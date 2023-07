El día después de las elecciones generales en España: Los ganadores y perdedores del 23-J

El resultado no fue el que esperaban, ni los expertos ni las encuestas en España. El “cambio de ciclo” que venía de la mano con el alza en los sondeos del opositor Partido Popular (PP) no pudo concretarse, luego de que ayer, tras las elecciones generales para renovar el Congreso, las cuentas no le salieran a los populares: aún sumando los escaños del ultraderechista Vox, no llegaban a la mayoría absoluta.

Con eso, aún siendo el PP el más votado, la iniciativa quedó en el otro gran partido: el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez, que empieza a ver de dónde sacar votos para investirse presidente en esta nueva legislatura. La investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Eva Anduiza, comenta a La Tercera lo que puede ocurrir en los próximos días: “Es muy poco probable que el PP pueda gobernar. Es posible que se mantenga el gobierno de coalición PSOE y Sumar, con apoyo de los partidos de ámbito no estatal. Es probable que este apoyo no se pueda conseguir en el caso de Junts per Catalunya y que haya que volver a elecciones”.

El líder socialista Pedro Sánchez se dirige a sus seguidores luego de conocerse los resultados de las generales. Foto: Reuters

Aún siendo la segunda fuerza política, el gran ganador de la noche fue el PSOE y el presidente Pedro Sánchez. El madrileño, que luego de unas elecciones municipales y autonómicas catastróficas el pasado 28 de mayo apostó por adelantar las generales, es hoy la persona que más cerca está de volverse presidente de Gobierno.

La campaña no fue fácil, de todos modos: desde el PP y Vox le fueron criticando durante semanas los tratos que había tenido con los partidos regionales como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, llegando a popularizarse el lema “que te vote Txapote”, haciendo referencia a un terrorista etarra.

A pesar del panorama adverso, Pedro Sánchez declaró el domingo en su acto: “Hemos sacado más votos, más escaños y más porcentaje que hace cuatro años. Gracias de corazón. Es un orgullo, un honor y una enorme responsabilidad el poder representaros”. Con 122 de los 350 escaños, y haciendo tratos con los partidos a su izquierda y regionalistas, el PSOE podría formar gobierno. En tanto, a menos de un punto de distancia del PP, con una distancia de 330 mil votos, este es el mejor resultado electoral que ha tenido el socialista.

Carles Puigdemont, eurodiputado por Junts per Catalunya, durante un encuentro con un alcalde italiano.

Un repentino protagonismo toman ahora Carles Puigdemont, el líder catalán que vive en un “exilio forzado” desde 2017, y Míriam Nogueras, líderes ambos del partido Junts per Catalunya. La formación se volvió “la llave” de la investidura, luego de obtener siete diputados en el Parlamento español. El PSOE tiene 122 escaños, Sumar 31, y ERC 7, además de contar con los 6 de los vascos EH Bildu y los 5 del PNV.

Sin Junts, esta gran coalición queda en 171 escaños: con Junts, 178, y la mayoría absoluta está en 176. Por eso mismo, Míriam Nogueras avisó que el precio de su apoyo (o abstención, al menos) será alto, porque su prioridad es Cataluña, y “no la gobernabilidad del Estado”. Con eso, el eurodiputado Carles Puigdemont, que lleva años viviendo en Bélgica, ve una oportunidad para volver a España.

“Ya lo han pedido: autodeterminación, o sea, un referéndum de independencia, y amnistía”, comenta Anduiza. Este papel clave en la investidura, de todos modos, maquilla la fuerte caída que tuvieron los partidos independentistas en Cataluña: ERC y Junts obtuvieron, respectivamente, la cuarta y quinta posición dentro de la Comunidad Autónoma en cuanto a número de votos.

Yolanda Díaz celebrando los resultados de las elecciones generales junto a la coalición Sumar. Foto: AP

Otra victoria incompleta fue la que tuvo Yolanda Díaz, la líder de Sumar, el movimiento que “absorbió” a Podemos y representó a todo el espacio a la izquierda del PSOE. Con sus 31 escaños y los buenos resultados del PSOE, es posible que se vuelva a armar un gobierno con ministros como la misma Díaz, que en la legislatura pasada fue vicepresidenta y ministra de Trabajo.

Luis Casal, de El Español, escribió sobre el resultado de la gallega: “Yolanda Díaz tiene 31 escaños en el Congreso de los Diputados, 4 menos de los que consiguió Pablo Iglesias en 2019 y 7 menos que su mezcla con Más País y Compromís, aunque en un contexto mucho más difícil. Por lo pronto, Sumar salva los muebles y afronta la legislatura con fuerzas renovadas, pero pierde medio millón de votos por el camino”.

Desde Podemos ya le empezaron a cobrar la pérdida de escaños de su sector, acusando no haber logrado “otro objetivo importante, que es gobernar con más fuerza, que fue el motivo por el que elegimos a Yolanda Díaz como nuestra candidata”. Así se expresaba Ione Belarra, la secretaria general de “los morados”, durante un video: “Y sin embargo Sumar se deja más de 700.000 votos y muchos escaños respecto al peor resultado de Unidas Podemos. La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente”.

Alberto Núñez Feijóo en el acto post-elecciones del Partido Popular, en Madrid. Foto: AP

De victoria incompleta a victoria con consecuencias de derrota, uno de los golpes más fuertes lo recibió la noche de este domingo Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular a quien todas las encuestas daban por futuro presidente del Gobierno de España. Él mismo esperaba conseguir 150 diputados, y aún consiguiendo 136, más que el PSOE, esa distancia no le permite gobernar: la extrema derecha de Vox bajó a 33 escaños, y juntos hacen 169 de los 176 votos que eran necesarios.

Y aún así, en comparación con las elecciones anteriores, el avance del PP fue importante: 47 escaños. Se esperaba un “verano azul” por parte del Partido Popular, pero el domingo en la sede de la formación se vivía una noche de luto, en la que el mismo Feijóo hacía un llamado al PSOE para “no bloquear su derecho” a formar gobierno.

Mientras Feijóo daba su discurso, en un momento los asistentes empezaron a corear el apellido de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la rival más directa del gallego para liderar el PP. Al ser consultada por el futuro de Feijóo en el partido, Anduiza responde: “digamos que está en cuestión”.

Respecto al rol de las encuestas, que daban a Feijóo por ganador, Anduiza señala: “Algunas de las encuestas no publicadas avanzaron durante la última semana de campaña en la dirección del resultado. Pero es verdad que muchas daban un gobierno PP y Vox viable. Quizás hubo una cierta confianza de la derecha en la victoria y una movilización de última hora de la centroizquierda”.

El líder de Vox, Santiago Abascal, llegando a la sede de su partido en Madrid. Foto: AP

En tanto, uno de los protagonistas de la campaña terminó llevándose la peor derrota: Santiago Abascal, el líder de Vox, que pasó de ser una tercera fuerza importante en el Congreso (52 escaños) a una tercera fuerza “irrelevante” (33). Abascal, que apostaba a entrar al gobierno junto con Feijóo, terminó viviendo el primer declive desde que fundó el partido de ultraderecha en 2013, y algunos analistas acusan que el movimiento “tocó techo”.

Para peor, la formación pierde facultades en el Congreso: “Ya no tienen la capacidad para poner recursos de inconstitucionalidad ni mociones de censura en el Parlamento. Salieron más castigados en términos de escaños que en votos”, indica Anduiza. Las mociones de censura necesitaban de al menos 50 escaños para intentarse, algo que el partido ultraderechista sí tenía en la legislatura anterior.