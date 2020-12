Fiscalía no perseverará en investigación por “incitación a la subversión” contra exmirista y activa foco de tensión en La Moneda

“El único espacio que existe acá es para la lucha concreta en la calle, o en el campo, en la montaña, como se hacen en el sur de Chile en el Wallmapu (...) Es efectivamente una guerra de guerrillas, de desgaste, sabotaje, político-militar, acciones de milicianos, acciones de comandos, son hoy día un poco, si queremos, los embriones de lo que tiene que ser en algún momento un poder militar superior que enfrente a estas fuerzas de ocupación del Estado chileno, allá y acá también compañeros, porque acá van a llegar momentos y eso tenemos que entenderlo y para eso tenemos que estudiar más que ellos, prepararnos más que ellos, que no va haber acá una solución real posible si es que no hacemos colapsar la columna vertebral de la defensa del Estado, que son las Fuerzas Armadas, la policía”.

Este fue el mensaje, que el 16 de enero, el exmiembro del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Jaime Castillo Petruzzi, entregó en el lanzamiento de un libro junto al vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. Su alocución generó la reacción del gobierno, quien a través del Ministerio del Interior interpuso una querella por “incitación a la suberción”.

La acción judicial derivó en la apertura de una investigación judicial del Ministerio Público, la que recayó en manos del fiscal Centro Norte, Francisco Jacir. Sin embargo, tras casi un año de investigación, el ente persecutor decidió no seguir con las pesquisas, por lo que mañana comunicará ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la decisión de no perseverar.

Según fuentes del caso, la fiscalía no perseverará, pues no los hay no más antecedentes que los dichos de Castillo. Para el ente persecutor, cuentan conocedores de las pesquisas, no hay siquiera un atisbo que dé cuenta que el imputado buscaba concretar sus palabras.

El caso tiene a La Moneda inquieta y molesta. Desde Palacio señalaron que no se entiende la decisión de fiscalía, pues consideran, incluso, que el Ministerio Público no ha buscado más allá del video donde se ve a Castillo emitir sus declaraciones.

En el gobierno, además, advierten que el mismo fiscal Jacir indaga la causa por amenazas contra la fiscal Chong, y que ahí los imputados, incluso, están en prisión preventiva. Sin embargo, otras fuentes consultadas señalan que son casos distintos, porque los amedrentamiento a la persecutora se concretaron con la entrega de una carta a su hijo en su casa.

Informe de la PDI

La PDI analizó los pasos de Castillo en un informe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Metropolitana (Bipe), detallan su biografía, desde su nacimiento en Linares, hasta sus viajes al extranjero, durante la década de los setenta.

En uno de los pasajes de este informe, la PDI concluyó que Castillo “llamó a prepararse mejor ya que la solución para lograr las conquistas políticas que anhela, solo serán posibles si se hace colapsar la columna vertebral del Estado, que son las Fuerzas Armadas y las policías, incitando a la violencia y a continuar con la lucha durante este año, especialmente durante el mes de marzo. Lo anterior, es posible inferir que no se han materializado debido al estado de excepción constitucional de catástrofe, decretado por la propagación a nivel mundial del virus Covid-19, situación que ha disminuido notoriamente las manifestaciones y actividades asociadas a conflictos sociales, sin embargo, no se descarta tras el regreso a la normalidad estas acciones sean concretadas”.

Después, en los resultados de la investigación de la policía se advirtió que “este mensaje adquiere mayor relevancia por el contexto histórico de Jaime Castillo Petruzzi, como militante del movimiento de izquierda revolucionaria (MIR) en la época del gobierno militar, y del movimiento revolucionario Tupac Amaru (Mrta) de Perú, participando en diversas acciones violentas y delitos, principalmente secuestro”.

Finalmente, los detectives hacen hincapié en las características de Castillo y sus vínculos políticos, donde “es posible presumir fundadamente que el discurso realizó por Jaime Castillo Petruzzi, incita a la propagación de doctrinas que propugnan la violencia con el método válido para la desestabilización de organismos del estado, como las Fuerzas Armadas y orden y seguridad, haciendo explícito un llamado a crear una fuerza superior a ella”.