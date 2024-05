El día en que Netanyahu le pidió a Catar que financiara a Hamas

Las afirmaciones de que el mismo primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no solo había tolerado el financiamiento desde Catar a Hamas, sino que lo había alentado, no son novedad. Sin embargo, ahora un medio israelí dio a conocer una carta de 2018 en la que el gobernante instaba a Doha a continuar con la transferencia de dinero a Gaza.

Así lo dio a conocer Ynet News, portal vinculado al diario Yedioth Ahronoth, que señaló que en la misiva Netanyahu explicó que el financiamiento reduciría la motivación de los grupos terroristas en el enclave palestino para llevar a cabo ataques, evitaría una crisis humanitaria y era vital para preservar la estabilidad regional.

Según un artículo de The New York Times de diciembre del año pasado, la apuesta de Netanyahu era que un flujo constante de dinero mantendría la paz en Gaza y a Hamas concentrado en gobernar y no en la lucha. Los pagos de Catar han sido ampliamente reportados en la prensa israelí y Netanyahu ha sido criticado por eso, pero él ha respondido calificando de “ridícula” la sugerencias de que intentó empoderar a Hamas.

Benjamin Netanyahu asiste a una ceremonia de colocación de coronas en el Día de Conmemoración del Holocausto, en Jerusalén, el 6 de mayo de 2024. Foto: Reuters

Ynet News explicó que existen dos períodos diferentes para el financiamiento catarí de la Franja de Gaza, lo que permitió a Hamas pasar de ser una organización terrorista insignificante a convertirse en un imperio militar con batallones, una red subterránea de túneles y el poder de fuego de un pequeño ejército.

Así, entre 2007 y 2014, Catar proporcionó fondos a Hamas, al margen de cualquier supervisión o revisión internacional. Ya en diciembre de 2012, recordó The New York Times, Netanyahu le dijo al destacado periodista israelí Dan Margalit que era importante mantener fuerte a Hamas, como contrapeso a la Autoridad Palestina en Cisjordania. Margalit, en una entrevista, afirmó que Netanyahu le había dicho que tener dos rivales fuertes, incluido Hamas, reduciría la presión sobre él para negociar un Estado palestino. Un funcionario de Netanyahu negó que el premier haya hecho esa declaración.

Según Ynet News, la guerra de 2014 en Gaza fue el punto de inflexión. Estados Unidos, la ONU, Israel y Catar decidieron poco después del conflicto establecer un nuevo sistema en el que Doha entregaría US$ 30 millones a la Franja cada mes. Unos US$ 10 millones se destinaron a comprar combustible a Israel, necesario para operar la central eléctrica de Gaza, US$ 10 millones para pagar los salarios de los empleados del gobierno, y los US$ 10 millones restantes se entregarían en estipendios de US$ 100 a unas 100.000 familias necesitadas de Gaza.

Ese fue el momento en que se arraigó en Israel la idea de que Hamas daría marcha atrás en su intento de destruir a Israel mientras acumulara activos económicos y de gobierno. Pero tras los ataques del 7 de octubre del año pasado, los funcionarios israelíes creen que el dinero recibido jugó un rol importante en los ataques, aunque solo fuera porque las donaciones permitieron a Hamas desviar parte de su propio presupuesto hacia operaciones militares, indicó The New York Times.

Por otra parte, detalló el diario, la inteligencia israelí ha evaluado durante mucho tiempo que Catar utiliza otros canales para financiar secretamente el ala militar de Hamas, una acusación que Doha ha negado.

Vehículos militares israelíes operan en el lado de Gaza del cruce de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 7 de mayo de 2024. Foto: Reuters

Hasta 2018, los fondos cataríes no se entregaban a Gaza de forma regular y solo se distribuían ocasionalmente con la aprobación de Israel y la Autoridad Palestina, indicó Ynet News. “La Autoridad Palestina dijo que ya no aceptaría financiar a Hamas y, en lugar de dejar que el grupo terrorista colapsara, Israel decidió buscar una ruta alternativa para su financiamiento”, dijo al portal Udi Levi, funcionario del Mossad encargado de luchar hasta 2016 contra el financiamiento del grupo islamista.

“Eso era parte de la política de Israel de comprar tranquilidad. Hamas exigió que los US$ 30 millones mensuales se entregaran directamente a la facción gobernante. Era ingenuo creer que Hamas proporcionaría el dinero a la población de Gaza”, señaló.

Ahora es evidente que a Catar no le gustó el nuevo acuerdo. “Entonces jugaban un doble juego y todavía lo siguen haciendo ahora”, indicó Levi. “Estamos hablando del mayor financiador del terrorismo en el mundo, pero en 2018 a Catar le preocupaba que el financiamiento a Hamas, que había sido designado organización terrorista, crearía problemas con las instituciones internacionales”.

El portal recordó que en noviembre de 2018, el entonces ministro de Defensa, Avigdor Liberman, renunció en protesta contra el gobierno por un alto el fuego en Gaza. “Por un lado, estamos aprobando una ley para retener fondos de la Autoridad Palestina, para financiar a terroristas y, por otro lado, permitir que los fondos fluyan hacia los terroristas en Gaza”, dijo Liberman. “Cualquiera que diga que se supervisa el destino de esos fondos está siendo inexacto, por decirlo suavemente”, agregó.

Ynet News indicó que Netanyahu entendió la situación de Catar y envió una carta urgente a Doha, pero los funcionarios allí exigieron más garantías. “Había la sensación de que se necesitaba a los estadounidenses para sellar el acuerdo”, indicó Levi al portal.

Lo que se desconocía hasta ahora fue que el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, que entonces estaba a cargo de las finanzas de la campaña para la reelección de Donald Trump y que es judío, accedió a una petición de Netanyahu y envió una carta adicional a Doha, esta vez desde Washington, con el fin de garantizar a Catar que los fondos para Hamas no se considerarían como financiamiento del terrorismo, indicó Ynet News.

Levi explicó que, aunque dirigió la guerra financiera contra el financiamiento del terrorismo entre 2001 y 2016, los dirigentes políticos nunca le consultaron sobre la transferencia de fondos a Hamas. “A diferencia de administraciones anteriores bajo las cuales he servido, durante los gobiernos de (Ariel) Sharon y (Ehud) Olmert, Netanyahu no me consultó a pesar de que yo serví directamente bajo su mando”, indicó. “Por supuesto, me opuse firmemente a la transferencia de fondos cataríes a Hamas, incluso antes de 2018, pero eso no le interesaba a Netanyahu”, concluyó.