Francisco Goñi, productor que trajo a Madonna y U2: “Desde septiembre 2021 vamos a empezar a encontrar normalidad en los conciertos”

¿Por qué la refaccionada fase 2 del plan Paso a paso permite ahora funcionar a restoranes, cafés, comercio y ferias navideñas, pero no incluye a los eventos en vivo? ¿Cómo hacer para que la cultura y los espectáculos sean parte de las prioridades del ejecutivo al diseñar estos protocolos? ¿Cuánto más será capaz de aguantar un sector paralizado hace un año y que recién volvería a la normalidad -según los cálculos optimistas- a fines de 2021?

Son algunas de las preguntas que tienen ocupado actualmente a Francisco Goñi, uno de los productores de eventos más reconocidos del país, quien durante las últimas dos décadas, al mando de compañías como Ticketmaster, CIE, Time 4 Fun y TheFanlab, ha estado detrás del aterrizaje local del Cirque du Soleil, Madonna, Metallica y U2, entre otros hitos de la cartelera nacional de este siglo.

“Creo que en Chile la cultura y la entretención están en un tercer nivel de prioridades”, diagnostica el promotor, quien este año, si bien debió posponer para fines de 2021 la mayoría de los conciertos que tenía en carpeta -incluyendo la gira de despedida de Kiss, que se movió para octubre de 2021-, ha estado ocupado en su labor de vicepresidente de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Cultura y Entretenimiento (Agepec), coordinando reuniones con ministros y autoridades para intentar sacar adelante a un sector especialmente golpeado por la pandemia, que de acuerdo a diversos informes concentra los mayores niveles de cesantía de todas las actividades económicas del país.

Mientras, los aviones salen y aterrizan en Chile llenos de pasajeros, los restaurantes continúan atendiendo comensales en sus terrazas y los malls registran largas filas de personas, en un regreso de la fase 2 en la Región Metropolitana que obligó a bajar el telón de los escenarios nacionales y frena casi por completo las primeras señales de reapertura de conciertos, obras de teatro y espectáculos criollos. “Y eso es porque la autoridad no se ha tomado el tiempo para entender cómo funciona nuestro negocio”, resume Goñi, quien decidido a darle visibilidad al sector que representa se lanza como candidato a consejero de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), la entidad que preside Alejandra Mustakis que la próxima semana tendrá elecciones internas.

Integrante de una lista junto a otros cuatro candidatos, representantes de otras “actividades que la gente no ve” -como él las llama-, Goñi apuesta con esta postulación a aportar con su experiencia a la ASECH y nivelar la cancha para que otros sectores y emprendimientos “alternativos” tengan también oportunidades de salir adelante y trabajar coordinados. Sectores que, en sus palabras, “se han visto fuertemente afectados en esta crisis, no han tenido acompañamiento y no han sido reconocidos por el ejecutivo”.

“Yo creo que Agepec, los promotores, tenemos muchas cosas que aportar a la ASECH por nuestra experiencia. Los productores de eventos somos emprendedores innatos, cada evento es un emprendimiento en sí. Para cada evento hay alto riesgo, tenemos que hacer un plan específico. Nosotros estamos emprendiendo todos los días”, asegura. “Los tiempos han cambiado y hoy en día la colaboración, la capacidad de estar siempre dispuesto a aceptar el cambio y estar constantemente evolucionando, es algo importante. Como productor, con mi experiencia, creo que puedo aportar mucho. Durante toda mi vida ha tocado adaptar expectativas de grandes empresas como Live Nation y Ticketmaster a la realidad de Chile”.

Goñi organiza el show de Kiss en Santiago, aplazado para octubre de 2021.

-De imponerse en las elecciones, ¿qué beneficios o puentes podría tender para el sector que representa como consejero de la ASECH?

Nosotros como Agepec estamos constantemente conversando con las autoridades, pero creo que al estar conversando con otro grupo, que además se mueve en múltiples niveles, en diferentes sectores, puede generar algo superior.

