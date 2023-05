Documentales, audios y aportes por donaciones: así opera el Museo del Estallido Social, la visita objeto de críticas en el Día de los Patrimonios

En el marco del Día de los Patrimonios, donde decenas de edificios públicos e instalaciones institucionales abrieron sus puertas para la ciudadanía, hubo una actividad que fue centro de críticas durante el fin de semana: la visita al Museo del Estallido Social (MES).

“Invitamos a vivenciar el trabajo de memoria activa y presente en torno a la revuelta social permanente y el hito del estallido social, en el contexto del arte callejero, intervenciones artísticas y testimoniales, trabajos documentales y fotográficos, esculturas y objetos de valor histórico que permitirán sumergirnos en el clima de unidad y valoración de las demandas colectivas que caracterizó este momento histórico. Logrando así seguir construyendo un relato de nuestras memorias colectivas”, se leía en la descripción de la visita guiada con “enfoque de género” con que el propio Ministerio de las Culturas promocionaba esta y otras actividades del pasado fin de semana.

Esta invitación al lugar nacido hacia fines de marzo de 2020 y que está ubicado en calle Dardignac, en pleno barrio Bellavista de Providencia en la Región Metropolitana, despertó el descontento de algunas autoridades y representantes, principalmente de la derecha.

“El gusto de dividir a la gente en días tan importantes como el del Patrimonio”, fue, por ejemplo, la crítica de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), quien añadió que “en vez de sembrar cultura, generan odio y divisiones, siendo esto lo menos que necesitamos. Esto no es patrimonio ni lo será. Basta de romantizar la violencia y disfrazarla de cultura”.

Mientras, el excandidato presidencial republicano José Antonio Kast expuso en sus redes sociales que la actividad era “una oda a la violencia, al odio y división de los chilenos auspiciada por un gobierno desconectado de la realidad”.

Pero, además, el diputado Juan Antonio Coloma abrió otro flanco de críticas al señalar que el “gobierno financia al Museo del Estallido Social. Casi 20 millones de pesos le entregó este gobierno a un “museo” que avala la violencia, el ataque contra Carabineros y la destrucción de los espacios públicos. Financiar a este falso museo es incitar al odio y la violencia”.

Pero, ¿a qué dineros se refirió el parlamentario?

Según la Resolución Exenta 938 publicada en el portal de Transparencia del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el 8 de julio de 2022 se resolvió asignarle recursos del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2022 a 39 museos, 15 de dependencia pública y 24 de dependencia privada, dentro de los cuales se contaba al MES, organización que en ese contexto recibió $ 19.813.285.

El cuestionamiento del parlamentario llevó a que desde el propio MES emitieran un comunicado “ante la ola de agresiones y descalificaciones, como ha sido persistentemente la tónica de los grupos radicales de extrema derecha en su afán de invisibilizar y criminalizar el levantamiento popular iniciado el 2019″.

Ahí explicaron, entre otras cosas, que “el MES es un proyecto autogestionado que se sostiene únicamente por medio de la colaboración voluntaria de la comunidad de usuarios que conforma este refugio de memoria activa y resistencia. No tiene ninguna dependencia orgánica del Estado”.

Efectivamente, un enlace en la página web del MES lleva a poder realizar donaciones que van desde los $ 1.000 hasta los $ 10.000. Además, las piezas físicas y audiovisuales que allí se exhiben son fruto del trabajo propio, pero también de aportes ciudadanos.

Con todo, en ese comunicado desde el MES también abordaron específicamente el fondo en cuestión: “Como proyecto autónomo y colectivo accedemos a instancias públicas, privadas o colectivas que permitan y/o promuevan dicha autonomía y que puedan significar un impacto positivo en el proyecto y las voces involucradas, sin considerarse aquello jamás dirección gubernamental, toda vez que las condiciones así lo determinen”.

