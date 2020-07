Dos mujeres al mando del Teatro UC: Gabriela Aguilera y Verónica Tapia

Se presentó en el Teatro UC en 1999 con la obra La Viuda de Apablaza, dirigida por Ramón Núñez. Recién titulada, Gabriela Aguilera, de 24 años, interpretaba el rol de Celinda. Fue la primera actuación de la actriz en el escenario de su casa de estudios, lugar que años más tarde la recibió en más de una ocasión. Ahora, 21 años después de ese estreno, la actriz asumirá la dirección artística del espacio ubicado en Plaza Ñuñoa.

“Fue una invitación sorpresiva. Yo siempre he trabajado en el teatro como actriz y es un lugar al que le tengo mucho cariño. Empecé a actuar ahí cuando era muy chica y desde ahí siempre ha sido como mi casa teatral”, dice Gabriela Aguilera, quien a partir del 1 de agosto asume el cargo ocupado durante seis años por Andrés Kalawski.

Titulada de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, Gabriela Aguilera se ha especializado en el trabajo vocal y se ha desempeñado como docente en ese ámbito. Con una fuerte actividad teatral, recientemente la actriz ha participado de los montajes Las cosas que nunca tuve, Condicional y La pérgola de las flores. También ha participado en películas como No soy Lorena (2014), Violeta se fue a los cielos (2011) y Lucía (2010). Durante agosto participará de la obra virtual Preguntas Frecuentes, escrita por Nona Fernández y presentada por GAM.

El nombramiento de Gabriela Aguilera en la dirección artística del Teatro UC llega con el cambio de director que tuvo la Escuela de Teatro de la misma universidad, cargo que asumió el actor Mario Costa. Con Verónica Tapia en la dirección ejecutiva, será la primera vez que el espacio tendrá a dos mujeres en sus cargos directivos.

“Parece que los tiempos también están para liderazgos femeninos. Pienso que es super buen momento para que estos cargos de responsabilidad caigan en manos de mujeres”, comenta Aguilera.

Sobre su nombramiento de parte del director de la Escuela de Teatro, Mario Costa, señala: “Creo que él hizo un gesto político que es muy valioso, porque no tiene que ver solamente con que yo sea mujer, sino que con que yo no tenía ningún cargo de responsabilidad. Yo soy una profesora y es una valoración de una trabajadora del escenario, no de alguien que ha estado en roles de dirección ni administración. Yo soy una obrera del teatro”, añade la actriz

En la historia del Teatro UC son pocas las mujeres que han pasado por cargos directivos. Antes que la sala tuviera doble dirección, la actriz y dramaturga Inés Stranger pasó por el rol de directora general en 2005. En tanto, Milena Grass fue subdirectora ejecutiva bajo la dirección de Eduardo Echeverría.

La actriz Verónica Tapia, actual directora ejecutiva del Teatro UC, también valora la llegada de Gabriela Aguilera y la labor conjunta que tendrán de acá en adelante. “Que seamos dos mujeres en la dirección del teatro de la Universidad Católica, con todo lo que eso significa, creo que le da una nueva fuerza e identidad que la dirección la tengan dos mujeres. Gabriela también tiene un vínculo con el medio que es maravilloso y creo que eso va a abrir otro mundo de cómo hacer nuestras producciones propias y cómo relacionarnos con distintas compañías”, señala.

En tiempos donde el feminismo ha tomado fuerza tanto en la calle como en los espacios de trabajo, Tapia añade que la llegada de Gabriela Aguilera y que el teatro quede al mando de dos mujeres es “por sobre todo significativo”. Esto, ya que da cuenta de que las mujeres “podemos estar en lugares donde se toman decisiones, más de poder, que podemos formar comunidades y culturas organizacionales que van hacia lo comunitario, hacia el trabajo en equipo”.