El dato de Gino Lorenzini que Ximena Rincón divulgó en redes

No es la primera vez que la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, es asociada al fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, y probablemente no sea la última, asumen sus cercanos.

Por medio de un tweet la abanderada de la DC y senadora de la región del Maule confirmó sus lazos con el polémico empresario -creador de la plataforma de asesoría financiera general- que lanzó acusaciones sobre supuestas triangulaciones del Presidente Sebastián Piñera y que, posteriormente, la Superintendencia de Pensiones desestimó en dos ocasiones. El 24 de noviembre en un directo de Facebook desde Europa, el ingeniero comercial de la Universidad Alberto Hurtado incluso lloró al reiterar sus dardos en contra del Mandatario, streaming que se volvió viral y al poco tiempo levantó con su “comunidad” -miembros de la plataforma de recomendaciones de Lorenzini- como trending topic los hasthtag #TriangulacionesDePiñera y #TriangulaciondePiñera.

Anoche en la plataforma de Twitter la también ex ministra del Trabajo posteó el siguiente mensaje: “Superintendente de Pensiones ha cambiado la TITRP de 3,71% a 3,08%… Lo que significará baja en pensiones. ¿Cómo se explica esto si las tasas de corto plazo están al alza?” apuntando al cambio de la Tasa de Interés Técnica del Retiro Programado (TITRP).

El problema surgió en que al escribir la pregunta abierta para sus 208.500 seguidores en Twitter la senadora Rincón subió la fotografía de una circular de la Superintendencia de Pensiones que apuntaba al ajuste de dicha normativa. En la esquina superior de la imagen se advierte el nombre del fundador de FyF, Gino Lorenzini.

Consultada por el tema, Rincón confirmó que el mensaje en la red social era verdadero.

“(Gino Lorenzini) me envío un correo con la información del cambio en la Tasa de Interés de retiro programado, porque él sabe que es un tema que me interesa. Subí esa info, pero después decidí confirmar con la súper y para eso envié un oficio hoy”, explicó la senadora Ximena Rincón al ser consultada por su tweet.

La parlamentaria envió durante la mañana un oficio al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, en el que manifestó su “preocupación”, pues “se me ha hecho llegar información sobre la política de decrecimiento de la Tasa de Interés Técnico de Retiro Programado”. “Esto, de acuerdo a la información entregada por esta Superintendencia en la Circular Nº 2185 del 5 de abril de 2021, en la cual se establece que para el período que comienza el presente mes, la Tasa de Interés bajará de un 3,72% a un 3,08%, cuestión que afectará a los nuevos pensionados de este periodo y a los que se han pensionado en el mismo periodo en años anteriores”, sostuvo la senadora.

“Me preocupa, pero también me sorprende pues las tasas de corto plazo según información pública han estado al alza, y la información financiera entregada por la autoridad económica de nuestro país también es de crecimiento, por lo tanto no se condice con la proyección que usted hace al tomar esta medida”, concluyó.

No es la primera vez que la candidata a la presidencia y su hermano -ex diputado DC- Ricardo Rincón evidencian sus vínculos con Gino Lorenzini. El 18 de noviembre de 2020, en plena discusión por un segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP, la senadora Ximena Rincón presentó una indicación que beneficiaba directamente a Felices y Forrados. En aquella oportunidad, el también senador DC y compañero de bancada suyo, Francisco Huenchumilla, dijo que “lo que hizo Ximena no corresponde, intentó pasar una cuchufleta”.

En su presentación, la parlamentaria buscaba que se estableciera con rango constitucional una prohibición a que se restrinja la asesoría provisional, sea gratuita o remunerada, para efectos del retiro de fondos de pensiones que las disposiciones transitorias de esta Constitución establezcan, o para otros fines previsionales que el afiliado determine.

