Fact Checking Político XXVII: Los cambios de opinión de senadores oficialistas ante el segundo retiro del 10%

Ayer jueves se votó en el Senado el proyecto de ley que permitirá a las personas hacer un segundo retiro del 10% de sus AFP. Se votaron dos proyectos, uno ingresado por diputados opositores como reforma constitucional, y otro por el Gobierno como proyecto de ley. El primero no alcanzó los 26 votos que necesitaba para llegar al quórum de 3/5 (tuvo 23 a favor, 10 en contra y 8 abstenciones). Mientras que el segundo, que solo requería mayoría simple, fue aprobado con 35 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.

En los días previos a la votación, se especulaba que la moción opositora podría ser aprobada ya que algunos senadores oficialistas habían manifestado su idea de votar a favor de éste. A una semana de la votación, el senador y excandidato presidencial Manuel José Ossandón (RN) dijo a Radio Futuro que “no estoy dispuesto a apoyar el proyecto del gobierno en las condiciones que está. Si a ese proyecto se le mete tijera, o sea, se le sacan un montón de cosas que no me parecen y que sea un proyecto lo más parecido posible al que hoy se está viendo como reforma constitucional, me parece bien. Pero si hoy tuviera que votar cualquiera de los dos proyectos que están sobre la mesa sin que los toquen, yo no estoy de acuerdo con el del gobierno”.

Este lunes dijo en CNN, sobre ambas iniciativas, que “yo voy a votar a favor de los dos y que el TC decida, pero sí me interesa que exista un segundo retiro del 10%”. Dos días después, en Contigo en la Mañana de CHV, confesó que “yo no voy a rechazar ninguno de los dos proyectos, posiblemente me abstenga en uno y apruebe en otro”, a lo que agregó finalmente que apoyaría la moción del gobierno. Esto último, argumentó el senador, se debía a la posibilidad de que el proyecto que salió de la Cámara baja se podía perder en el Tribunal Constitucional y con ello no habría segubndo retiro.

En la misma línea, Iván Moreira (UDI) fue un actor clave para la aprobación del primer proyecto. El 9 de noviembre, a través de su cuenta de Twitter, subió un video donde confirmó su intención de votar a favor del proyecto ingresado por Pamela Jiles (PH). “Votaré a favor del nuevo Retiro del 10% por una cuestión de sensibilidad social. El Covid 19 y las cuarentenas son fábricas de pobreza”, publicó el senador. Sin embargo, luego de reunirse el miércoles 25 con el Presidente Piñera en La Moneda, el senador por Los Lagos confirmó su cambio de voto. “En vista de que hay dos proyectos iguales, voy a votar a favor del proyecto del gobierno y me abstendré en la reforma”, afirmó Moreira, que a su vez aclaró que se abstuvo en el proyecto original por respeto a sus compañeros de bancada que votaron a favor de este en la Cámara de Diputados.

Otros senadores de Chile Vamos que manifestaron sus intenciones de votar a favor fueron Juan Castro (RN), José Miguel Durana (UDI), David Sandoval (UDI).

Los cinco parlamentarios se abstuvieron finalmente en el caso del proyecto de oposición, y votaron a favor de la iniciativa impulsada por el Gobierno.