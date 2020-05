El difícil arribo de Macarena Santelices, la nueva ministra de la Mujer

“Les pido que me juzguen desde hoy”. Esas fueron unas de las primeras palabras de la nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Macarena Santelices (UDI), desde La Moneda y luego de la ceremonia en que el Presidente Sebastián Piñera la nombró como la nueva integrante de su gabinete.

Las declaraciones de Santelices se centraron, principalmente, en respuestas a las críticas que sectores opositores, diputadas de RN y organizaciones de la sociedad civil comenzaron a manifestar desde ayer en la tarde, cuando el gobierno anunció su designación, 54 días después de que Isabel Plá dejó el cargo.

Santelices, periodista de profesión, exalcaldesa de Olmué en dos periodos, tuvo que responder por varias declaraciones que emitió en el pasado. “No podemos desconocer lo bueno del régimen militar”, señaló en diciembre de 2016 a El Mercurio de Valparaíso. Y también se difundió un tweet que publicó donde se lee “no más inmigrantes”.

“Jamás he avalado ni he justificado la violación de los Derechos Humanos. El tener una tendencia política no significa avalar hechos tan graves y que deben ser condenados no hoy, sino que siempre (...) Quiero ser clara y lamento que se tergiversen situaciones porque tener una postura política en ningún caso significa justificar la violación a los derechos humanos”, agregó hoy la nueva ministra.

Por su parte, Piñera, luego del juramento de Santelices -y a quien casi saludó con la mano pero finalmente fue un choque de codos- señaló que “ésta no es una lucha o un conflicto entre hombres y mujeres. Ésta es una lucha de hombres y mujeres juntos por construir una sociedad en que tengamos plena y total igualdad de dignidad de derechos, de deberes y oportunidades y estoy seguro que Macarena y Carolina (Cuevas, la subsecretaria) van a cumplir y van a estar a la altura de este tremendo desafío”.

La nueva ministra fue acompañada en La Moneda tanto por su familia como por la presidenta de su partido, Jacqueline Van Rysselberghe, el secretario general de la UDI, Felipe Salaberry y el diputado Juan Antonio Coloma (UDI).

Al término de la ceremonia, la senadora por el Biobío también defendió a Santelices. "Uno no elige a la familia en la que vive. Espero que a la nueva ministra la evalúen por su trabajo y no por la familia en la que nació”, comentó Van Rysselberghe, en referencia al vínculo de parentesco que la ministra tiene con Pinochet, de quien es sobrina nieta. Además, descartó xenofobia en los dichos pasados de la nueva secretaria de Estado y que haya habido cuoteo en su designación.

La presidenta UDI agregó que ella también ha dicho que el “régimen militar hizo cosas buenas”. "El gobierno del expresidente Augusto Pinochet generó un cambio en el desarrollo del país, sentó las bases para que pudiéramos desarrollar un sistema económico que permitió sacar a muchísima gente de la extrema pobreza”, agregó Van Rysselberghe.

Por su parte, Javiera Manzi, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, solicitó que se revoque el nombramiento de Santelices.

“Como Coordinadora Feminista 8M no reconocemos el nombramiento de Macarena Santelices a cargo del ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Su nombramiento es un peligro para la vida de mujeres y disidencia sexogenéricas. En un periodo crítico de la violencia patriarcal en contexto de confinamiento, nombran a una persona sin experiencia ni formación en materia de género”, señaló Manzi.

La insistencia de la UDI

A comienzos de semana, el nombramiento de Santelices no era seguro. El lunes, en La Moneda se barajaban dos nombres de la UDI para el reemplazo de Plá: la actual subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett y Santelices.

Según fuentes de Palacio, Piñera se habría inclinado por la exalcaldesa ya que era el nombre favorito tanto de la presidenta de la UDI y el jefe de asesores del Mandatario, Cristián Larroulet. Además, según fuentes de gobierno, no se quería “desarmar una subsecretaría que hasta ahora ha funcionado bien".

Las mismas fuentes agregan que Piñera terminó optando por Santelices porque ella podría darle un aire más nuevo a la cartera y porque tuvo una buena gestión como alcaldesa de Olmué.

Pero fue la semana pasada cuando la UDI le pidió directamente a Piñera que apurara la designación de la nueva ministra de la Mujer ya que, según señalan en el gremialismo, tanto RN y Evópoli habían entregado nombres para suceder a Plá.

Por eso, Van Rysselberghe se comunicó directamente con el Mandatario y le hizo ver que se debía mantener el ministerio a cargo de la UDI y le pidió agilizar el tema y que estudiara los cuatro nombres que había propuesto el partido: aparte de Zalaquett y Santelices, en esa lista estaba la exdiputada Claudia Nogueira y Viviana Paredes, ex directora del SernamEG y que hoy es jefa territorial del gabinete del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.

La principal preocupación de la dirigencia de la UDI era que no se viera mermada la presencia del partido en el gabinete ministerial, que hoy tiene a cuatro ministros y ministras.

Además, el apuro de la timonel UDI se dio luego que RN impulsara el nombre de la actual subsecretaria del ministerio, Carolina Cuevas y también el de la exalcaldesa Carolina Plaza, actual directora del SernamEG. De hecho, ayer, las diputadas de RN, Karin Luck y Ximena Ossandón, lamentaron el nombramiento de Santelices ya que, en su opinión, se debió haber puesto a la actual subsecretaria Cuevas.

Por su parte, hace algunas semanas, miembros de Evópoli le habrían manifestado a Piñera que “viera bien” si se iba a mantener ese ministerio en la UDI, criticando como ejemplo al exsecretario general del gremialismo, Pablo Terrazas, quien reemplazó al ministro Sebastián Sichel en la vicepresidencia de la Corfo. Ahí, el partido que lidera Hernán Larraín Matte propuso a la directora del CNTV, Catalina Parot y a la secretaria general del partido, Luz Poblete.

¿Triunfo de Van Rysselberghe?

Ayer, apenas se supo el nombramiento de Santelices, varios en Chile Vamos se apuraron en decir que este “es un triunfo” de Van Rysselberghe. Esto, porque la nueva ministra fue parte de la directiva gremialista cuando la senadora llegó por primera vez a esa presidencia.

Sin embargo, varios señalaron que la periodista es “transversal” en la UDI. Esto, porque tiene cercanía con el sector contrario a Van Rysselberghe. De hecho, hoy llegó hasta La Moneda el diputado Coloma quien conoce a Santelices porque el parlamentario trabajó con el esposo de la nueva ministra, el humorista Lalo Prieto.

Coloma al igual que Prieto trabajaron en la frustrada campaña presidencial de Laurence Golborne. Prieto es guionista y dirigió la película “El Derechazo” que precisamente tomó el episodio cuando se bajó la candidatura presidencial del exministro.

Sin embargo, Santelices estuvo cerca de un año en la directiva de la UDI ya que tuvo complicaciones en su embarazo y tuvo que dejar su cargo. Pero si bien apoyó a van Rysselberghe en la elección en que compitió por la presidencia de la UDI contra el diputado Jaime Bellolio, en la última elección, cuando la senadora derrotó al diputado Javier Macaya, Santelices se declaró neutral.

En noviembre, Santelices renunció a la alcaldía de Olmué para asumir una precandidatura a la gobernación de Valparaíso, algo que ahora, por el nuevo cargo, no seguirá.