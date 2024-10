El intento de los partidos oficialistas (y de Boric) por capitalizar el triunfo de Toledo en Puente Alto

“Tremendo compañero Matías Toledo lo que lograron con el Movimiento ‘a recuperar Puente Alto’. Desde las organizaciones sociales a la transformación institucional habitando las contradicciones de nuestros tiempos. Mis respeto por el esfuerzo y el trabajo. Éxito y seguimos!”.

Con ese texto, cerca de las 8.00 de este martes, el Presidente Gabriel Boric publicó la selfie que se había tomado junto al alcalde electo de Puente Alto, Matías Toledo (independiente), luego de su visita a La Moneda la noche del domingo, tras conocer los resultados.

El Presidente Gabriel Boric se tomó una selfie con el alcalde electo de Puente Alto Matías Toledo, la noche de los resultados de las elecciones.

La fotografía que sacó el mismo Mandatario ya fue publicada antes por otros personeros del sector. De hecho, el diputado Gonzalo Winter (FA) la compartió antes en sus redes sociales.

“Respeto y admiro el trabajo que ha hecho Matías Toledo dentro de Puente Alto. Cuando se trata de perseguir el bien común, el progresismo trabajará siempre unido. Celebro la victoria de quien ha hecho la pega con los vecinos y ha conseguido que el municipio sea de y para los puentealtinos”, posteó Winter en su cuenta de X.

En el Frente Amplio conocen bien a Toledo. El dirigente social apoyó a Boric en la pasada campaña presidencial. “Es todo lo que el FA quisiera”, comentó en privado un dirigente frenteamplista, semanas antes de la elección.

Pese a ello, los apoyos públicos del frenteamplismo a Toledo comenzaron a surgir cuando la campaña del independiente se encontró en la recta final. Esto, a diferencia de lo que hizo el Partido Comunista (PC), en donde hubo apoyos explícitos a su cruzada electoral desde el inicio y de forma institucional. De hecho, en medio de las negociaciones oficialistas por la elección municipal, el hoy alcalde electo visitó la sede de la colectividad en Vicuña Mackenna, para abordar temas de su campaña.

Posteriormente, en la mesa de negociación, la dirigencia del PC intentó abogar por su nominación, pero en ese momento se impuso el socialista Luis Escanilla como candidato único del pacto “Contigo Chile Mejor”. Sin embargo, en la antesala de los comicios, hubo descuelgues en favor de Toledo, en desmedro de la carta del PS.

En este contexto, tras el triunfo de Toledo son varios los que han querido acercarse al futuro alcalde, partiendo por el propio Boric, quien lo recibió en La Moneda. En el gobierno, de hecho, apenas se impuso como ganador lo invitaron -junto a otros alcaldes- a Palacio.

Y es que en el sector reconocen que aparecer al lado de su figura es relevante de cara a los desafíos electorales que vienen: Puente Alto es la comuna más populosa de la Región Metropolitana y la figura emergente de Toledo, puede ser gravitante, por ejemplo, de cara a la segunda vuelta en la gobernación metropolitana.

Sobre su eventual apoyo a la actual autoridad regional, Toledo indicó a este medio que “es fundamental detener el avance de los discursos de odio y lo que Pancho Orrego representa. En ese sentido, tenemos la intención de prestar nuestro apoyo a Claudio Orrego, además de valorar su gestión y el compromiso que ha tenido con los vecinos y vecinas de Puente Alto”.

Tras el triunfo del técnico de telecomunicaciones, el presidente del PC, Lautaro Carmona, dijo que “lo primero que tengo que reconocer es su condición de una persona de izquierda, de una persona progresista. Y viene a demostrar que alguien que no tiene militancia partidista puede ser un aporte de primer nivel a la política no solo local sino a la política en general. Lo segundo, tenemos una relación de mutuo respeto y confianza. Una proeza política de marca mayor”.

21/10/2024 LAUTARO CARMONA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Desde Acción Humanista también hubo apoyo activo, más no institucional. La diputada Ana María Gazmuri hizo puerta a puerta por Toledo. De todas maneras, el presidente de esa tienda, diputado Tomás Hirsch (AH), afirmó que tienen “un vínculo y una relación con él desde hace mucho tiempo”, mostró disposición a que desde su colectividad puedan apoyarlo, aunque descartó que aquello se lo haya explicitado.

