El mensaje de JA Kast tras la cita con Longueira: “Debemos encontrar la fórmula electoral que nos permita elegir la mayor cantidad de asambleístas”

Fue el viernes el día en que Pablo Longueira se reunió con José Antonio Kast, tras regresar desde Villarrica a Santiago. No se reunían hace muchos, muchos años, y hace al menos cuatro que ni siquiera hablaban. La relación -ya quebrada por las competencias al interior de la UDI y la salida del exdiputado de ese partido- se había terminado de pulverizar luego de que el “coronel” hiciera un llamado a votar por Sebastián Piñera y no por Kast para la primera vuelta presidencial de 2017. Los videos en los que plasmó ese mensaje, creen en el entorno de JAK, le habrían costado al menos 4 puntos en la elección en la que obtuvo un 8% de los votos.

Ya conocida la cita entre ambos por la entrevista publicada ayer por El Mercurio, el presidente del Partido Republicano tipeó un largo mensaje al grupo de whatsapp de los “fundadores” de la tienda. En este dio detalles de la reunión, además de explicitar cuáles son sus diferencias y coincidencias con Longueira.

“A Pablo lo conozco hace más de 25 años, como muchos compartí y colaboré en grandes desafíos que asumió tanto él como la UDI (partido en el que milité por mucho tiempo) en distintas etapas de mi vida”, dijo, antes de hacer un largo relato de por qué renunció al gremialismo.

“Ahora, entrando al tema de P. Longueira (sic), así como tuvo grandes aciertos políticos también erró el camino muchas veces”, aseveró, y luego enumeró distintos episodios en los que, a su juicio, el exsenador falló.

“Dicho eso, les explico por qué me reuní con él”, continuó. Kast aseguró que, primero, fue “porque me pidió una reunión y más allá de nuestras diferencias nunca me negaría a reunirme con alguien que ha ejercido un rol de conducción que quiera compartir su visión sobre el devenir de la Patria”. También, afirmó, “porque quería escuchar de primera fuente en qué estaba trabajando ya que me habían comentado que quería volver a la política y llamar a votar por el apruebo, cosa que me parece un grave error. En tercer lugar, para ver si era posible revertir en parte esa decisión”.

“Está claro que no se pudo revertir y que se jugará por una idea que, reitero, no comparto y que solo causará aún más daño, como es llamar a todos a “licuar” el resultado, solicitando a las personas que cambien su voto de rechazo a apruebo para compartir “un triunfo de la democracia” todos juntos como buenos hermanos”, señaló el líder Republicano.

“No logro imaginar a Pablo Longueira celebrando un eventual triunfo del apruebo junto a Hugo Gutiérrez, Giorgio Jackson, Ximena Rincón, Francisco Huenchumilla, Pamela Jiles y otros en la Plaza Baquedano como un gran triunfo de la democracia”, añadió.

Kast enumeró varias razones para no plegarse al apruebo de Longueira, pero también explicó que confluyen en el mismo objetivo, de ganar esa opción en octubre. “Esta postura solo generará aún más desconcierto y hará claramente más difícil obtener un buen resultado en octubre”.

“Cuando P. Longueira señala que tuvimos un buen y grato encuentro, dice la verdad, ya que luego de no hablar durante 4 años fue bueno poder hacerlo con franqueza y dejar establecidas nuestras diferencias y también coincidencias”, agrega.

“La diferencia más clara está en el apruebo y rechazo. La coincidencia es en el por qué llegamos a está situación. Un gobierno sin liderazgo alguno y una coalición de gobierno preocupada más de los cargos de poder y figuración que por los reales problemas de las personas. Longueira, al ver la fragmentación de posiciones dentro del sector, intenta bajo su óptica (errada, a mi juicio) quitarle legitimidad al apruebo y aspirando a obtener cerca del 50% de la próxima asamblea constituyente”, dijo.

“Yo, por el contrario, creo que se debe promover al máximo el Rechazo con razón y convicción y, de perder, buscar la mejor alternativa electoral para obtener la mayor cantidad de asambleístas posible. En esto último sí coincidimos con P. Longueira y creo que con todos los que conforman la centro derecha chilena. Tenemos distintas aproximaciones para enfrentar el plebiscito mismo, pero una vez superada la elección, y en el caso de que gane el apruebo, debemos procurar encontrar la fórmula electoral que nos permita elegir la mayor cantidad de asambleístas”, señaló.

Kast, además, aseguró que no cree en la idea de Longueira de dialogar con dirigentes de la exConcertación. “Diluir las convicciones, tomar las banderas del adversario, o creer que con la izquierda ideológica se puede llegar a algún tipo de acuerdo es un gran error y la mayoría de las veces termina muy mal. También es muy difícil llegar a algún tipo de acuerdo con los partidos supuestamente más moderados de la centro izquierda, ya que no cuentan con líderes que tengan la capacidad y representatividad para llegar a algún tipo de acuerdo”.

Aunque desde el entorno de Kast descartaron que el hecho de haberse reunido con Longueira trajeran críticas o cuestionamientos internos, el presidente de los Republicanos pidió un “voto de confianza” a sus fundadores.

“En esto requeriremos unidad y mucha confianza ya que no todo uno lo alcanza a comunicar o socializar con todos. Hay momentos en los que tendremos que pedirles (que) nos den un voto de confianza, teniendo claro siempre que nuestro objetivo frente a este desafío pasa, en primer lugar, por que no se realice el Plebiscito por ser imprudente, ilegítimo e inmoral; en segundo lugar, en caso de realizarse, obtener el mejor resultado posible para el rechazo; en tercer lugar, en caso de que ganara el apruebo, buscar los caminos para obtener el máximo de representantes electos para esa Asamblea Constituyente, y finalmente, como lo más probable sea que se elaborará un mal proyecto, lograr que gane el rechazo en el plebiscito de salida”, concluyó.