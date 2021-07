¿Dónde se inocula más Pfizer? Cerrillos, La Granja y San Ramón ranquean, y Sinovac predomina en Las Condes y Vitacura

Se ha establecido una suerte de creencia de que las vacunas de Pfizer-BioNTech se concentran en las comunas más ricas o céntricas del país. Sin embargo, de acuerdo a los registros del Minsal, esta inyección se ha distribuido a 1.170 postas rurales, consultorios, hospitales y otros puntos de vacunación de todo el país, donde ya se han inoculado casi 4,4 millones de dosis, según los datos del Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI).

¿Quiénes han utilizado más dosis de Pfizer? El Cesfam La Florida -que utiliza como vacunatorio el Estadio Bicentenario- anota 127 mil unidades distribuidas. Le sigue el Cesfam Antonio Varas, en Puerto Montt, con 66 mil inyecciones, y el Cesfam Centro Sur de Antofagasta, con 63,5 mil.

En el caso del laboratorio Sinovac, eso sí, la cobertura es mucho mayor: CoronaVac está disponible en más 1.800 puntos de todo el país y ya se han utilizado 17,4 millones de dosis.

El jefe de la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de La Florida (Comudef), Alfredo Bravo, explica que independiente de una vacuna u otra “la distribución de vacunas, la priorización y criterios son entregados por el Minsal, y son instrucciones aplicables para toda la población beneficiaria, es por ello que todos acceden por igual, según distribución ministerial”. Así, en dicha comuna el 77% ha sido inoculado con Sinovac, un 22% con Pfizer, el 3% con AstraZeneca y un 2% con CanSino.

Aplicación en la Región Metropolitana

Los datos muestran, además, que el mayor uso de Pfizer no está en el sector oriente de Santiago. Pues si se consideran los porcentajes de población objetivo inoculada en las comunas de la capital, considerando las cuatro vacunas disponibles en el país, es en Cerrillos donde se ha usado más el antídoto norteamericano: un 26% de los beneficiarios han recibido Pfizer, el mayor porcentaje a nivel regional.

Le siguen en proporción las comunas de La Granja, San Ramón, Paine y San Bernardo (ver tabla). Eso, aunque en todas las comunas de la capital, así como en el país, predomina la inoculación con Sinovac.

Mientras, en el radio urbano de la Región Metropolitana, en Las Condes solo se ha inoculado al 11% de su población objetivo con Pfizer y un 83% con Sinovac.

Una situación similar se repite en Vitacura, la que se posiciona como la comuna de Santiago urbano con más vacunados con Sinovac en proporción: un 84,4%.

En La Granja, la segunda comuna de la RM que cuenta con más inoculados con Pfizer, su alcalde, Felipe Delpin, explica que solo ha existido una priorización cuando Salud dio instrucciones de que al profesorado se le inoculara con esta vacuna.

“La verdad es que Pfizer la comenzamos a aplicar a los funcionarios de la educación cuando se entregó la instrucción que todos debían ser vacunados con esa vacuna. Y el resto del tiempo hemos ido vacunando acorde a la disponibilidad. No hemos definido vacunar a un sector en particular o a un rango etario con Pfizer, sino que depende del stock. A veces no hemos tenido stock de Pfizer, o a veces no hemos tenido stock de Sinovac. Es bastante dinámico”, explica Delpin.

Mayor disponibilidad de la CoronaVac

Sobre la distribución territorial de las dosis, desde el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) señalan a La Tercera PM que “la distribución de vacunas contra Sars-CoV-2 se realiza considerando la población objetivo y disponibilidad de vacunas. Dependiendo del stock, las Seremi de Salud programan el abastecimiento de forma semanal para cubrir las necesidades de cada centro de vacunación y comuna. También se toma en cuenta la planificación para la implementación de vacunación en terreno y otras acciones para aumentar la cobertura”.

Asimismo, agregan que durante los primeros meses, logísticamente, era mucho más complejo distribuir la vacuna de Pfizer, lo cual se ha ido flexibilizando con los meses. “En primer lugar se debe considerar la dificultad logística sobre el manejo de la vacuna Pfizer, requería mayores precauciones para la conservación en cadena de frío, por lo que su implementación fue progresiva en todo el territorio. En estos seis meses la vacuna ha ido actualizando la información sobre manejo más prolongado en cadena de frío de refrigeración, lo que facilita su distribución a todas las comunas. Es importante recordar que durante los primeros meses la vacuna tenía una vigencia de cinco días entre 2-8 grados Celsius y actualmente con la información del fabricante, la vacuna tiene una duración de un mes en condiciones de 2-8 grados Celsius”, comentan.

Para los municipios, reconoce Alfredo Bravo, “la extensión de la duración del almacenamiento de las vacunas Pfizer, una vez descongeladas, genera que sea mucho más versátil su uso”.

Por otro lado, desde el PNI reconocen que “la vacuna de Sinovac ha llegado al país en mayor cantidad -tres veces más que Pfizer-, por lo que se ha utilizado de forma masiva desde febrero en condiciones de manejo como una vacuna del programa, es decir, sin restricciones o limitantes como Pfizer”.

Como comparativa, si el primer envío desde el laboratorio Sinovac superaba los dos millones de dosis, el primero de Pfizer, que aterrizó el 24 de diciembre del año pasado, se acercaba a las 10 mil dosis, las que fueron utilizadas principalmente para inocular al personal de las UCI. Actualmente, los envíos de mayor volumen de dicho laboratorio hacia Chile rondan entre los 400 mil a 450 mil.