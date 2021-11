Embajador de Chile en China por revés de Aisino: “Si hubo un cambio en las reglas del juego, lo encuentro muy peligroso”

Al teléfono y con 24 horas de diferencia, el embajador de Chile en China, Luis Schmidt, se mostró sorprendido con la anulación de la última licitación del Registro Civil que obtuvo el consorcio chino alemán Aisino para elaborar pasaportes y cédulas de identidad.

Para el ex presidente de la Sociedad Nacional Agrícola (SNA) lo ocurrido es grave. Al mismo tiempo, dijo ver el caso con “profunda preocupación”. Esto luego de recibir un llamado por parte de un alto ejecutivo del consorcio, quien le expresó su molestia por el desenlace del proceso.

El diplomático, en conversación con La Tercera PM, explicó que se encuentra realizando los preparativos para la celebración del Chile Week en dos ciudades del gigante asiático. Iban a ser en tres, pero un rebrote del Covid-19 provocó un ajuste de la tradicional feria de negocios que se realizará en Beijing (28 de noviembre) y Shanghái (1 y 2 de diciembre).

¿Qué le parece esta decisión del Registro Civil?

Lo veo con profunda preocupación. Soy el embajador y tengo que andar buscando oportunidades para mi país. Por supuesto, yo llevé a la empresa Aisino a Chile. Ganó una licitación en buena lid, pero desde el comienzo hubo problemas, porque hubo gente en Chile que realizó demandas judiciales cuestionando el proceso. Pero finalmente la justicia dijo que estaba todo en orden, entonces concedieron la licitación a Aisino. Hoy vemos que el mismo Registro Civil dice que ha habido dificultades y problemas en la oferta, no entiendo mucho, porque no soy experto en las bases de la licitación. No tengo los antecedentes para saber cuál fue el motivo de fondo, lo que he escuchado y visto en la prensa es que esto estaba poniendo en riesgo la Visa Waiver. A mí me parece que el gobierno tendrá que decir qué tan cierto es eso, pero conversé con la gente del Registro Civil y del Ministerio de Justicia para ver las implicancias que pudiera tener esto de cuando se hablaba si se adjudicaba o no la licitación. Al final se le adjudicó y ahora estoy muy sorprendido. No he tenido reacciones todavía del gobierno chino, pero esta cosa puede ser complicada a menos que Chile pueda explicar muy bien cuáles son las razones de fondo. He escuchado que esto estaba poniendo en riesgo la Visa Waiver, pero no tengo mayores antecedes y no veo por qué la iba a poner en riesgo.

¿Esta decisión de anular la licitación puede provocar que se resientan las relaciones entre Chile y China?

No me atrevo a decir que va a resentir, porque todavía estamos viendo los primeros aleteos de este tema. Lo único que supe, también por noticias de la prensa, que la empresa china iba a apelar a la justicia chilena y probablemente en tribunales internacionales. Hay que ser cuidadoso, porque si hubo un cambio en las reglas del juego, lo encuentro muy peligroso, porque esto abre pie para que el día de mañana cualquier empresa china o internacional que quiera hacer inversiones en Chile se vea afectada. Se pone en juego la credibilidad de nuestro país. Eso sí que lo considero serio y grave. No he tenido reclamo de parte del gobierno chino, pero sí de la empresa que expresó su preocupación. Estamos mirando si tenemos nuevos antecedentes.

¿No ha habido llamados por parte del gobierno chino?

No del gobierno chino, exceptuando lo de la empresa. Ellos manifestaron su malestar por esto. Los escuché y les dije que ustedes como en cualquier país civilizado si se sienten afectados pueden acudir a los tribunales de justicia para ver si se han vulnerado su derechos y están en toda la razón de poderlo hacer. No he tenido ninguna llamada del gobierno chino ni ninguna otra manifestación exceptuando lo de la empresa.

¿Cree que es razonable la respuesta que entregó el Registro Civil, al asegurar que el riesgo a perder la Visa Waiver resultó ser clave?

Es que no lo sé. Soy embajador de Chile en China. No sé cuál es la medida o porqué lo hicieron. Eso tienes que preguntar en el Registro Civil o en el Ministerio de Justicia. Esos antecedentes no los tengo. Yo estoy tratando de informarme. Hoy lo único que hice fue escuchar el reclamo de la empresa, por supuesto ellos no están nada de contentos.

¿Desde Cancillería o del gobierno chileno alguien lo tomado contacto con usted sobre este tema?

No.

¿Lo cierto es que usted ya debió haber informado sobre esta reunión?

Esto fue hoy en la tarde, a última hora. No alcancé a enviar el mensaje, pero mañana a primera hora lo mandaré.

¿Quién es la persona de la empresa que lo llamó?

Prefiero no darlo, pero sí le aseguro que es un ejecutivo de alto nivel de Aisino.

¿Él estaba preocupado?

Más que preocupado, él estaba molesto con la decisión.

¿La anulación puede tener un impacto diplomático?

No lo sé. Espero que las razones en Chile sean las adecuadas y contundentes. Ha habido este tipo de situaciones. Me acuerdo haber incluso conversado con el Presidente (Sebastián Piñera), cuando State Grid (China) se compró Compañía General de Electricidad (CGE). También tuvimos algunos problemas, pero la justicia chilena y la Fiscalía Nacional Económica declararon que no había concentración y el tema se llevó a cabo. Ahora, el detalle de esto, yo me enteré por la prensa ni siquiera alguien me avisó. Estamos recién mirando lo que pasó.

En Chile siempre hubo cuestionamiento sobre el tratamiento de los datos personales que realiza el gobierno chino. ¿Usted coincide con esa crítica?

Pero yo también escucho al director del Registro Civil. También escuché a la empresa alemana que está hoy en el conglomerado con Aisino y él dice que lleva 10 años trabajando con Idemia y que nunca ha tenido acceso a esos datos. Es muy raro lo que está pasando y claro cuando le preguntan a la empresa alemana: ‘oiga y usted por qué se cambió usted que ya trabajaba con Idemia y ellos participaron en la última licitación y perdieron’, él dice que Aisino tiene mejor tecnología y mejores medios. Por lo mismo, los precios de los pasaportes y los carnets van a bajar radicalmente. Nosotros jamás en los 10 años que llevo en Chile hemos tenido acceso a esos datos. Entonces de qué datos puede otorgar Aisino al gobierno chino si no los tienen. Eso por un lado, y por otro lado, desconozco que existan leyes aquí en China en la que obliguen a las empresas chinas por mucho que sean estatales a entregarle datos al Estado. La ley dice todo lo contrario por lo demás.

¿Cuán relevante para Chile es la relación que mantiene con China?

El año pasado con pandemia y todo la única economía del mundo que creció fue la china con un 2%. Nosotros caímos un 5,6% en nuestro comercio internacional y decrecimos en nuestro PIB un 5,6%, pero con China aumentamos entre un 12,5% y un 13% nuestro comercio internacional. Este año entre enero y septiembre, es decir en los primeros nueve meses, nuestras exportaciones desde Chile a China han crecido un 40%. Entonces, hay que tener cuidado cómo se ven las cosas allá en Chile.