-Si bien como productores de eventos se han reunido con autoridades y ministros, ¿por qué ha costado lograr avances significativos o tener respuesta del protocolo de reapertura que enviaron en septiembre?

Son dos cosas: muchas de las autoridades no conocen bien nuestro sector, como industria, y no ven la amplitud que tiene en la vida y el día a día de muchas personas que trabajan alrededor de nosotros. Ellos te entienden, te escuchan, pero no saben cómo llevarlo a funcionamiento. Un restorán es fácil, se hacen políticas para que puedan servir comida. Pero los que hacen eventos, teatro, circo, ferias, tienen una particularidad: tienen que llevar gente a un lugar. Entonces la pregunta es cómo hacemos políticas para ayudar a esas personas, para que la gente vaya a ese lugar. Y dentro de nuestra actividad hay muchos niveles de acción, y eso hace que les cueste mucho aterrizar eso.

-¿Por qué los malls, cafés y restaurantes seguirán funcionando en Chile con ciertas restricciones, pero los conciertos y obras de teatro se suspenden indefinidamente? ¿A qué cree que se debe esa disparidad de criterio?

Es muy complejo, porque falta justamente que la autoridad entienda cómo funcionan las cosas. Sentarnos con el Minsal es esencial porque quiénes mejor que nosotros entendemos cómo funcionamos. Nuestra industria lleva muy pocos años, pero los restoranes, hoteles, llevan funcionando siglos. Entonces la autoridad entiende cómo funciona un restorán, pero cómo funciona un concierto les complica mucho. Es sencillo entender cómo se llena un avión de 300 personas, eso (las autoridades) lo entienden y lo ven como algo esencial para el país. Porque tienen que haber vuelos. En ese sentido, nosotros creemos que es esencial para el país tener cultura y esparcimiento pero ellos no entienden cómo funciona nuestro sector.

Los Tres inauguraron Abre Santiago, el ciclo de gastronomía y música en vivo que sólo alcanzó a funcionar dos semanas.

-Esa situación, incluso, generó un panorama algo confuso en las últimas semanas para los espectáculos en vivo. Se realizaron algunos eventos en fase 4 para 200 o 300 personas, cuando el máximo del plan Paso a paso eran 100 en espacios abiertos, mientras otros espectáculos no recibieron permisos.

Es confuso por lo mismo: no se han tomado el tiempo de analizarlo. Sacan protocolos para decir que se sacó un protocolo, pero al final no se está entendiendo lo que se necesita para funcionar. Uno ve las terrazas de los restoranes y muchos de ellos están abarrotados de personas. Sin distanciamiento físico, sin protocolo. Pero por que les dijeron que podían funcionar en terrazas, porque hay que abrir la economía, lo que es real y necesario. Pero desde el punto de vista de nuestra industria, no entienden cómo hacerlo. No existen protocolos claros y cada uno hace lo que siente que debe hacer. Pero al final no entramos al meollo del asunto. Y llega esta etapa 2 donde tienen que cerrar todos y todos quedan en una situación de desvalidez y desamparo total.

-Live Nation ha proyectado el regreso de los conciertos masivos en el mundo para mediados de 2021. ¿Cuál es su proyección para los conciertos en Chile?

Yo creo que el camino va por ahí, a que desde septiembre del próximo año vamos a empezar a encontrar esa normalidad a la que estábamos acostumbrados, con una serie de cosas a las que nos vamos a tener que adaptar. Y creo el factor es la vacunación y aprender a convivir con el Covid. Además, es importante que los protocolos se puedan llevar adelante de forma correcta. El protocolo (que los productores enviaron a la autoridad en septiembre) parte con un sistema de testeo, trazabilidad y seguimiento. Lo que nosotros pedíamos es que cuando haya una persona contagiada con Covid, nos dieran la información a través de un web service, tal como cuando vas a un partido de fútbol y al poner tu rut te indica si puedes entrar o no, así no vas a propagar el virus. Yo creo que la gente siempre va a querer salir e ir a conciertos, pero tenemos que ver cómo vamos a llevar adelante esa situación.