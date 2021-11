El sentido análisis de Provoste ante el quinto lugar en la presidencial: Criticó líos internos DC y dijo que “Parisi tiene perfil de estafador”

“Qué gran orgullo tener una presidenta como Carmen Frei”, escribía ayer la excandidata presidencial de la DC, Yasna Provoste, en el chat del Zoom de la junta nacional de su partido, mientras la timonel Carmen Frei reafirmaba que el momento político que atraviesa el país no da lugar a ambigüedades y se requiere el apoyo a la candidatura de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), pese a sus diferencias con el partido.

Provoste fue la segunda figura de la DC en tomar la palabra en el cónclave, que, al final del día, definió el apoyo sin condiciones al diputado frenteamplista, más que por convencimiento, como una forma de detener el avance a La Moneda del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

La expresidenta del Senado aprovechó la tribuna para hacer una evaluación al fracaso de su opción presidencial en la primera vuelta del 21 de noviembre en la que quedó en quinto lugar tras las opciones de Kast, Boric, Franco Parisi (PDG) y Sebastián Sichel (Chile Podemos Más).

Ante los 442 militantes que este domingo escuchaban su intervención, Provoste partió relevando el trabajo territorial que hizo en el marco de la campaña. “Pasamos de convocar a un poco más de 150 mil personas en la consulta ciudadana a más de 815 mil que nos acompañaron en esta elección. Sin embargo, todo ello no nos permitió pasar a la segunda vuelta como esperábamos”, dijo.

Enseguida la parlamentaria por Atacama abordó la situación de la DC tras los resultados electorales de 21 de noviembre. “Por primera desde la fundación del partido, nuestros resultados en las elecciones parlamentarias bajaron de los dos dígitos. No somos el tercer partido del país, sino que somos el noveno. Antes de que se fundara la DC, la falange nacional tenía más diputados de los que tenemos ahora. Esto nos tiene que llamar a una profunda reflexión y tenemos que saber reaccionar rápido y en la línea correcta”, afirmó.

Provoste dijo que la suya no fue una candidatura exenta de errores, pero sobre todo planteó que los resultados tienen directa relación con una forma de convivencia interna en la DC que ha ido mermando su conexión con la ciudadanía.

“Sin duda que en todas las campañas se cometen errores y la nuestra no debe haber estado exenta de esa realidad. Acepto las críticas que se nos puedan hacer. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que en este resultado quedan también reflejados fenómenos más profundos y de larga data que la sola responsabilidad personal. En este momento tenemos que mirar el futuro, el rumbo que defina esta junta marcará no solo el destino de la DC, sino el de Chile entero. Por eso quiero llamar la atención de algunos aspectos que me parecen de vital importante y forman parte de lo que vi de nuestra estructura partidaria”, remarcó la senadora por Atacama.

Provoste apuntó a la debilidad de la convivencia interna que pudo constatar durante su despliegue territorial de campaña.

“Todos quienes estamos aquí nos conocemos y sabemos cómo son las cosas”, dijo lamentando que varias veces evidenció cómo los conflictos internos afectaban el trabajo conjunto en los territorios para levantar su opción presidencial.

“Ustedes me tienen acá con la frente muy en alto, por cierto no contenta con el resultado. Pero con la conciencia de haber sido coherente entre lo que dije y lo que creo, entre lo que digo y lo que hemos propuesto... de mí no escucharán una crítica o una queja o una recriminación. Doy gracias de tener el honor de representarlos”, subrayó la senadora.

“Necesitamos socios confiables”

La expresidenciable también planteó que la DC requiere también tener socios confiables.

“El camino propio es un camino que nos ha llevado al fracaso. No por nada la centroizquierda fue abiertamente castigada en esta elección. Y hemos sido testigos de lo que pasa cuando el país pierde la alternativa dialogante, progresista y constructiva”.

Fue en ese punto cuando abordó el retroceso de la centroizquierda.

“La izquierda se consolidó en su espacio, pero los que disminuimos fuimos los partidos de centroizquierda. Esa diferencia la cubre ahora el partido de (Franco) Parisi: un candidato fantasma que no estuvo presente porque no podía estarlo, ya que al pisar suelo chileno sería detenido. De un personaje de esas características estamos hablando. Con el perfil de un estafador que, sin embargo, logró penetrar la confianza de un sector significativo”.

Provoste remarcó varias veces que la ausencia de un proyecto colectivo del sector propicia las opciones individualistas.

Al final de su intervención, la senadora reafirmó su apoyo a Boric, tal como lo anunció en los días previos a la junta. Pero no sin antes plantear que la DC no puede caer en las ambigüedades y los errores políticos que cometieron Boric y Marco Enríquez-Ominami en las elecciones pasadas.

“Nosotros tenemos que actuar con mayor altura de miras: Eduardo Frei Ruiz-Tagle esperó el acuerdo de Marco Enríquez, que llegó tarde y mal. Alejandro Guillier esperó el apoyo del Frente Amplio, que se demoró y que en un momento dijo que daba lo mismo votar por Guillier o Sebastián Piñera”, dijo.