El rearme bacheletista: A quién le habla la expresidenta y cómo Horizonte Ciudadano busca posicionarse en la contingencia por el Covid-19

“Medio que me pasé de revoluciones, pero la conversación se dio, ya estaba distendida y nos estábamos despidiendo. Ella me podría haber dicho que no era oportuno, pero le salió súper natural decir “sobre mi cadáver”. Así, la presidenta de Horizonte Ciudadano, Paulina Vodanovic, asegura que ayer no había un guión armando cuando la expresidenta Michelle Bachelet -en un Live organizado por la fundación que creó- reiteró que no está disponible para una nueva candidatura presidencial.

“No puede ser que porque algunos piensen que es el único árbol parado, todos se suban arriba del árbol; no. Se requiere que se apoyen y se generen liderazgos nuevos, que se hagan cargo del nuevo país que vamos a ver, porque también -y no solo por el Covid- es un país que ha ido cambiando”, fueron algunas de las frases que eligió la exmandataria para reiterar que no existe posibilidad de una nueva postulación a La Moneda, aun cuando es la única figura posicionada de la centro izquierda.

La de ayer es la primera aparición pública de Bachelet en un evento de Horizonte Ciudadano desde su inauguración en agosto del 2018.

Desde que la exmandataria se fue del país para asumir como Alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, los contactos con su fundación -que subsiste gracias a los aportes que recibe del Senado como ex presidenta- habían sido de carácter privado, como el almuerzo que sostuvo con el equipo de la fundación cuando vino a Chile en el mes de enero.

En contraste a ese diseño, ahora Horizonte Ciudadano buscó la mayor visibilidad para la intervención de la mandataria en el evento titulado “Covid-19 y DD.HH: Aprendizajes para una mejor sociedad”. Con varios días de anticipación Vodanovic contactó personalmente a dirigentes políticos y sociales convocados al evento, que estaba pensado para 100 personas. Recibieron invitación desde la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, hasta la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien no pudo asistir.

En el marco de la crisis sanitaria, Horizonte Ciudadano dio un giro que busca dar mayor visibilidad a las figuras del bacheletismo que durante el último año habían estado sumergidas. La aparición pública de la exmandataria ayer es un hito, pero no el único.

En los días previos -también en el marco de la crisis- Horizonte Ciudadano promovió otro conversatorio con Pedro Güell, exdirector de Políticas Públicas del segundo gobierno de la exPresidenta Michelle Bachelet. También otro sobre medioambiente con el exministro de esa cartera, Marcelo Mena, y con la ex jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte. Y sobre Derechos Humanos con Antonia Urrejola de la CIDH.

¿Cuál es el objetivo? Paulina Vodanovic, quien reemplazó en enero a Valentina Quiroga en la dirección de HC, atribuye el giro a un estilo de dirección. “Si me dices que estamos en un rol más activo, diría que es más bien un rol que se ve más. Está la contingencia, está la urgencia y el deseo de pensar y hacer cosas. Yo soy una persona práctica -hay otros más teóricos- y trato de marcar ese énfasis de gestión en el sentido de que tenemos que estar haciendo cosas”.

Carlos Correa, ex subdirector de la Secom durante el segundo mandato de Bachelet, sostiene que la exPresidenta -a través de Horizonte Ciudadano- busca afianzar un rol colaborador de la oposición, más alejado de las posiciones más críticas que levantadas por la izquierda más dura y el Frente Amplio.

“Ella -que también fue a la reunión con el Presidente- marca el tono que puede tener la oposición. Marca que la oposición debe tener una posición crítica pero también colaboradora y dispuesta a aportar ideas”, dice.

“Hay un giro de la Fundación a abrirse mucho más y eso tiene que ver con el espíritu de ella”, insiste. También sostiene que el formato elegido por la exmandataria para aparecer -en un conversatorio ciudadano de su fundación- evidencia de lo distante que está de los partidos políticos y de la convicción que tiene del valor del mundo social.

Frente Amplio

Correa plantea que los dichos de Bachelet ayer remarcan también su distancia actual con el Frente Amplio al aclarar que la renovación de la política no tiene que ver con un tema de edad. “La democracia exige nuevas caras, que no quiere decir que sean caras jóvenes necesariamente, pero nuevas caras”, planteó la exmandataria.

“El FA puede entender que ellos no son la renovación. Creo que no está pensando en edad, pero sí en funcionarios de su gobierno que jugaron roles importantes y que ahora podrían ocupar responsabilidades más altas”, asegura Correa.

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz -quien ayer estuvo invitado a la conversación con Bachelet pero no pudo asistir- sostiene que por ahora es complejo levantar nuevos liderazgos en el sector como sugiere la expresidenta. “Respecto a quién puede o no ser, yo creo que es una opinión muy importante de la Presidenta pero no es más que eso. Estas cosas se dan a definir en mucho más tiempo porque se ha retardado el calendario electoral", asegura.