“Matías sabe que nosotros estamos disponibles para ayudarlo con o sin nombramiento. Somos un partido que jamás ha estado corriendo detrás de los nombramientos. (...). Él sabe que cuenta con nosotros y, por supuesto, que estamos totalmente disponibles a colaborar en la tarea de gestión en la municipalidad.”, indicó Hirsch.

En el Socialismo Democrático miran con más distancia el triunfo de Toledo y, hasta ahora, no habrían existido acercamientos más allá de los apoyos bajo cuerda de candidatos que tuvo durante la campaña. La valoración generalizada es por el hecho de terminar con 24 años de administración de la derecha.

La cautela en algunos también respondería a que el candidato de la coalición era Luis Escanilla (PS), quien solo obtuvo el 6,2% de las preferencias.

Eso sí, Toledo en entrevista con La Tercera ya puso los primeros límites a la alianza de gobierno. “Una cosa es que tengamos buena relación entre personas, pero distinto son los proyectos políticos, y ahí no nos declaramos oficialistas”, aclaró.

En el entorno del alcalde electo reconocen que hay buena relación con el oficialismo en general, varias figuras se han contactado para felicitarlos, pero de momento no ha existido un gesto mayor como partidos, comentan.

En esa línea, la idea del jefe comunal sería mantener la independencia de su proyecto, más allá de que puedan ser considerados para trabajar con ellos en la municipalidad, tal como lo dijo Toledo en La Tercera.

Además, la próxima autoridad comunal desestima que desde la alianza de gobierno se estén subiendo al “carro de la victoria” por su triunfo. “No tengo esa sensación porque hasta el momento no he visto gente del oficialismo diciendo como, ‘Matías Toledo, una carta oficialista’, o ‘ganamos’, etc. Pero yo creo que hoy día sí existe una suerte de decir, “bueno, se recuperó Puente Alto” y si bien no lo recuperaron ellos, lo recuperamos nosotros”, subrayó.

Los cálculos en La Moneda

Este domingo el Presidente Boric encargó una puesta en escena particular y el gobierno convocó a las tiendas del oficialismo a esperar los resultados en conjunto, dentro del salón Montt Varas. El Ejecutivo sumó a ese diseño a los alcaldes del sector -o candidatos- que hayan competido en los comicios.

Los jefes comunales comenzaron a llegar uno a uno, desde las 22.30 de esa jornada, a La Moneda. Tomás Vodanovic, de Maipú; Karina Delfino, de Quinta Normal; Fares Jadue, de Recoleta, fueron algunos de los triunfadores que arribaron al salón Montt Varas, en donde estaba el Mandatario y los ministros de su comité político.

Sin embargo, hubo un alcalde electo que, en principio, se negó a asistir a Palacio: Matías Toledo.

En Puente Alto su equipo ha sido esquivo al entregar señales de dependencia política de Toledo con el oficialismo. En la interna comprenden que el PC fue la única tienda que, de forma abierta, defendió su candidatura desde el primer momento, así como que desde las otras tiendas hubo descuelgues, pero aislados.

En esa línea, Toledo optó por no llegar a La Moneda -como lo transmitió en un punto de prensa-, para quedarse con su equipo y sus votantes en Puente Alto. Pero, pasadas la medianoche, Toledo arribó a la Casa de gobierno en su vehículo particular.

Fue el invitado especial de Boric, quien lo estaba esperando en una de las puertas del entrepatios de Palacio. En ese mismo lugar, el Mandatario lo recibió con un extendido abrazo y una conversación que, posteriormente, continuó en el salón Montt Varas, donde previamente estuvieron los otros alcaldes que habían estado en La Moneda.

Las redes del Ejecutivo con Toledo se tejieron desde la campaña presidencial de Boric. En La Moneda, entrada la cruzada, se empujó facilitar el apoyo de algunas colectividades a Toledo, al considerar que, en lo práctico, era la mejor carta para enfrentar a Karla Rubilar.

Dentro de Palacio su triunfo es considerado como uno de los más importantes de la izquierda en las elecciones del pasado fin de semana, pese a que no es un representante de la coalición.

De hecho, en el entorno del alcalde electo transmiten que La Moneda ha mantenido el contacto con Toledo. En particular, comentan que hubo un llamado de la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quien representó a Puente Alto cuando fue diputada. Además de la vocera, a Toledo también lo han felicitado por su triunfo las ministras Carolina Tohá (Interior) y Antonia Orellana (Mujer), en el marco de su visita a La Moneda.