“El Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2022, cuya postulación fue abierta durante el gobierno de Piñera, bajo condiciones y Ley de Presupuesto determinadas por dicha administración, estamos ejecutando en virtud de sus bases de convocatoria dirigida ‘a museos que no reciben financiamiento del Estado’”, sumaron, antes de cerrar con la “total contraposición al relato que intentan instalar desde la vereda históricamente genocida, corrupta y que, paradójicamente, vive obscenamente a expensas del Estado y sus contribuyentes hace ya 50 años. Lo público no le pertenece al gobierno de turno ni a los candidatos, diputados y alcaldes que usufructúan de ello. Lo público pertenece al pueblo. No es algo tan difícil de deducir”.

En efecto, acorde a la resolución firmada por Javier Díaz, director nacional (S) del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, las bases del fondo se publicaron el 2 de marzo de 2022 (aún con Sebastián Piñera como Presidente) y se realizaron bajo la Ley N°21.395 de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022, que fijaba $ 558.410.000 para mejorar museos de dependencia administrativa privada y $ 508.277.000 para aquellos de dependencia pública.

Ya con Gabriel Boric como Mandatario fue que el 6 de mayo de 2022 se estableció el listado de proyectos admisibles e inadmisibles respecto al cumplimiento de requisitos formales de presentación de postulaciones y el 24 del mismo mes se resolvieron las apelaciones, resultando inadmisibles nueve de los 53 proyectos presentados. Esos 44 resultaron considerados “elegibles”, a quienes se les asignó un puntaje y, con ello, se determinó el dinero a entregar.

Así, de los 24 museos a los que se les entregó recursos en el marco de ese fondo, con sus 19,8 millones de pesos el MES fue el 15° en orden decreciente de dineros recibidos. Hubo siete a los que les dieron más de 30 millones (el Museo Interactivo Regional de Agroecología y Sustentabilidad fue el que más recibió, con 39,9 millones de pesos), pero también hubo cuatro a los que les dieron menos de $ 15 millones, con el Centro Cultural Casa Gonzalo Rojas como el que menos se le otorgó, con $ 7,6 millones.

Independientemente de este fondo, el MES asegura en su página web que “es una plataforma autogestionada que surge de la necesidad de documentar testimonios y acontecimientos derivados del Estallido Social que han tenido lugar en Chile desde el 18 de octubre del 2019″.

Según se aprecia entre su página web y sus redes sociales, el museo tiene una serie de registros documentales de 76 autores, así como muestras de arte, videos, audios y publicaciones. “La colección de este museo se ha generado en gran medida gracias a donaciones y cesiones de derechos por parte de personas naturales que han tenido vínculo con la rebelión social. Se compone de material audiovisual, obras de arte, textiles, objetos de interés simbólico, testimonios y documentos de interés entre otros fondos. Una parte importante del catálogo de la colección está disponible a través de la página web a modo de catálogo virtual, mientras que la otra parte está presente en el contenedor físico del museo ubicado a pasos de la zona cero de las manifestaciones en Santiago de Chile. La curaduría de la colección está cargo de Marcel Solá, artista visual, licenciado en Estética y Museólogo”.

Consultado el Ministerio de las Culturas sobre el fondo obtenido por el MES e informar si es que se han entregado otros financiamientos al museo, la respuesta fue la siguiente: “Al Museo del Estallido Social se le asignó la suma de $19.813.285 a través del Fondo de mejoramiento Integral de Museos convocatoria 2022. Esto, porque cumplieron con los requisitos de la convocatoria. Para el año 2022 los montos disponibles para el Fondo de Mejoramiento Integral de Museos, que otorga el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en su convocatoria 2022 fueron de $1.066.687.000 para museos de dependencia administrativa pública y privada. En total, 39 espacios recibieron estos recursos”.

A su vez, el fin de semana y a raíz de los cuestionamientos que los involucraban habían explicado en un comunicado que entre el 24 de abril y el 24 de mayo de 2023 el sitio web del Día de los Patrimonios estuvo habilitado para la inscripción de actividades de instituciones públicas y privadas a lo largo del país, las que son “propuestas por distintas organizaciones y corporaciones, que se suman a esta conmemoración desde un carácter ciudadano y democrático”.