La discusión se daba justo en momentos en que el gobierno ha puesto urgencia a otro proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, que pretende precisamente fortalecer las regulaciones a los actores del mercado financiero, entre ellos a los asesores previsionales. Posteriormente, este proyecto finalmente vio la luz y se establecieron reglas tan duras a la asesoría previsional que Felices y Forrados anunció que dejaría de operar. Su fundador, las emprendió en contra del gobierno, acusando una nueva conspiración en su contra.

El audio de la polémica

Según ha revelado La Tercera en notas anteriores el hermano de la senadora, Ricardo Rincón, luego de dejar de ser parlamentario se ha dedicado a la asesoría de empresas y ha prestado colaboración en temas legislativos al fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini. Al ser consultada en aquella oportunidad por si debía o no inhabilitarse en la votación señalada anteriormente, la parlamentaria respondió: “Yo no sabía que mi hermano era abogado de Felices y Forrados, y para inhabilitarme, tendría que haber sabido”.

Asimismo, afirmó que más allá del “cariño” que tiene a Gino Lorenzini, no tiene ningún nexo con él, y descartó haber recibido análisis o sugerencias de la empresa a través de su hermano Ricardo.

En una disputa en tribunales surgirían posteriormente nuevos antecedentes sobre la relación entre la senadora y el empresario. En efecto, por medio de un recurso de protección presentado a la Corte de Apelaciones de Santiago el 7 de noviembre de 2019, Esteban Rodríguez -ex miembro del staff de FyF- sostuvo que “el señor (Lorenzini) plantea contumazmente que yo habría reducido las garantías de rentabilidad mínima a las AFP y no habría realizado la separación societaria de los fondos de pensiones para el primer borrador con indicaciones de la reforma previsional elaboradas para la senadora Ximena Rincón”.

Rodríguez accedió a reproducir un mensaje de audio que le envió por WhatsApp Gino Lorenzini entre junio y julio de 2019, en uno de los cuales le comenta que “tuve un café con el Ricardo Rincón y estuvo muy buena la info cruzada” (...) “Según Ricardo, uno como diputado sí puede hacer indicaciones. Me decía que, en teoría, se podía, por ejemplo, hacer la parte de clave de la indicación, por ejemplo separar la AFP del fondo de pensiones, y podía presentarlo un diputado, mira la hueá. Entonces me dice que si es por armar una tole tole, habría que meterle cuatro indicaciones que le peguís por sala que no afecten el presupuesto ni la seguridad social. Ve ahí tú y les cambiamos las reglas, no hay que darse por vencidos. Lo otro es que en el Senado la hermana tiene harto poder, porque al final congrega a Provoste y a Huenchumilla, entonces lo otro es dar la pelea por arriba, pero él iba a conversar con ella, así que luego vamos a tener novedades”.

“Me faltó la copita de champagne”

El 9 de abril de 2020, la parlamentaria participó en una transmisión de FyF Live -plataforma de streaming de Felices y Forrados- en la que celebró junto a Gino Lorenzini y dijo de entrada: “Me faltó la copita de champagne para celebrar un triunfo que tuvimos hoy”.

“No sólo un triunfo, fue un triunfazo Ximena, porque hasta octubre del año pasado, el superintendente hacía lo que quería con el pago de las pensiones. Decía: voy a bajar la tasa y bajaban las pensiones un 15% y nadie le decía nada. En el retiro programado en la AFP”, le contestó Gino Lorenzini.

Pero las loas del empresario a la senadora no terminarían en su presentación. Lorenzini dijo que “por suerte” hubo un viajecito en avión a Osaka (Japón) del Presidente Sebastián Piñera y “la senadora Ximena Rincón iba en ese vuelo y acá te pido Ximena que cuentes, porque finalmente le subieron entre un 10% a un 15% las pensiones a los jubilados, subiendo la tasa, lo que decían que era imposible, se hizo posible y por eso quiero que cuentes en detalle qué fue lo que ocurrió”.

La senadora explicó que sostuvo en el vuelo una conversación con el mandatario y dijo que después de mucho presionar “logramos que se modificara la forma en que se estimaba la Tasa de Interés Técnica del Retiro Programado (TITRP)”.