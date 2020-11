Fact Checking Político XXVI: Las vueltas de carnero en el oficialismo por el segundo retiro del 10%

Esta fue, sin duda, una semana de vueltas de carnero en el oficialismo, lo que quedó en evidencia con la votación de la idea de legislar del segundo retiro del 10% de ahorros previsionales, la que ocurrió el martes en la sala de la Cámara de Diputados.

Ahí, varios de los parlamentarios de Chile Vamos que habían rechazado el primer retiro y se habían mostrado contrarios al segundo, terminaron apoyando la iniciativa.

Aunque se requerían ⅗ de los parlamentarios en ejercicio para su aprobación, terminó consiguiendo 130 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. Entre la tramitación del primer y segundo retiro, los votos oficialistas se fueron sumando: si en el primer trámite del primer retiro del 10% 13 parlamentarios aprobaron la iniciativa, en el tercer trámite constitucional entregó 35 votos favorables. Y este martes hubo 44 votos de apoyo entre la UDI y RN.

Tres de los diputados que cambiaron de opinión fueron el RN Tomás Fuentes y los UDI Gastón von Muhlenbrock y Osvaldo Urrutia.

El primero señaló públicamente que no estaba a favor del retiro. “Que sea popular no significa que sea conveniente, que sea responsable”, dijo. Incluso acudió el 5 de noviembre al matinal Contigo en la mañana para defender su postura, donde defendió las medidas económicas del Gobierno para no acudir al retiro de esos fondos. “El Bono Clase Media es un ejemplo en el continente, ha sido una política exitosa que ayudó a 1,6 millones”, dijo. Sin embargo, este martes terminó aprobando la iniciativa. “Cuando te das cuenta de que las políticas del gobierno no resuelven el problema a un porcentaje de la población, no te queda otra alternativa”, dijo el diputado a La Tercera el 11 de noviembre.

Lo mismo ocurrió con el UDI Osvaldo Urrutia. Para la votación del primer retiro, el diputado dijo en la sala que “retirar los fondos es una iniciativa que va en la dirección contraria de mejorar las pensiones de los chilenos”. Y lo mismo señaló el 15 de julio a radio Cooperativa, cuando dijo que el proyecto del segundo retiro “le dice a la gente que se coma sus ahorros, cuando el Estado es el que debería apoyar”. Sin embargo, terminó votando a favor el martes. El diputado ha permanecido en silencio respecto a los motivos de su voto.

En el caso del diputado Gastón Von Mühlenbrock (UDI), éste fue sumamente crítico en julio para el primer retiro. “No caigamos en la trampa del populismo (...) aquí algo huele mal. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? Por qué no dicen que les gustaría expropiar los fondos de los trabajadores”, señaló el 8 de julio a TVN. De hecho, fue uno de los parlamentarios que rechazó la iniciativa. Sin embargo, el martes de esta semana, aprobó el segundo retiro. “Me han convencido en esta oportunidad que un retiro de los fondos previsionales, se transforma en una ayuda necesaria para sobrellevar la crisis económica que golpea a miles de compatriotas por culpa de la pandemia”, dijo el 11 de noviembre a La Tercera.