“Ejerceré mi derecho a defensa”: director de Registro Civil rebate apertura de causa por polémica licitación con consorcio chino

“Es una querella que no aporta antecedente alguno, pero estoy absolutamente tranquilo de que el sistema de justicia hará su trabajo y ahí ejerceré mi derecho a defensa, como corresponde”.

Así respondió el director del Registro Civil, Sergio Mierzejewski Lafferte, al ser consultado por la querella que se presentó en su contra por supuestamente favorecer al consorcio chino-alemán Aisino en un millonario proceso de licitación para la fabricación de los nuevos pasaportes y cédulas de identidad.

En la acción penal, declarada admisible, Bruno Opazo -exjefe de desarrollo informático del servicio entre 2007 y 2013- imputa cuatro delitos: negociación incompatible, tráfico de influencia, violación de secreto y uso de información reservada. Ello en medio de la fuerte arremetida mediática y política en contra del proceso de licitación que emprendieron los diputados opositores Jaime Naranjo (PS), Giorgio Jackson (RD) y Miguel Mellado (RN).

Ante la arremetida, el director del Registro Civil Sergio Mierzejewski por primera vez se refiere al caso y defiende lo que se ha hecho bajo su administración, descartando cualquier irregularidad. “El proceso se llevó siguiendo estrictamente las normas legales que regulan el procedimiento administrativo, por un sistema institucional integrado por diversos profesionales, de manera transparente y objetiva”, sostuvo a La Tercera PM.

Consultado si cree que existen razones políticas están detrás de la arremetida que busca echar abajo este proceso, respondió: “No me gusta hacer conjeturas, ni suponer intenciones. Pero creo que es útil destacar los considerables beneficios que implica el nuevo modelo de identificación, bajar de US$ 700 millones de dólares a US$ 205 millones de dólares generando un ahorro de casi US$ 500 millones de dólares, que permitirá rebajar en un 50% el precio de los pasaportes, medida que se suma a la ya implementada cuando se aumentó el plazo de vigencia de 5 a 10 años”.

Desde su perspectiva, el resultado de la licitación “es extraordinariamente positivo, la significativa baja del precio de los pasaportes y cédulas de identidad, la mejora exponencial en la seguridad y protección de datos personales, ya que los datos serán administrados por el Servicio de Registro Civil e Identificación y se gestionará los accesos a ellos, a diferencia de la actual situación en donde los datos son administrados por el proveedor”.

“Damos un salto enorme respecto de lo que existe hoy y nos colocamos al nivel de los mejores estándares de seguridad en el contexto internacional”, concluyó.

Al ser invitado por la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el director del Registro Civil sostuvo el pasado 9 de agosto –antes de conocerse el resultado de la licitación– que uno de los aspectos clave del concurso es que “bajaron los costos sin bajar calidad”. “Esto porque las empresas no tienen que hacerse cargo de procesos extraordinarios, como administrar computadores, redes, muebles y logística que encarece los costos”.

Y a modo de ejemplificar la evolución de la tecnología en este tipo de procesos sostuvo que los huelleros (sensor de huella digital) antes tenían un costo de US$100 y hoy no sobrepasan los US$10.

La arremetida del consorcio chino-alemán

En paralelo, actualmente está en tramitación en el Tribunal de Contratación Pública figuran dos demandas de impugnación deducidas por Sonda S.A. e Idemia Identity & Security Chile en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación en que se reclama una supuesta infracción a la Ley 19.886 en el proceso de licitación.

Hace 10 años atrás el abogado asesor de Idemia, actual empresa que administra la fabricación de carnet de identidad y pasaportes, era Francisco Zúñiga. En ese tiempo el jurista formaba parte del estudio Aylwin y Compañía y junto a Tomás Aylwin dieron la pelea en ese momento por Morpho (Idemia) en los tribunales, sacando a los españoles de INDRA en el tribunal de compras públicas.

Hoy el estudio a cargo de la defensa de Aisino es Aylwin y Compañía y quien asesora directamente al consorcio chino-alemán es Miguel Aylwin, reconocido abogado en asuntos de contratación pública.

Fuentes consultadas aseguraron que la compañía china se hará parte del proceso judicial que actualmente se tramita en el 7° Juzgado de Garantía, luego que fuera declarada admisible la querella presentada por el ingeniero informático.

Fiscal de Alta Complejidad

Este jueves, en tanto, se decidió que sea un fiscal de Alta Complejidad quien lidere la investigación del caso por las supuestas irregularidades en la licitación. Ello en una señal que podría ser interpretada como la relevancia que atribuye el Ministerio Público a esta causa y a los montos fiscales comprometidos.

Es así como se determinó que el fiscal Marcelo Carrasco Gaete (47) tramite las diligencias del caso. El investigador cuenta con vasta experiencia en litigios de relevancia mayor. Actualmente investiga la querella que presentó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra del Presidente Sebastián Piñera y el exministro de Salud Jaime Mañalich por las muertes asociadas al Covid-19.

Con 17 años en el Ministerio Público -partió en 2003 en la Fiscalía de Cauquenes como abogado asistente- el fiscal Carrasco ha desarrollado gran parte de su carrera en el área de las causas complejas. Antes de entrar a Derecho en la Universidad de Chile, cursó un año de Ingeniería en la Universidad Católica. Este paso, indican algunos colegas del persecutor, le ha servido para causas en que se necesitan matemáticas y razonamiento analítico.