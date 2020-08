Frente Amplio busca posicionar a Beatriz Sánchez en campaña del Apruebo; ella pide hablar post plebiscito

Para nadie fue indiferente la presencia de Beatriz Sánchez en una reunión –vía videollamada- que toda la oposición realizó el martes pasado. El objetivo de la cita era que los partidos abordaran el trabajo de los comandos del “apruebo” de cara al plebiscito constitucional del 25 de octubre. La periodista participó en calidad de vocera del Frente Amplio, sin embargo, varios comentaron tras la cita que su tono fue el de una candidata presidencial.

Precisamente la opción de que Sánchez, vuelva a convertirse en la carta para La Moneda de su coalición –luego que en 2017 obtuviera el tercer lugar en la primera vuelta, con 20,27% de los votos- ha estado debatiéndose con más fuerza por estos días al interior del Frente Amplio.

Luego de las elecciones presidenciales de 2017, la periodista tuvo apariciones intermitentes en el escenario político. Por ejemplo, fue parte del debate – con funa incluida en la calle- del acuerdo constitucional del 15 de noviembre tras el estallido social. Después apostó a un semiostracismo, al menos, mediático. No obstante, en las últimas semanas se le ha visto mucho más activa.

De hecho, ha participado en varios videos y encuentros junto a Carmen Frei (DC), Maya Fernández (PS) y Carmen Hertz (PC) pidiendo “unidad” de cara al referéndum de octubre. Asimismo, solo hace unos días la periodista inició una “gira virtual” – que comenzó en las regiones de O’Higgins y Biobío- junto a delegados del comando Que Chile Decida, que lidera el Frente Amplio.

Sobre la política de alianzas, Sánchez ayer abordó este tema en un programa transmitido por Facebook y You Tube llamado “Domingo por la noche”. “A mí me gustaría que fuéramos gobierno. Yo me imagino un gobierno liderado por el FA, pero yo creo que no somos un gobierno que no tenemos una vocación de excluir. El FA nunca se ha imaginado ni tenemos esa vocación de que somos nosotros y sin nadie más. Nunca hemos tenido esa vocación de no hablar con nadie”.

Y agregó: “Lo que sí, nos imaginamos un gobierno que lideremos nosotros porque creo que es el momento de instalar las ideas que llevamos por delante”.

Este nuevo protagonismo está generando incomodidad en sectores de la oposición y en figuras que tienen aspiraciones presidenciales. El rol preponderante de Sánchez de cara al plebiscito inquieta debido a que no todos están de acuerdo con que se convierta en “el” rostro del “apruebo” de la centroizquierda.

La mayor inquietud respecto de su figuración la ha tenido el Partido Comunista, colectividad que está impulsando la candidatura presidencial del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Según fuentes de ese partido, en algunos sectores hay molestia con que el FA esté posicionando a Sánchez como la figura del apruebo. Esto, explican los comunistas, debido a que consideran que, si como oposición están realizando esfuerzos conjuntos de cara al plebiscito, deberían mostrarse por igual todos los candidatos del sector, o, en su defecto, ninguno.

De hecho, ese malestar se lo habrían transmitido a algunos timoneles de la oposición durante la jornada en que los timoneles del sector celebraron la primera reunión de coordinación por el apruebo. Ese día, el presidente del PC, Guillermo Teillier, se restó del encuentro por problemas de agenda y, en su lugar, asistieron sus pares del PRO, Camilo Lagos y del FRVS, Jaime Mulet.

Esto se da luego de que el PC y fuerzas como el PRO y FRVS se restaran del acuerdo del 15 de noviembre, criticaran a sectores de la izquierda que pactaron con el oficialismo y que derivó, de hecho, en que parlamentarios de PC votaran en contra de la reforma en el Congreso.

En toda la oposición se repite que el referéndum de octubre es clave. Según explican, el resultado del mismo va a ser fundamental para el futuro de las posibles alianzas y para la decisión de las candidaturas presidenciales.

