que esos comicios serán claves para posicionar una lista para el Congreso e insiste en que Chile Vamos es un proyecto distinto. “Nosotros hemos sabido decirle que no a las malas reformas del gobierno, cosa que no hemos visto en Chile Vamos”, apunta.

Esta semana ha habido varios emplazamientos para que enfrenten las próximas elecciones unidos. ¿Cómo ve esa posibilidad?

La experiencia nos demuestra que cuando hay diversidad en la derecha nos va mejor. Comparemos lo que fue la elección de la Convención Constitucional con lo que fue esta última municipal. En 2021 fuimos en una sola lista toda la derecha, y nos fuimos 37 de 155. En esta oportunidad fuimos separados y la derecha tuvo el mejor resultado histórico. Nunca había pasado que tuviéramos más concejales y consejeros regionales que la izquierda. Entonces, lo mejor que puede pasar es que exista una diversidad y que nosotros como Partido Republicano tengamos una lista propia.

Desde Chile Vamos apuntan a que de nuevo les va a jugar en contra la dispersión de votos...

La información disponible dice que con las elecciones de listas -que es diferente a una elección de un cargo unipersonal- el resultado se maximiza. Tampoco creo que sea bueno tomar la última elección de gobernadores porque también tienen un componente regional y local muy importante. Por ejemplo, nosotros, de las 16 regiones, hubo 2 en las que no presentamos competencia. En Aysén, la derecha logró ganar en primera vuelta y en La Araucanía que tampoco perdimos en segunda vuelta. Entonces, ¿qué ejemplo tomamos?

¿Pero en el caso de la presidencial, que al igual que gobernadores, sí es una elección de cargo unipersonal?

Es imposible que presentemos una lista parlamentaria sin tener un candidato presidencial, porque es la única forma de marcar la diferencia. Ese espacio es muy importante para que la gente conozca los proyectos y nosotros tenemos que aspirar a que las diferencias estén claras.

Ustedes siempre han recalcado que son un proyecto distinto a Chile Vamos. ¿Hay algo más de fondo para no ir a una primaria?

Hay formas y formas de ser oposición. Nosotros hemos sabido decirle que no a las malas reformas del gobierno, cosa que no hemos visto en Chile Vamos. Plantear la unidad de la derecha implica que nosotros tengamos que estar, por ejemplo, con quienes votaron las 40 horas sabiendo que era una bomba al mercado laboral y con quienes permitieron que se reintegrara el financiamiento del INDH. Somos proyectos distintos y, por lo mismo, no podemos enfrentar la presidencial con quienes no comparten nuestros principios.

Diputado José Carlos Meza (republicano).

¿Chile Vamos no ha sido una oposición lo suficientemente fuerte?

En algunos temas claramente no. Las fórmulas que se han venido utilizando por parte de la derecha en los últimos 10 años no han prosperado. Esto de ir corriendo a negociar con la izquierda, lo hizo el presidente Sebastián Piñera en su momento y no le funcionó. Lo vimos también cuando, en septiembre de 2022, se gana el plebiscito con una amplia mayoría y Chile Vamos no se demoró ni una semana en correr para negociar con la izquierda. Y lamentablemente, cada vez que se negocia con la izquierda, se hace para mal.

En ese sentido, ¿cómo debería darse la relación hoy día con Chile Vamos pensando las presidenciales y parlamentarias?

Hay que entrar a competir. Y cuando nosotros hablamos de competencia inteligente es saber entender que es bueno que vayamos en distintas listas. Nosotros, por ejemplo, nos omitimos en Santiago, Ñuñoa, Independencia, Huechuraba, Providencia y ganamos. Los triunfos de Chile Vamos pasan en gran parte porque nosotros cumplimos con esta consigna de la competencia inteligente, cosa que no pasó de vuelta. Perdimos dos capitales regionales en donde perfectamente pudimos haber ganado, como Valdivia y Concepción, y en ambas privilegiaron llevar sus propios nombres.

¿Eso no da cuenta de que la dispersión si podría afectar al sector? Como también, dicen en Chile Vamos, pasó en gobernadores en Ñuble y Los Ríos.

La competencia inteligente implica seleccionar los mejores candidatos. En el caso de Ñuble, los candidatos de Chile Vamos y republicanos juntos apenas llegaron al 30%. Y, en el caso de Los Ríos, para nosotros era muy difícil apoyar a un candidato que pocas semanas antes de la inscripción había sido formalizado por manejo en estado de ebriedad.

Se viene el último año de gobierno, ¿cómo será su relación con La Moneda?

Si nosotros somos capaces de frenar las malas reformas del gobierno, lo vamos a hacer. No estamos disponibles para que, con nuestros votos, malas reformas sean un poco menos malas, que es lo que yo veo que está haciendo Chile Vamos. Ofrecer, por ejemplo, que un 0,5% de la plata de los trabajadores vaya a un fondo solidario, es ceder a ideas de izquierda que han fracasado históricamente. Sería bueno que aquella oposición que cree que negociando con la izquierda vamos a tener algo bueno, haga un mea culpa.

¿No están disponibles a discutir ninguna de las reformas?

En materia previsional, por lo menos en los términos que plantea el gobierno, no estamos disponibles. Ahora, sí estamos disponibles a conversar las cosas que son buenas para el país. Pensemos en la reforma a la ley de migraciones que prácticamente el gobierno la trabajó con la oposición, con los votos de la UDI, de la Renovación Nacional y del Partido Republicano. Si es que hay buenas ideas en seguridad, economía, nosotros las vamos a apoyar.