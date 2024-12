Fiscal a cargo de la investigación contra Jorge Valdivia: “Las víctimas sienten que no es el alcohol lo que las dejó en un estado de incapacidad de oponerse”

Una semana se cumplió hoy desde que Jorge Valdivia Toro (41) reingresara a la Cárcel de Rancagua, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara el arresto domiciliario nocturno bajo el cual se encontraba por la imputación de delitos sexuales en su contra.

Para el fiscal Rodrigo Celis, especializado en delitos sexuales, la investigación ha ido avanzando “rápido”, pese a las complejidades que tienen estos casos. En concreto, la Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó al exfutbolista de Colo Colo por dos delitos de violación y por dos abusos sexuales, en dos hechos ocurridos entre el 17 y el 20 de octubre. Son dos las mujeres que acusan a Valdivia de haber actuado sin su consentimiento.

El persecutor es enfático en señalar que, de acuerdo a las pruebas con las que cuenta, el deportista actuó bajo un “modus operandi” similar en ambos casos. “Se ha ido avanzando rápido, pero también es cierto que la cantidad de audiencias que se han suscitado producto de una formalización, reformalización y apelación han llevado a que también uno no pueda tener toda la atención disponible para seguir avanzando en la diligencia y concurriendo a estas audiencias”, dice en conversación con La Tercera.

En esta entrevista, Celis comenta el actual estado de la investigación y responde a las críticas de la abogada del astro deportivo, Paula Vial, quien acusó que el Ministerio Público estaba “mintiendo” en la causa.

¿Cómo la Fiscalía busca probar que no hubo consentimiento por parte de las víctimas?

Las víctimas lo que relatan es que estuvieron con el imputado y, paulatinamente, empiezan a perder sus capacidades de reaccionar. Y eso fue de alguna manera, por su relato, incrementando. Ahora, claramente, estas investigaciones y estos delitos tienen la dificultad que es, por así decirlo, la palabra de la víctima contra la palabra del imputado. Entonces, lo que uno tiene que hacer es corroborar la declaración de la víctima, verificar qué antecedentes uno puede exhibirle al tribunal para decir, mire, es coherente esta versión. Y ahí es muy relevante lo que ocurre antes y lo que ocurre después. Porque, además, es cierto que existen distintos videos de las distintas víctimas, pero el delito no se ha producido en el lugar público.

Entonces, lo que uno va haciendo es construyendo qué pasó y qué llevó a las víctimas a juntarse con esta persona. Es cierto que las víctimas han dicho que, y esto también tiene una particularidad del caso, hay consumo de alcohol, pero ellas sienten que no es el alcohol por sí mismo lo que les dejó en un estado de incapacidad de oponerse y eso llama la atención, porque podría haber sido muy fácil sostener que las víctimas dicen que tomaron y entonces a partir de que tomaron ellas no se sienten en condiciones de poder responder. Pero ambas, sin conocerse, señalan que aquí había algo más y entonces vamos a seguir indagando.

Vemos en la interacción de los vídeos que no hay un comportamiento, por así decirlo, amoroso que uno pudiera llevar a pensar que luego, cuando víctima e imputado estén en un cuarto a puertas cerradas termine en una interacción sexual. Eso no lo vemos. Y la pregunta entonces porque terminarían comportándose así. Además, tenemos el hecho de que ambas señalan que se sienten muy mal a propósito de esto de que ellas intuyen de que no es solamente alcohol. Puede ser una intuición, pero no deja de llamar la atención de que ambas señalan lo mismo.

Usted señala que en ambos casos hay una sensación de parte de las víctimas de sentirse mal, más allá de beber alcohol. Hace unos días también, la vocera de la Fiscalía Oriente se refirió a un examen positivo de benzodiazepina por parte de la segunda denunciante. ¿También habría algo similar en el caso de la primera?

Estamos esperando unos resultados que se tomaron en una clínica y las muestras van a ser analizadas por el Servicio Médico Legal. Esas muestras estamos a la espera de lo que arroje.

¿También hay que demostrar que el consumo no fue voluntario en el marco de estas reuniones?

Es bueno aclarar esto. Lo que el tipo penal exige no es que el imputado haya colocado a la víctima en ese estado. No es que el imputado, por así decirlo, haya suministrado excesivo alcohol o algún tipo de droga. No. Lo que se exige es que, detectando que las víctimas no están en este estado de poder tomar libre y consentidamente sus decisiones, se aproveche de la situación.

¿Pero la fiscalía tiene un registro de que el imputado haya puesto esto en una bebida o en un trago?

