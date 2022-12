¿Dónde está Sebastián? Los pasos de Dávalos en Barcelona en medio de pugna judicial por su casa en La Reina

El 20 de septiembre de este año Sebastián Dávalos tomó un avión rumbo a España. Desde ese día no ha vuelto a Chile, pese a la disputa judicial que enfrenta a su actual pareja, la médico María José Cordero Rochet, y su exesposa -de quien está separado de hecho desde 2017-, la cientista política Natalia Compagnon Soto. El primogénito de la expresidenta Michelle Bachelet ese día viajó con destino a Barcelona para cumplir un sueño personal: hacer un master en comunicación y marketing político. De la pugna legal, según cercanos, poco se ha involucrado.

Hace un año que no tiene contacto con su exesposa y madre de sus dos hijos. Esto, pese a que la anestesista en la demanda que presentó para que Compagnon desaloje la casa en La Reina, que ella le compró a Dávalos, sostiene que él le habría dado una serie de ultimátum a su ex pareja. “Me solicitó de buena fe un periodo de tolerancia para que pudieran organizarse y dejar la vivienda. Es así como acepté que las precaristas se quedaran en el inmueble hasta el 31 de octubre, lo cual fue comunicado por Sebastián Dávalos a su ex mujer el 1 de septiembre”, se lee en el libelo. Pese a que quienes conocen de esta relación lo descartan.

Alejado del país y con solo una arista del caso Caval pendiente, Dávalos pasa sus días en la capital de la comunidad autónoma de Cataluña. Ahí cursa el postgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona. De profesión cientista político, se está especializando en análisis de Big Data, encuestas, ejes, partidos políticos e ideología, según la malla curricular del máster que está estudiado.

A kilómetros de la disputa

En abril de este año, en una entrevista en Las Últimas Noticias, contó de su relación con la médico de la Clínica Las Condes. En esa oportunidad contó cómo retomó su relación con Cordero con quien había pololeado hace más de dos décadas atrás. Fue en medio del fallecimiento de su abuela Ángela Jeria en julio de 2020, en plena pandemia. Ella le habría mandado un mensaje de pésame, reactivando su contacto y una relación. La fecha coincide con lo que relata la anestesista en la demanda en que señala que a fines de ese año se manifestó interesada en comprar la casa de la cual él era dueño en calle Julia Bernstein, a 30 metros del condominio donde reside la otrora mandataria, en la comuna de La Reina. La transacción se concretaría en julio de este año y en noviembre la mujer interpuso una demanda para lograr el desalojo de Compagnon y su familia, lo que fue acogido por el 10° Juzgado Civil de Santiago que le dio un plazo de 10 días a la exdueña de Caval para abandonar el inmueble.

De esta pugna legal, Dávalos no se ha manifestado. Lejos de Chile está concretando un objetivo que se trazó cuando se desligó de la arista principal del caso Caval que lo mantuvo como imputado junto a su exesposa y que terminó en 2018 con su sobreseimiento. Si bien la causa madre en torno a la investigación está cerrada, queda una arista pendiente, la que dice relación con el presunto delito de estafa.

Entonces Sebastián Dávalos deberá retornar en los próximos meses al país, ya que el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua fijó para el 29 de mayo del próximo año audiencia para el inicio del juicio oral en su contra. En esa oportunidad volverá a toparse frente a frente con Compagnon, quien deberá sentarse a su lado para enfrentar por última vez la justicia por el caso Caval.