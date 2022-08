El regreso de Sichel a Chile: alejado de los partidos y desplegado por el Rechazo

Tras siete meses en Italia, el viernes pasado volvió a Chile el excandidato presidencial de Chile Vamos Sebastián Sichel (ind.). Un energético regreso que lo tendrá haciendo campaña por el Rechazo, recorriendo el país y participando en conversatorios en universidades hablando de los aspectos de la nueva Constitución que no le gustan.

Ya que si bien el exabanderado tuvo una dura derrota -no pasó al balotaje y quedó incluso en el cuarto lugar de la presidencial-, lo cierto es que el abogado no se ha querido retirar de la política activa. Por ahora, seguirá ligado a la Universidad San Sebastián (USS) y, según su entorno, ha estado sobre la mesa la idea de la conformación de un movimiento político.

A todo eso se suma que participará de la plataforma “Chile es uno Solo”, la cual agrupa a sus exadherentes de campaña quienes harán despliegue por el Rechazo. “Se sumará, pero como uno más”, dice uno de los fundadores de la plataforma, quien recalca que si bien los gestores del movimiento son de su entorno, “no somos sichelistas”. En ese sentido, es que quienes promueven la plataforma han querido separar aguas de lo que es la iniciativa -solamente instrumental para el Rechazo- y lo que podría ser un eventual movimiento político de Sichel.

En ese grupo participan personajes de su campaña, como el empresario y brazo derecho de Sichel, Juan José Santa Cruz y la coordinadora programática, Macarena de la Calle, entre otros. También ha participado gente de su equipo programático quienes se han encargado de realizar durante el último tiempo conversatorios criticando la propuesta de Constitución.

Así, por ejemplo, ha participado la doctora Daisy Pezoa en temas de salud, Gabriela Clivio en asuntos económicos, Pía Greene en materia de seguridad y Eugenio Evans en un conversatorio sobre cómo darle continuidad al proceso constituyente si es que gana el Rechazo.

El grupo además está realizado campaña en terreno y grupos de voluntarios han recorrido la Región Metropolitana, mientras que también se contempla que hagan una gira por la Región del Biobío. En ese sentido, es que fuentes impulsoras del movimiento dicen que también buscarán coordinarse en el despliegue territorial con otras fuerzas por el Rechazo, como Amarillos por Chile y la Coordinadora.

A eso se suma que el propio Sichel estará en terreno y tendrá algunas apariciones mediáticas. El lunes, por ejemplo, concedió una entrevista a Las Últimas Noticias en la que abordó aspectos que no le gustan de la nueva Carta Magna, entre ellos, dijo que la propuesta deja al país “dividido en dos” y que la ciudadanía “no va a poder salir” del aparato estatal, en los sistemas de salud y educación.

El exabanderado, asimismo, ha manifestado una visión crítica sobre el rol que tiene la derecha, planteando que el sector debe evitar acercarse hacia un conservadurismo más asociado a la extrema derecha, con el cual, a su juicio, Chile Vamos está “coqueteando” hace algún tiempo.

Distancia con Chile Vamos

La campaña presidencial de Sichel estuvo marcada por una constante tensión con la UDI, RN, Evópoli y el PRI, agrupados en Chile Vamos. Durante esos comicios, el abanderado promovió que fuera una candidatura independiente sin rostros de los políticos, ante el desprestigio que tienen actualmente.

Sin embargo ello provocó altas tensiones en los sectores políticos, lo que motivó que figuras de la UDI -como el entonces senador Claudio Alvarado- se desmarcaran de la candidatura de Sichel y apoyaran al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

De ahí que en su entorno reconocen que la relación quedó tensionada y que no hay disposición de trabajar en común. En “Chile es uno Solo” afirman que todos los adherentes del movimiento no están dispuestos a volver a juntarse con los partidos no solo por lo difícil que fue la relación, sino que también porque la idea es que sea una campaña ciudadana y alejada de las figuras políticas tradicionales.

De todas maneras, en la UDI, RN y Evópoli afirman no haber sido contactados por Sichel durante el último tiempo a fin de generar algún tipo de acercamiento.