Festival de Viña en la UTI: Paris lo sepulta, Daza “no lo descarta” y la Municipalidad se abre a buscar alternativas

A menos de cinco meses de la fecha estipulada para la realización del próximo Festival de Viña, el panorama se ve cada vez más complejo y polarizado entre los organizadores del certamen, en medio de la crisis sanitaria mundial y las últimas declaraciones de las autoridades de salud, donde tampoco parece existir una postura totalmente definida en torno a la viabilidad del popular certamen en febrero del próximo año.

El mes pasado, los directores ejecutivos de TVN y Canal 13 - Francisco Guijón y Maximiliano Luksic, las estaciones que se adjudicaron la licitación de la cita hasta 2022 junto a la cadena Fox-, se reunieron de forma virtual con el Ministro de Salud, Enrique Paris, para plantearle sus inquietudes respecto a la viabilidad del certamen y conocer su opinión en relación a este tema.

Esto, en paralelo a la carta que los mismos directores enviaron a la Municipalidad de Viña del Mar, en la que pidieron formalmente suspender por primera vez y de manera extraordinaria la realización del evento para su edición 2021. Una solicitud, en palabras de los ejecutivos, que surgió a partir de la imposibilidad de los canales de cumplir con las cláusulas de su contrato debido a la emergencia sanitaria global y a las dificultades para desarrollar eventos masivos en el mediano plazo.

A un mes de ese encuentro con los directores de las estaciones, Paris fue consultado anoche por la complicada situación que atraviesa el mundo artístico frente a la pandemia, en el programa A esta hora se improvisa de Canal 13. Y en la entrevista, el titular de la cartera se refirió específicamente al espectáculo veraniego así como al rol de mediador que él ha cumplido entre los canales y la Municipalidad de Viña del Mar, que ha insistido en sacar adelante el Festival. “La obligación de los canales es realizar el Festival, producirlo y transmitirlo por televisión y radio en el mes de febrero de cada año”, dijeron desde el municipio a este medio en agosto.

“Lo acabo de mencionar (el Festival de Viña) porque nos han pedido que hagamos de jueces prácticamente”, contó Paris anoche en Canal 13, dando a entender que ha tenido conversaciones con ambas partes en disputa en torno al tema de Viña 2021.

La opinión del ministro sobre la viabilidad del certamen, en todo caso, fue lapidaria: “Yo creo que el Festival de Viña no se puede hacer. O sea, en febrero, aunque tengamos vacuna, no vamos a tener a toda la población vacunada y podemos tener un brote gigante, ahí no hay cómo controlar a la gente”.

Esta mañana la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, también fue consultada por este tema en una actividad pública, aunque su declaración fue mucho menos tajante que la entregada por Paris anoche. “No se descarta en este momento, porque tenemos que esperar cómo son los parámetros epidemiológicos en ese momento”, dijo sobre la realización de Viña 2021.

Eso sí, la subsecretaria recalcó que para que se lleve a cabo el certamen en febrero “no solo se requiere que la región de Valparaíso esté con índices bajos, sino que también la Metropolitana, pues implica que habrá muchos viajes desde el extranjero”.

En TVN, en tanto, se manifestaron a favor de los dichos de Paris, que según indican reafirma la postura de la señal de no realizar el espectáculo en febrero del próximo año. Esto, a la espera de la reunión de mañana del directorio del canal público, donde se tratará este tema y se buscará definir una posición al respecto.

“Nuestro Directorio se reunirá mañana de forma extraordinaria para analizar el tema del Festival de Viña del Mar. Nos parece muy relevante la postura que ha expresado el ministro Enrique Paris anoche, ya que antepone la salud de los chilenos como primera prioridad”, expresó a través de un comunicado Francisco Guijón, director ejecutivo de TVN.

“Como canal público queremos velar por el bienestar y la seguridad de las personas, y lo cierto es que los principales eventos que reúnen grandes aglomeraciones de gente por un periodo de tiempo extenso y que requieren además traslado de artistas internacionales, se han cancelado (Lollapalooza, Carnaval de Río, Premios Oscar, entre muchos otros), lo que confirma que la decisión de suspender el Festival de Viña es lo más sensato”, agregó.

“Comisión ampliada” del Festival

En medio de estas opiniones, este mediodía la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, decidió responder a los dichos del Ministro de Salud con una declaración algo más conciliadora que en sus intervenciones interiores, aunque insistiendo exigirle a los canales que envíen su propuesta para seguir adelante con Viña 2021, aunque sea en un formato distinto. Además, anunció la creación de una “comisión ampliada” que defina el futuro inmediato del evento y las fórmulas para realizarlo.

“Hoy en el mundo se están utilizando numerosas alternativas para llevar a cabo estos eventos”, señaló la edil. “Por tal razón he tomado la decisión de convocar a una comisión ampliada integrada por la comisión festival y el consejo municipal para definir qué alternativas nos permiten cuidar el valor patrimonial del festival junto con potenciar y reactivar la actividad económica, el turismo, la actividad social y cultural de Viña del Mar, pero siempre resguardando la seguridad, entendiendo que estamos viviendo una situación excepcional y que la salud de las personas está primero”.

La alcaldesa detalló que “considerando que la salud está primero, durante varios meses hemos intercambiado opiniones y documentos con los canales concesionarios del festival con el objeto de generar una alternativa que haga viable su realización. Estando ahora en octubre y considerando la evolución del Covid 19, no se puede seguir hablando de opciones, llegó el momento de tomar decisiones respecto al Festival y buscar la mejor alternativa para intentar realizarlo, entendiendo que la salud es lo primero y que todos nos debemos cuidar”.

Será esta comisión ampliada la que determine el destino de Viña 2021, aunque por ahora las opciones son limitadas y el reloj no corre a su favor. Y es que a estas alturas en años anteriores la producción del evento ya estaba trabajando en terreno y se contaba con artistas cerrados para el espectáculo, mientras que en esta ocasión no se ha avanzado aún en esos puntos.

Desde la Municipalidad de Viña del Mar, en todo caso, observan con atención el ejemplo de otros eventos de similares características, como el tradicional Festival de San Remo, de Italia, que en los últimos días confirmó que seguirá adelante con su próxima edición en marzo de 2021, solo un mes después de la fecha estipulada para su símil de Viña.

Incluso, el director de la cadena televisiva italiana RAI fue un paso más allá y aseguró que la cita del próximo año contará con público presente en las tribunas.

Para Sandro Puebla, concejal de Viña del Mar e integrante de la comisión del Festival -instancia que todavía no se ha reunido para tratar este tema-, “la opinión de las autoridades de salud es muy importante. Y es probable que sea muy prudente hacer el Festival tal como se hace siempre, lo entiendo. Sin embargo creo que los canales tienen la obligación de proponernos algunas alternativas de formato o compensación para la ciudad de Viña del Mar, ya que el daño que produce no hacer el Festival es tremendo. Será la lápida para el comercio local”.