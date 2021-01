Examen de derecho en la U. de Chile al banquillo: Estudiantes reclaman malos tratos de profesores en la era zoom

El 18 de enero era un día muy importante para cuatro familias de estudiantes de Derecho en la Universidad de Chile. Mediante un examen de grado, sellarían casi siete años de una carrera de alto prestigio en esa casa de estudios. Por primera vez, además, la instancia se hacía vía zoom, debido a la pandemia, por lo que los aspirantes al grado debieron conectarse y enfrentar así las preguntas de los académicos que ese día tomaron los exámenes: Rafael Gómez, Gisella López y René Núñez. De los cuatro estudiantes que enfrentaron su examen de grado -para el cual se prepararon en promedio durante ocho meses- los cuatro reprobaron. Un balde de agua fría para ellos y sus familias que con anhelo esperaban superar este paso para luego ir a la Corte Suprema y poder jurar o prometer como nuevos abogados.

Desde hace años hay un debate por las duras exigencias que este examen tiene en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Se le considera uno de los más difíciles de cursar respecto a otras casas de estudios. Por tal motivo, dicen los estudiantes, se esperaba que en un contexto de pandemia los propios académicos tuvieran mayor deferencia ante la complicación de que la prueba no era oral, como sucedió con generaciones anteriores, sino con las complejidades que otorga la vía telemática y no presencial.

Una avalancha de reprobaciones está preocupando a los estudiantes quienes además acusan haber sido agredidos por los profesores que están tomando los grados. En una carta que hasta el cierre de esta edición tenía 506 firmantes -entre abogados, egresados y alumnos- se detallaban la situación que están viviendo quienes en plena pandemia se enfrentan a uno de los exámenes más importantes de su vida y que define todo su futuro en una sola instancia.

“Se han dado preguntas altamente específicas de materia y doctrina, en que se le reprochaba a los estudiantes no contestarlas de manera acabada como si se tratara de materias fundamentales. Asimismo, hubo permanentes interrupciones por parte de los profesores a los estudiantes, con frecuentes usos de términos peyorativos, tonos agresivos e incluso burlas y risas sobre el rendimiento de las y los estudiantes”, dice la misiva que será enviada al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Pablo Ruiz Tagle y también al rector de la casa de estudios Ennio Vivaldi.

Durante la semana alguno de los afectados denunciaron esta situación en Twitter, culpando directamente a académicos de haber proferido burlas tales como “¡Están bien reprobados!” y tratar de “mijita” a algunas estudiantes en medio del acto solenme. El año pasado también las generaciones de gradistas se enfrentaron a situaciones complejas, debido a que tras el estallido social las dependencias de la universidad estaban tomadas, sin embargo lo que hoy preocupa es el estrés y la supuesta poca empatía de los académicos al momento de examinarlos vía telemática.

Pero la crítica es más profunda y así lo plasma la carta. “Son exámenes intrínsecamente aleatorios, subjetivos y desiguales unos de los otros. Esto se manifiesta sistemáticamente en su diversa complejidad y errática evaluación. Además, en este, las y los estudiantes se ven enfrentados a una comisión que decide sin necesidad de justificar sus preguntas ni decisiones, y no tienen capacidad de reclamar en el acto ante comportamientos y decisiones que no se ajusten al reglamento. Por esto, casos como el del 18 de enero de 2021 no son aislados, sino que las condiciones del examen permiten que sean más bien frecuentes. Todos aquellos exámenes de evidente arbitrariedad deberían anularse, e inhabilitar a los profesores que incurran en dichas conductas para tomarlos a futuro”, sostienen.

El otro cuestionamiento apunta al abandono que, según aseguran, la Facultad de Derecho hace en los meses previos a este examen. “Abandona a sus estudiantes y los deja a merced de su capacidad de pagar interrogadores particulares, en un proceso sumamente gravoso desde el punto de vista emocional, intelectual y económico. El desgaste y demora del proceso suele mantener a los egresados de esta facultad en extensos períodos de cesantía, funcionando como una barrera para el ingreso al ejercicio profesional en comparación con profesionales de otras universidades. Los problemas de este examen llevan años poniéndose de manifiesto por el estamento estudiantil, y aun así hasta la fecha no se le ha dado ninguna solución adecuada”, sostienen.

El llamado de los más de 500 firmantes es a que la Universidad de Chile, entendiendo el contexto en que se desarrollan estas exigentes actividades en medio de una pandemia, “por fin se haga cargo de esta deuda histórica con sus estudiantes y la educación que promete entregar, volviendo a poner en discusión el fin de este obsoleto mecanismo de evaluación, que desperdicia por lo menos un año de la vida de estudiantes en la memorización de conceptos más que en el desarrollo de competencias. Es momento de que la Facultad reconozca las situaciones de injusticia que reproduce en este examen y actualice sus herramientas pedagógicas a las requeridas en estos tiempos”.

La carta finaliza con una serie de petitorios que serán llevados a las autoridades de la casa de estudios una vez finalice la recolección de firmas que por el momento contempla a los candidatos a constituyentes Bárbara Sepúlveda, Rodrigo Mallea y la ex presidenta de la Fech Emilia Schneider.

Consultada la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, aseguraron que entregarán una versión este jueves, ya que hay una serie de reuniones por este tema que podrán brindar respuesta a las denuncias e inquietudes de los y las estudiantes.