Fact Checking Político XXIII: Los dichos de Kast sobre Teillier, Boric y las manifestaciones y el giro de Republicanos sobre la convención

1. Felipe Kast y las declaraciones de Teillier sobre la violencia

“Pedirle a todos los partidos políticos, particularmente al PC, que esta semana el presidente del PC, que decía algo bastante lamentable, que decía, yo no puedo decirles que se manifiesten pacíficamente, porque eso podrían leerlo como que no hagan violencia. Y yo creo que esa es una contradicción vital”.

Esas fueron las palabras que dio el senador de Evópoli, Felipe Kast, en el programa Estado Nacional, respecto de las declaraciones que, una semana antes, había dado el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, en entrevista con La Tercera.

Sin embargo, la referencia que hace el senador es falsa. En la conversación con este medio, consultado si haría un llamado a que no haya violencia en las manifestaciones cerca del plebiscito, el timonel comunista sostuvo que “es que eso puede tomarse como un doble discurso. Porque si el gobierno y las fuerzas represivas como Carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo que no salgan a manifestarse y eso no lo diré”. De hecho, en las mismas declaraciones, el diputado agregó “lo que sí podría decir es que traten por todos los medios de hacerlo pacíficamente”.

Asimismo, luego de que otros invitados en el programa de TVN le reprocharan a Kast haber sido “inexacto” respecto de las declaraciones de Teillier, el parlamentario volvió a insistir en su punto. En ese sentido, el senador leyó las palabras del comunista y cuestionó a los otros panelistas. “Simplemente precisar un par de temas, primero dijeron que yo había dicho algo falso, un error sobre lo que dijo el presidente del PC, quiero decirle textualmente (...) perdonen que les diga, pero más claro que el agua”.

2. Gabriel Boric y los llamados a no manifestarse durante el 18/O

Durante la transmisión del programa Estado Nacional, el 19 de octubre de este año, el diputado Gabriel Boric, en alusión a los dichos de Guillermo Teillier, señaló que el presidente del Partido Comunista “dijo explícitamente que él llamaba a que las manifestaciones sean pacíficas. Lo que no estaba dispuesto, y cosa que yo comparto, es llamar a no manifestarse(...)”

Sin embargo, el diputado Gabriel Boric el día 14 de octubre de este año, cinco días antes de esta afirmación, había declarado para Tele13 Radio respecto a un segundo 18 de octubre que podría acontecer que “la pandemia no es un chiste (...) no hay condiciones para una concentración de gente.”

3. José Antonio Kast y la convención constitucional

El ex candidato presidencial desde que se abrió el debate constituyente ha enfatizado su postura por el rechazo. Su partido se ha transformado en una de los principales pilares de esta opción, sin embargo, no presentaron una postura oficial ante el organismo que prefieren que redacte la nueva Constitución en caso de imponerse la opción apruebo.

El secretario general del partido, Antonio Barchesi, en conversaciones con La Tercera en febrero dijo que “los dos tipos de asambleas constitucionales que se proponen son malas para Chile”. La misma postura presenta Gonzalo de la Carrera, militante republicano y cercano a Kast, quien hace pocas semanas mencionaba en CNN “yo llamo a votar nulo en el segundo voto porque ninguna de las dos opciones satisface a la gente que estamos por el rechazo”.

Por su parte, el ex candidato presidencial en marzo de este año publicó en sus redes sociales un mensaje crítico contra la opción constitucional. “Que no te engañen: la Asamblea Constituyente - (Convención Constitucional)- que proponen el Gobierno y el Congreso la integrarán los mismos políticos de siempre. Actuales parlamentarios, exdiputados, senadores y alcaldes. Los mismos que hoy legislan para ellos y no pensando en la gente. Basta de mentiras!” sentenció Kast.

https://twitter.com/joseantoniokast/status/1235333523986436099?s=20

Asimismo, volvió a replicar un mensaje similar luego de los hechos de violencia que ocurrieron el 18 de octubre: “Basta de ambigüedad e ingenuidad. Votar Apruebo es validar una Asamblea Constituyente que va a destruir el país Vota Rechazo y salvemos a Chile”.

https://twitter.com/joseantoniokast/status/1317984754466160642?s=20

Sin embargo, en una entrevista con La Tercera el 11 de septiembre mencionó su primera aproximación con el órgano constituyente al mencionar que “yo voto Rechazo y constituyente. Si llegamos a perder, quiero que los mejores republicanos estén en la asamblea constituyente, poniendo todos los puntos sobre la mesa y en eso vamos a estar. Prefiero la Constituyente que la Mixta”. https://www.latercera.com/politica/noticia/jose-antonio-kast-residente-del-partido-republicano-puede-ser-legal-pero-es-inmoral-postular-a-una-alcaldia-y-no-querer-ser-alcalde/6PPBPTFTVFAN7OGPPLKQ2R2R5

Finalmente, el miércoles 21 de octubre, a cuatro días del plebiscito terminó por hacer oficial su inclinación por la convención constitucional en una conversación con Radio Duna. El presidente del colectivo republicano dijo “yo en lo personal voy a votar constituyente, porque creo que si llega a ganar el Apruebo, nosotros necesitamos nuevos rostros que digan las cosas por su nombre en lo que puede ser una asamblea constituyente”.