Esta es una investigación muy reciente. Estamos abiertos a recabar los distintos antecedentes. Pero por lo que hay hasta el momento, para nosotros, es suficiente para sostener que el imputado se aprovecha de la situación en que estaban las víctimas. Digamos las cosas como son, no deja de ser llamativo que estas personas que no se conocen, en poco tiempo, sostengan de que además de las alcohol ellas sienten que se les suministró algo.

La abogada Paula Vial dice que hay videos en ambos casos, de los momentos previos y también de los posteriores, y que estos videos darían cuenta de que siempre hubo un interés por parte de las mujeres de estar con el imputado. ¿Qué piensa de eso?

Yo, todos los antecedentes que tengo me dan a entender que no es así. Y respecto a la primera, era una reunión casi de trabajo. Si uno ve los mensajes que habían, sin entrar a comentarlos, la idea de juntarse el día domingo con la primera víctima es del imputado. Incluso ella le dice, es que estoy trabajando en tu tatuaje. Él le insiste y ella acepta, porque está cerca de su casa, podría seguir trabajando. Ese es el propósito. Y de nuevo, si uno ve esos videos, no se ve dónde está la interacción amorosa, que uno puede pensar que era razonable. Porque tampoco se explica en la declaración del imputado en qué momento se decide ir del local al departamento de la víctima. En los videos se ve que quién sale primero es el imputado y luego la víctima quien está buscando su celular. Y aquí no olvidemos, hay testigos que trabajaban en el local que dicen que no ven en mejor estado a la víctima. Y otra cosa importante, ella (la abogada de Valdivia) habla de los videos, pero también es importante tomar en consideración que hay un video en que la víctima abre el portón, ingresa, luego ingresa la motocicleta del imputado, pero lo que se ve, por lo menos es la apreciación que yo tengo, es que en el subterráneo la víctima camina en zig zag.

Con respecto a las lesiones, la abogada dice que la segunda denunciante se tomó ese examen seis días después. ¿Qué hay de eso?

Ella habla de seis días. La verdad, cronológicamente, es esta: Ella sale (del departamento de Valdivia) en la madrugada cerca de las seis y media del viernes, y concurre a denunciar el día martes. Ella concurre a denunciar, pero hace la denuncia respecto del delito derechamente. Luego que ella toma conocimiento por las noticias de que Jorge Valdivia fue denunciado, y ha quedado en prisión preventiva por una situación muy similar a la de ella. Pero ella, el día domingo, por su cuenta, sin siquiera que se le cruzara todavía la idea de denunciar, asiste a una clínica. Y ella dice que durante todo el fin de semana se sintió muy mal. Tiene una situación que le llama la atención, y en la clínica le hacen una serie de exámenes, que son los típicos que se hacen frente a una agresión sexual. Y es derivada la atención con un psiquiatra.

La abogada Paula Vial ha acusado a la Fiscalía directamente de mentir, de tergiversar las pruebas y ha acusado que el Ministerio Público no tiene objetividad en esta investigación. ¿Qué opina sobre eso?

Yo he escuchado esos titulares y me sorprende porque yo hasta el día de hoy espero que se nos diga cuáles son esas mentiras. Si uno va hacia a qué se refiere, hablaba de que se sostiene que hay un modus operandi y que eso no existe. Bueno, pero ¿de dónde nosotros colegimos el modus operandi, que es lo mismo que razona la Corte? De antecedentes. Y ¿qué es lo que se dice? Que eran personas que fueron contactadas por redes sociales, que no se conocían previamente con el imputado, que hay un contexto en que hay un consumo de alcohol, de salidas, que las víctimas empiezan a sentir que no tienen control de sus voluntades. Ambas tienen lesiones. Entonces, ¿eso es mentira? Yo creo que no es mentira.

¿Usted ve que hay complejidades extra en casos donde el imputado es una figura famosa, en este caso un futbolista?

Yo creo que hay complejidad porque tiene la atención de los medios permanentemente. Puede que esto genere una cierta presión a la propia defensa, porque es un caso sumamente vistoso. Pero para efectos del Ministerio Público, todas las víctimas y todos los imputados son iguales. No hay una diferencia de trato en la investigación. Siempre se va a buscar investigar con la mayor objetividad posible, independiente de quién sea la víctima o quién sea el imputado.

¿Cuáles son las diligencias pendientes?

Tienen que ver con peritajes o seguir profundizando ciertos antecedentes de pericias que tenemos, que no voy a entrar a comentar. Todavía hay algunos testigos que nos interesa tomar declaración. Pero no olvidemos que aquí existe la defensa y hasta el momento no nos ha solicitado ninguna diligencia. Obviamente estamos abiertos a escuchar cuáles son las diligencias que les interesaría que realizáramos.