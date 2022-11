El debate por el nombre y los alcances de la nueva coordinación: “alianza de gobierno” oficialista agenda su primera cita para este jueves

“Si tienen alguna idea, que nos la hagan llegar”, ha dicho en más de una ocasión la timonel socialista y vocera del oficialismo, Paulina Vodanovic. Un poco en broma, pero también un poco en serio, una vez anunciada la alianza de gobierno -con un funcionamiento orgánico “mínimo”, reuniones periódicas y vocerías rotativas- se ha abierto el debate por “bautizar” el nuevo referente oficialista. Aunque aún no hay puntos en tabla de discusión, ese será uno de los primeros debates que tendrá lugar en la reunión citada para el jueves hasta ahora, en la sede del Partido por la Democracia (PPD).

“Hay que buscar un nombre, un logo, algo que nos dé identidad propia como ‘alianza de gobierno’ que es el nombre provisorio”, reiteró Vodanovic.

Aunque la idea de plasmar esta nueva alianza surgió en el cónclave de este domingo, convocado por La Moneda, el Presidente Gabriel Boric aseguró ayer no está involucrado en cómo se va a llamará. “Yo no soy el creativo, no soy el creativo”, dijo ayer al ser abordado por la prensa.

Sin embargo, algunos -en privado- toman distancia de bautizar -en lo inmediato- de una determinada forma al bloque de partidos de gobierno compuesto por Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático. Si bien no hay un plazo, algunos dirigentes enfatizan que antes de eso, deben darse debates sobre contenido y alcances y no replicar la experiencia -por ejemplo- de la Nueva Mayoría con partidos (como el PC y la DC) bajo un nombre, pero sin “unidad de propósito”.

También existen aprensiones -de lado y lado- a desdibujar las identidades propias de cada bloque, particularmente en momentos donde en Apruebo Dignidad -tras el triunfo del Rechazo y lo off-side que dejaba al concepto ‘Apruebo’- ya rondaba la idea de un renombramiento de la coalición. Lo propio en algunos partidos como Comunes, que deberían iniciar pronto un proceso de congreso refundacional con miras a una reestructuración partidaria -y cerrar el capítulo Karina Oliva, han sincerado sus dirigentes- donde hace algunos meses se planteaba la idea de, eventualmente, modificar el nombre. Aunque internamente, esa opción ha perdido fuerza.

A eso se suma que a algunos les inquieta que esta idea de alianza incremente la presión para que las dos coaliciones de gobierno confluyan en una sola, una idea que el propio Mandatario pidió que se concretara, pero que, hasta ahora, dada las diferencias entre los dos sectores se ha hecho inviable.

Vodanovic, en tanto, agregó que “esta alianza conserva la individualidad de ambas coaliciones, pero evidentemente para que haya una vocería común tiene que haber acciones comunes, decisiones comunes que comunicar. De manera tal que va a requerir coordinación permanente, no solo las reuniones de los días jueves que hemos establecido y las citas de comité político, sino que además la mesa de secretarios generales para trabajo electoral, con la misión de poder enfrentar las próximas elecciones, sean de constituyentes, municipales o de gobernadores”.

“No hay que apurarse en ver el nombre, sino que plantear cosas de fondo primero, como cuál es la necesidad de conformarse en alianza y por qué estamos juntos más allá del respaldo al Gobierno y al presidente. La síntesis de esta alianza es sacar adelante las reformas, atacar las urgencias sociales y enfrentar con responsabilidad democrática a los populismos de derecha”, acotó Marco Velarde, timonel de Comunes.

Otros dirigentes del sector, a modo de broma, transmiten que urge llamarse de otra manera que no sea “alianza de gobierno” dada la similitud con la antigua coalición de derecha denominada “Alianza por Chile”. “No nos vayan a comparar”, comentan.

Como la primera representante del nuevo referente, la dirigenta PS ya ha instalado la frase “priorizar para avanzar”, pero asegura que no es un eslogan de la alianza. “Eso es en el entendido de que acá no hay una renuncia como se había hablado, sino que hay que abordar lo urgente, también lo importante, y eso implica una priorización (en las reformas)”, aclaró.

El timonel del Partido Liberal, Patricio Morales, señaló que primero tienen que “aceitarse” las reuniones permanentes comprometidas por la nueva alianza en el cónclave. “El objetivo principal es encontrar el mejor mecanismo para dirimir nuestras diferencias. Tenemos que saber procesar los conflictos que permita al gobierno tener agilidad en su acción y no entorpecerla nosotros desde los partidos. El cónclave fue para alinear nuestras expectativas, declarar nuestras diferencias y procesarlas en torno a una alianza que permita al gobierno gobernar (...). Lo que genere mayoría y unidad, nos plegamos, pero como liberales creemos que lo más sensato es tener un vocero por coalición”, concluyó.

Otra de las materias que tiene que ver esta nueva alianza es cómo enfrentarán los futuros desafíos electorales. Si lo harán o no en conjunto ambas coaliciones, una materia que, en todo caso, quedó radicada en los secretarios generales, quienes dentro de los próximos días se reunirán para iniciar ese trabajo. Aunque todo esto, dicen en el sector, depende de los cálculos electorales que hagan. Esto, en un contexto en que, además, todavía no se define, por ejemplo, si habrá elección de nuevos convencionales, lo que debería empezar a discutirse esta semana entre los partidos que están sentados en la mesa negociadora para habilitar un nuevo proceso constituyente.

Lo cierto es que en sectores del oficialismo están con dudas sobre si deben arriesgarse con una nueva elección de este tipo debido a que, según los análisis que manejan, podrían salir perjudicados y la oposición obtener más escaños. De hecho, ese es un debate que se ha dado de manera soterrado.