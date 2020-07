Fact Checking Político XI: Maite Orsini y su voltereta ante ley Antonia y el cálculo de Guillermo Ramírez sobre venta de Codelco

1. Diputada Maite Orsini ante el proyecto de Ley Antonia

“Si se aprueba este proyecto, significaría que un imputado como Martín Pradenas habría quedado inmediatamente en prisión preventiva, sus anteriores acusaciones de agresión sexual no habrían prescrito y su pena implicaría cárcel”. El mensaje es parte de una gráfica informativa que colgó en su cuenta de Twitter la diputada Maite Orsini (RD) el sábado 24 de julio.

“Porque aún queda mucho por avanzar, todo un sistema que cambiar y buscar #JusticiaParaTodas, junto a familia de Antonia presentaremos un proyecto de ley q busca resolver falencias legislativas y mejorar el sistema judicial para víctimas de violencia sexual. #LeyJusticiaParaAntonia”, agregó la legisladora en ese mismo tweet.

La publicación se dio solo horas antes de que la parlamentaria -junto a otros legisladores frenteamplistas como Gael Yeomans (CS) y Marcelo Díaz (Unir), y los RN Marcela Sabat, Paulina Núñez y Gonzalo Fuenzalida- participara de un punto de prensa con el padre de Antonia Barra, joven que se suicidó tras haber denunciado haber sido violada por Pradenas.

Y fue durante esa misma jornada que los frentes feministas del Frente Amplio alertaron a las legisladoras del bloque respecto de que la medida propuesta se trataba de “populismo penal” e, incluso, iba en contra de los estándares fijados por el sistema Interamericano de DD.HH. Ante la presión de su propio partido, la diputada Orsini accedió a modificar sustancialmente la propuesta, quedando fuera, por ejemplo, el aumento de penas y la prisión preventiva para los imputados por delitos sexuales. Disposiciones que, precisamente, destacó en su Twitter ese sábado.

“Lo que hicimos el fin de semana fue contar que estábamos trabajando junto a la familia de Antonia y abogados de las víctimas asociadas al caso de Martín Pradenas en un proyecto de ley que busca resolver falencias legislativas y mejorar el sistema judicial para quienes son víctimas de violencia sexual y que presentaríamos el lunes. Luego de un diagnóstico de nudos críticos institucionales y culturales con respecto a las agresiones sexuales y las posibilidades de enfrentarlas y prevenirlas, nos reunimos con abogadas y abogados penalistas para pulir las ideas que buscábamos. Fue un arduo trabajo transversal tanto político como técnico”, explicó después a La Tercera, aunque sin aludir a las críticas que levantaron las medidas propuestas en sus propias filas.

2. Guillermo Ramírez y la propuesta UDI de vender el 49% de Codelco

“Si vendes el 49% de Codelco, es decir, el control lo sigue teniendo el Estado, no sólo entra una cantidad de plata brutal al estado, sino que podrías repartir un millón y medio de pesos por chileno. Es decir, una familia de 4 personas, incluso con dos niños chicos, podrías darle 6 millones de pesos por familia. No estoy diciendo que se le destine ese monto a las familias, o quizás sí, lo que quiero decir es tener una discusión acerca de si es razonable vender el 10, 20 o 30% de Codelco para ayudar a las personas”.

Esa fue la explicación que el diputado UDI Guillermo Ramírez dio en el matinal Contigo en la Mañana, de Chilevision, el martes 28 respecto de la propuesta de un grupo de parlamentarios gremialistas de vender una parte de la cuprífera estatal, como parte de un conjunto de medidas para reactivar la economía.

La base del cálculo está en un informe de la Fundación Jaime Guzmán, que asegura que para 2014, se señalaba que el valor de Codelco alcanzaba los US$ 50.500 millones, “el cual ha aumentado en los 6 años siguientes”. Efectivamente, ese año Pulso-LT publicó un informe interno de la cuprífera que, en el marco de la discusión de la capitalización 2014-2018, establecía que ese era el valor. Sin embargo, no hay nuevas mediciones y la forma de valorizar a la estatal es relativa según el mecanismo.

Por ejemplo, si se le compara con empresas mineras de gran tamaño que transan en bolsa, los resultados son diferentes. Según reportes de Bloomberg, la americana Freeport-McMoran Inc. -cuyo tamaño es asimilable a Codelco, aunque tienen diferencias- tiene un valor bursátil actual de US$ 18.788.501. La multinacional Glencore PLC, con sede en Suiza, en cambio, tiene un valor bursátil superior, que asciende a los US$ 31.049.467.

En cuanto a las chilenas, Antofagasta Minerals SA -que produce aproximadamente la mitad que Codelco- tiene un valor bursátil actual de US$ 10.135 millones. Sin embargo, todos estos cálculos dependen de muchos otros factores, como el nivel de deuda, el número de reservas y yacimientos.

Asimismo, no se conoce cómo el diputado calculó que con la venta del 49% de Codelco -que con el dato de 2014 ascendería a los US$ 24.745 millones aproximadamente- se podría entregar un bono de 1.5 millones de pesos por chileno. Si el cálculo es sobre la base de la población actual -que el INE estima en 19.458.310 de personas- esto llevaría a un total de US$ 38.567 millones aproximados, lo que equivale a un 76,4% del valor de la cuprífera en 2014.