Por ejemplo, desde el Frente Amplio sostienen que un triunfo amplio del apruebo y con una gran participación beneficiaría las aspiraciones de Beatriz Sánchez. Esto, sostienen, porque ella se la “ha jugado” por el proceso y mientras un posible antagonista de cara a la carrera presidencial, como Jadue, se opuso en un principio al acuerdo que permitió que se materializara el referéndum.

El alcalde de Recoleta es hoy la figura opositora mejor posicionada en las encuestas y por lo tanto uno de los grandes obstáculos de la periodista. Sin embargo, en el Frente Amplio, aseguran que la expansión del comunista es limitado dentro de la centroizquierda y que por el contrario Sánchez podría representar mejor al amplio y heterogéneo arco opositor. Incluso, sostienen que partidos como el PS no tendría mayores problemas en apoyar su candidatura.

Sin embargo, en el propio Frente Amplio también reconocen limitaciones para Sánchez. Una de ellas es la propia indefinición de la excandidata. Asimismo, el hecho de que “no se dedique 100% a la actividad política”, o no “sea una profesional de la política” puede afectar a una posible candidatura.

“No hay hoy una fuerza política que tenga tanta diversidad de liderazgos como el FA (...) Eso es sin duda el mayor plus de nuestra coalición y es lo que permite que Beatriz Sánchez a diferencia de Jadue, pueda articular una mayoría popular que transversalmente cruce a toda la oposición”, sostuvo el presidente de Comunes, Jorge Ramírez.

El “nuevo” Frente Amplio

Hace poco más de un mes, desde la Mesa Nacional del Frente Amplio se comunicaron con el abogado constitucionalista y exPS, Fernando Atria, para invitar al movimiento que él lidera, Fuerza Común, a ser parte del conglomerado de izquierda.

Ayer, luego de una consulta en la que participaron cerca de 360 personas -de un padrón de mil- se confirmó su ingreso al Frente Amplio. La inclusión de este movimiento es la segunda que se produce en un mes, luego de que Unir -movimiento liderado por el diputado y exPS también, Marcelo Díaz- llegara oficialmente a la colectividad el 16 de junio pasado.

La llegada de figuras con conocimiento ciudadano reflota el debate interno sobre candidaturas presidenciales y alianzas de este “nuevo” Frente Amplio en momentos en que este conglomerado apuesta por Beatriz Sánchez como el rostro de “unidad” ante la opción “apruebo” del plebiscito constitucional.

Sobre el tema presidencial, en el conglomerado son cautos ya que creen que esa discusión se debe dar después del referéndum del 25 de octubre. Consultada por el tema, Sánchez -además de valorar el ingreso de Fuerza Común- señaló a La Tercera PM que “tener buena gente, buenos y variados liderazgos de hombres y mujeres es muy importante, pero hoy no es tiempo de hablar de nosotros, es tiempo de escuchar a Chile, sus anhelos, esperanzas y dolores. Después de ganar el plebiscito, planificaremos lo que viene”.

Atria coincidió con Sánchez y comentó que “por cierto que el Frente Amplio necesitará tener una discusión presidencial y estoy seguro que tendrá un candidato o candidata para La Moneda, pero hoy el foco principal tiene que estar puesto en el proceso constituyente”.

Además, agregó que su aspiración a largo plazo es ser candidato a la convención constitucional. “Por supuesto que me interesa y en la medida en que sea una posibilidad, yo la voy a tomar pero la decisión no es mía. Mi disposición existe, al menos”, comentó.

Díaz, por su parte, hace un año -cuando militaba en el PS- declaró estar dispuesto a sumarse a una primaria presidencial de su extienda. Hoy, varios en el Frente Amplio creen que esperará a ver lo que ocurra con Sánchez antes de tomar una decisión.

Para Díaz, exvocero de gobierno, “es un consenso en el Frente Amplio de que hay que estar dispuesto a dialogar con todos los actores y que es fundamental que ese diálogo se dé en torno a un proyecto compartido”.